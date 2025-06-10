2025 Kültür Sanat Festivalleri Başlıyor

Haziran ayından itibaren dünya genelinde sinema, müzik, tiyatro, görsel sanatlar ve edebiyat alanlarında düzenlenecek çok sayıda büyük festival, sanatseverleri bir araya getirecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2025'in ikinci yarısında, öne çıkan uluslararası kültür sanat festivallerinin yanı sıra geniş yelpazede çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Film festivalleri

Portekiz'in onur konuğu ülke olarak seçildiği Guadalajara Uluslararası Film Festivali (FICG) 6-14 Haziran'da Meksika'da sanatseverlerle buluşacak.???

Latin Amerika'nın en köklü film festivali ve Meksika'nın en uzun süredir devam eden festivali Guadalajara, film sektörüne geniş bir ürün yelpazesi sunarak uluslararası alanda kendine yer ediniyor.

??????? Toronto Uluslararası Film Festivali (TIFF) 4-14 Eylül'de Kanada'da düzenlenecek. Program duyuruları haziran ayında başlayacak. 50. yılına özel düzenlenecek festival, dünya prömiyerleri ve Oscar öncesi önemli gösterimlere ev sahipliği yapacak.

Dünyanın en köklü film festivallerinden "Venedik Film Festivali" hem ana akım hem de avangart sinemaya ev sahipliği yapıyor.

Alberto Barbera tarafından yönetilen 82. Venedik Uluslararası Film Festivali, La Biennale di Venezia tarafından organize ediliyor. Festival, 27 Ağustos- 6 Eylül ?'de Lido di Venezia'da gerçekleşecek.

Londra Uluslararası Animasyon Festivali, 28 Kasım-7 Aralık'ta Londra'da sanatseverlerle buluşacak. Yıl boyu süren tur programları ve çevrimiçi gösterimleri, etkinlikler aracılığıyla Londra mekanlarında, uluslararası alanda ve çevrimiçi olarak binlerce kişiye Birleşik Krallık, Avrupa ve Dünya prömiyeri de dahil olmak üzere yüzlerce film gösterilecek.

Edinburgh Uluslararası Film Festivali 14-20 Ağustos'ta İskoçya'da düzenlenecek. 70 yılı aşkın festival geçmişe sahip festival, Edinburgh'da düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından kültür meraklılarına milyonlarca bilet satan The Fringe, Edinburgh International Festival, Edinburgh International Book Festival, Edinburgh International Art Festival, Edinburgh International TV Festival gibi çok sayıda yaratıcı festivalle paralel olarak gerçekleştiriliyor.

Avustralya yapımlarının yanı sıra geniş bir uluslararası film seçkisi sunan Melbourne Uluslararası Film Festivali (MIFF) ise 7-25 Ağustos'ta düzenlenecek.

Müzik festivalleri

Yeşil alanda müzik ve canlı sanat performansların sergilendiği dünyanın en büyük açık hava festivallerinden Glastonbury Festivali, 25-29 Haziran'da İngiltere'de gerçekleştirilecek.

Eric Prydz, Peggy Gou ve Four Tet gibi isimler sahne alacağı elektronik müzik, dijital sanat ve teknoloji odaklı festival "Sonar Barcelona" 12-14 Haziran'da İspanya'da müzikseverleri buluşturacak.

Avrupa'nın en büyük müzik festivallerinden "Roskilde Festivali" 28 Haziran-5 Temmuz'da Danimarka'da müzikseverle buluşacak. Festivalin gelirleri çocuklar ve gençler için hayır kurumlarına bağışlanıyor.

Belçika Boom'da elektronik dans müziği temalı festivallerinden Tomorrowland müzik festivali 18-27 Temmuz'da düzenlenecek.

Çeşitli müzik türlerinde performanslar sunan Sziget Festivali 6-11 Ağustos'ta Macaristan Budapeşte'de gerçekleştirilecek.

Justin Timberlake, Queens of the Stone Age ve Justice gibi isimler sahne alacağı Romanya'da düzenlenen Electric Castle festivali 16–20 Temmuz'da müzikseverlerle buluşacak.

Primavera Sound Müzik Festivali, 4-8 Haziran'da İspanya'nın Barselona şehrinde gerçekleştirilecek.

Tiyatro ve sahne sanatları

RISING Melbourne, 4-15 Haziran'da Avustralya'da Melbourne şehri genelinde düzenlenen festival, tiyatro, müzik ve görsel sanatları bir araya getiriyor. Yerel ve uluslararası sanatçılara ev sahipliği yapıyor.

Açık hava tiyatrosu, tartışmalar, at binme, göl kenarı spa ve dünya çapında şeflerin hazırladığı gurme yemeklerin sunulduğu Wilderness Festivali İngiltere'de 31 Temmuz-3 Ağustos'ta düzenlenecek.

Görsel sanatlar ve bienaller

Zasha Colah küratörlüğünde düzenlenen 13. Berlin Bienali, sosyal ve politik söylemleri ön plana çıkaran çağdaş sanat eserlerine ev sahipliği yapacak. 14 Haziran-14 Eylül'de Almanya'da sanatseverle buluşacak.

Frieze Masters, The Regent's Park'taki kardeş fuarı Frieze London ile aynı zamana denk geliyor ve yürüme mesafesinde konumlanıyor. Frieze London, çağdaş sanata ve yaşayan sanatçılara odaklanıp, çoğunlukla 2000 sonrası yaratılan işleri sergilerken Frieze Masters ise 2000 yılından önce yapılmış işleri sunuyor. Frieze London ve Frieze Masters 15-19 Ekim'de sanatseverle buluşacak.

Afrika'nın önde gelen çağdaş sanat fuarı olan ART X Lagos, 10. yılında 70'ten fazla ülkeden galerileri 6-9 Kasım'da Nijerya'da ağırlayacak.

Amerika kıtasının en büyük çağdaş sanat fuarlarından biri olan Art Basel Miami Beach, dünya çapında koleksiyoncuları ve galerileri 4-7 Aralık'ta bir araya getiriyor.