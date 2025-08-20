2024'te En Fazla Vergi Beyan Edenler Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

2024'te En Fazla Vergi Beyan Edenler Açıklandı

20.08.2025 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024'te en fazla kurumlar vergisi beyan edenlerin başında bankalar var; 1. sırada Garanti Bankası.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre, 2024 vergilendirme döneminde en fazla kurumlar vergisi beyan eden ilk 100 mükelleften 32'si isminin açıklanmasını istemezken, listenin üst sıralarına bankalar damga vurdu.

GİB, "2024 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 Sıralaması"nı açıkladı.

Türkiye genelinde 2024 yılı vergilendirme döneminde 1 milyon 171 bin 443 mükellef tarafından kurumlar vergisi beyannamesi verildi. Söz konusu beyannamelerle 4 trilyon 344 milyar 155 milyon 521 bin 434 lira matrah beyanında bulunuldu ve bu tutar üzerinden 990 milyar 521 milyon 365 bin 943 lira kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi.

Söz konusu vergilendirme dönemi için her bir mükellef, ortalama 3 milyon 708 bin 380 lira matrah beyanında bulundu ve bu matrah üzerinden tahakkuk ettirilen ortalama kurumlar vergisi 845 bin 557 lira olarak belirlendi.

En fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımı İstanbul (78), Ankara (15), İzmir (1), Antalya (1), Bursa (1), Kocaeli (1), Şanlıurfa (1), Balıkesir (1) ve Bolu (1) olarak gerçekleşti.

Listenin ilk üç sırasında bankaların yer alması dikkati çekti. Listenin ilk sırası 25 milyar 296 milyon 492 bin 625 lirayla Garanti Bankasının oldu.

İkinci sırada 20 milyar 838 milyon 196 bin 304 lira vergi tahakkukuyla Ziraat Bankası yer buldu.

Kuveyt Türk Katılım Bankası da 12 milyar 71 milyon 499 bin 612 lirayla listenin üçüncü sırasında yer aldı.

Bu bankayı, Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası Türk AO, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü izledi.

Listede, 8'inci sırada Akbank ve 10'uncu sırada Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü yer alırken, 7'nci ve 9'uncu sıralardaki mükellefler isimlerin açıklanmasını istemedi.

Listede bankacılığın yanı sıra otomobil, madencilik, elektrik enerjisi üretimi, giyim, bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret, hayvancılık ve sigortacılık gibi sektörlerde faaliyet gösteren kurum ve şirketler öne çıktı.

En fazla kurumlar vergisi beyan eden ilk 100 mükellef listesine giren kurum ve şirketlerden 32'si isminin açıklanmasını istemedi.

Listenin ilk 10 sırası ise şöyle:

SIRA NOKURUMUN ÜNVANITAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL)
1TÜRKİYE GARANTİ BANKASI AŞ25.296.492.625,93
2TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI AŞ20.838.196.304,74
3KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI AŞ12.071.499.612,88
4TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ10.520.812.175,69
5TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK AO8.409.715.831,93
6DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7.425.528.399,97
7(*)(*)
8AKBANK TÜRK AŞ6.807.432.277,03
9(*)(*)
10ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ6.098.787.161,61
(Bitti)

Kaynak: AA

Gelir İdaresi Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Garanti Bankası, Ekonomi, Finans, Güncel, ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024'te En Fazla Vergi Beyan Edenler Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti
Burak Yılmaz, Gaziantep FK’nın yeni teknik direktörü oldu Burak Yılmaz, Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü oldu
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Trump: Fransa, Almanya ve İngiltere sahaya asker göndermek istiyor Trump: Fransa, Almanya ve İngiltere sahaya asker göndermek istiyor

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
11:53
İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 13:46:17. #7.11#
SON DAKİKA: 2024'te En Fazla Vergi Beyan Edenler Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.