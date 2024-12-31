2024'te Türkiye'de Ünlü Sanatçılar Konser Verdi - Son Dakika
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2024'te Türkiye'de Ünlü Sanatçılar Konser Verdi

Türkiye, 2024'te Chris Botti, Andrea Bocelli, Megadeth gibi sanatçıların konserlerine ev sahipliği yaptı.

31.12.2024 13:17
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Türkiye, 2024'te dünyaca ünlü sanatçıların konserlerine ev sahipliği yaptı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bu yıl farklı şehirlerde gerçekleştirilen geniş kapsamlı konserlerde birçok uluslararası sanatçı müzikseverlerle buluştu.

Yaşayan önemli caz müzisyenlerinden biri kabul edilen, Grammy ödüllü trompet virtüözü ve besteci Chris Botti, dünya turnesi kapsamında 17 Mayıs'ta İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi. Sanatçı, "Kültür Yolu Festivali" kapsamında da 7 Kasım'da Antalya'da, 9 Kasım'da Ankara'da sahneye çıktı.

Evgeny Grinko 12 şehirde konser verdi

Piyanist Evgeny Grinko birçok şehirde konser verdi. Sanatçı, 9 ile 11 Mart, 4 Temmuz, 20 Ekim ve 24 Aralık'ta İstanbul'da, 10 Mart'ta Ankara'da, 13 Mart'ta İzmir'de sahne aldı. Grinko ekim ayında ise İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Gaziantep, Ankara, Konya, Eskişehir ve Bursa'da hayranlarıyla buluştu.

Şarkıcı Imany, yeni albümü Voodoo-Cello'nun Türkiye turnesi kapsamında 4-8 Haziran'da İzmir, Ankara, Antalya ve İstanbul'da dinleyicileriyle buluştu.

Kariyeri boyunca 5 kez Grammy Ödülü'ne, 6 kez de Latin Grammy Ödülü'ne aday gösterilen ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli, haziranda BJK Tüpraş Stadyumu'nda konser verdi.

ABD'li müzik grubu Pink Martini, mayıs ayında Antalya'nın Serik ilçesinde sahneye çıktı. Türkçe dahil 25 dilde şarkılar seslendiren topluluk, temmuzda ise Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde konser verdi.

Ünlü metal grupları Küçükçiftlik Park'ta dinleyiciyle buluştu

Scorpions "Love at First Sting" albümlerinin 40. yılı dolayısıyla düzenledikleri turne kapsamında 23-25 Mayıs'ta KüçükÇiftlik Park'ta sahne aldı.

ABD'de 1983'te kurulan ve thrash metal türünün öncü isimlerinden kabul edilen Megadeth 12 Haziran'da, modern hard rock ve heavy metal müziğin öncülerinden kabul edilen İngiliz rock grubu Deep Purple da 25 Haziran'da KüçükÇiftlik Park'ta sahne aldı.

İngiliz müzik grubu Massive Attack 23 Temmuz'da Bonus Parkorman'da hayranlarıyla bir araya geldi. Grup, sahnesinde müzisyen Elizabeth Fraser, Young Fathers, Deborah Miller ve Horace Andy'i ağırladı.

İngiliz heavy metal grubu Judas Priest, 24 Temmuz'da "Invincible Shield Tour Europe" turnesi kapsamında BKM organizasyonu ile Bonus Park Orman'da konser verdi.

Çağdaş klasik müziğin sıra dışı isimlerinden Hauser, "Rebel with a Cello" turnesi kapsamında 14 Ağustos'ta İstanbul'da, 15 Ağustos'ta İzmir'de, 17 Ağustos'ta ise Antalya'da hayranlarıyla buluştu.

"Kiss from a Rose", "Crazy" ve "Stand by Me" adlı şarkıların da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan Grammy ödüllü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Seal, 12 Ekim'de İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.

Grammy ödüllü ünlü rock grubu Jethro Tull ise 23 Kasım'da İstanbul'da sahne aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 2024'te Türkiye'de Ünlü Sanatçılar Konser Verdi - Son Dakika

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