2026 YKS Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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2026 YKS Sonuçları Açıklandı

21.07.2026 06:53
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ÖSYM, 2026 YKS sonuçlarını duyurdu. Tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Haber: Hilal ACAR

(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 20- 21 Haziran tarihlerinde düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sonuçlarını ykssonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.  2026 YKS tercih işlemleri, 29 Temmuz- 10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ÖSYM Başkanı Bayram Prof. Dr. Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2026-YKS değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını belirterek, adayların sonuçları ykssonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerini bildirdi. Ersoy, "Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih sürecimiz başlayacak. 2026 YKS tercih işlemleri, 29 Temmuz- 10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih sürecinde adaylarımıza; ilgi alanları ve yeteneklerini dikkate almalarını, tercih edecekleri alanları iyi araştırmalarını, yayımlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri dikkatlice okumalarını ve destek almalarını tavsiye ediyorum. Yapacakları tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

ÖSYM'den edinilen bilgiye göre, 2026 YKS'da dereceye giren adaylar şunlar:

TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) BİRİNCİLERİ:

"İlker Uyanıker/ Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ İstanbul"

Abdullah Uslu/ Eskişehir Fatih Fen Lisesi/ Eskişehir

Miraç Koşar/ Şanlıurfa Fen Lisesi/ Şanlıurfa

Doğa Erdemir/ Kadıköy Anadolu Lisesi/ İstanbul

Şerif Efe Dartar/ Kabataş Erkek Lisesi/ İstanbul

ALAN YETERLİLİK TESTLERİ (AYT) BİRİNCİLERİ:

Sayısal: Şerif Efe Dartar/ Kabataş Erkek Lisesi/ İstanbul

Sözel: Enes Salahaddin Coşkun/ Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi/ İstanbul

Eşit Ağırlık: Tuğsem Bahar/ Kabataş Erkek Lisesi/ İstanbul

YABANCI DİL TESTİ (YDT) BİRİNCİLERİ:

Almanca: Eylül Uyar/ Kabataş Erkek Lisesi/ İstanbul

Arapça: Ammar Moataz Mohamed Ibrahim Mahmoud/ Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi/ İstanbul

Fransızca: Sena İlhan/ Açık Öğretim Lisesi/ Denizli

İngilizce: Doğa Erdemir/ Kadıköy Anadolu Lisesi/ İstanbul

Rusça: Ela Demirel/ Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi/ İstanbul"

KADIN ADAYLARIN ERKEK ADAYLARA GÖRE SINAVA KATILIMI ORANI DAHA FAZLA

20-21 Haziran'da yapılan sınavların sayısal verilerine bakıldığında ise Temel Yeterlilik Testine (TYT) başvuran 2 milyon 425 bin 627 adaydan, 2 milyon 255 bin 76'sı sınava katıldı, 170 bin 551 aday sınava girmedi. Alan Yeterlilik Testine (AYT) başvuran 1 milyon 627 bin 970 adaydan 1 milyon 473 bin 113 aday sınava katıldı. Yabancı Dil Testine (YDT) başvuran 203 bin 640 adaydan da 143 bin  270'i sınava katıldı, 60 bin 370 aday sınava girmedi.

TYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 91,48'i, TYT'ye başvuran kadın adayların yüzde 94,21'i, AYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 88,09'u, AYT'ye başvuran kadın adayların yüzde 92,33'ü ve YDT'ye başvuran erkek adayların yüzde 63,81'i, YDT'ye başvuran kadın adayların yüzde 74,99'u oturumlara katıldı. Tüm testlerde kadın adayların erkek adaylara göre sınava katılım oranı daha yüksek oldu.

YKS TESTLERİNİN ORTALAMALARI

2026-TYT'de ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin doğru cevap sayısı ortalamaları; Türkçe (40 soru) testinde  20,5, sosyal bilimler (20 soru) testinde 10,2, temel matematik (40 soru) testinde 6,8 ve fen bilimleri (20 soru)  testinde 4,3 olarak kaydedildi. AYT matematik (40 soru) testinin ortalaması, 7,0, AYT fen bilimleri testinin ortalamaları, fizik (14 soru) alt testinde 2,7, kimya (13 soru) alt testinde 2,2 ve biyoloji (13 soru) alt testinde 3,0 oldu.

AYT Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinin ortalamaları; Türk dili ve edebiyatı (24 soru) alt testinde  6,1, tarih-1 (10 soru) alt testinde 2,6, coğrafya-1 (6 soru) alt testinde 1,7, AYT sosyal bilimler-2 testinin ortalamaları, tarih-2 (11 soru) alt testinde 1,7, coğrafya-2 (11 soru) alt testinde 2,1, felsefe grubu (12 soru) alt testinde 1,6, (DKAB) din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu (6 soru) alt testinde 1,9 olarak gerçekleşti.

YDT'nin ortalamaları ise Almanca testinde 43,0, Arapça testinde 44,3, Fransızca testinde 46,1, İngilizce testinde 37,1, Rusça testinde 56,9 olarak kaydedildi.

TYT TÜRKÇE TESTİNDE KADIN; TEMEL MATEMATİK, SOSYAL BİLİMLER VE FEN BİLİMLERİ TESTLERİNDE ERKEK ADAYLAR DAHA BAŞARILI

TYT'deki Türkçe ve sosyal bilimler testinde kadın adayların doğru cevap sayısının ortalaması erkek adaylara göre daha yüksek, Temel matematik ve fen bilimleri testlerinde ise erkek adayların doğru cevap ortalaması kadınlara göre daha yüksek oldu. AYT'deki 11 alt testten 8' inde erkek adayların ortalaması, 3'ünde ise kadın adayların ortalaması daha yüksektir. YDT'de ise Arapça ve Rusça dillerinde kadın adayların, Almanca, Fransızca ve İngilizce'de erkek adayların ortalaması daha yüksek sonuçlandı.

Kaynak: ANKA

YKS Sonuçları, 21 Haziran, Ağustos, Güncel, ÖSYM, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2026 YKS Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

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