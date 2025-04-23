23 Nisan Törenleri Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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23 Nisan Törenleri Coşkuyla Kutlandı

23 Nisan Törenleri Coşkuyla Kutlandı

Gaziantep, Maraş, Adıyaman, Kilis, Malatya ve Urfa'da 23 Nisan etkinlikleri gerçekleştirildi.

23.04.2025 11:47
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Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Malatya ve Şanlıurfa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören, İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşundu bulunulmasının ardından halk oyunları gösterisiyle tören sona erdi.

Valilikte devam eden programda, Vali Kemal Çeber, koltuğunu temsilen Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydın İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Muhammet Furkan Aksoy'a devretti.

Valilik koltuğuna oturan Aksoy, Vali olmanın büyük heyecanını yaşadığını belirterek, "23 Nisan sadece biz çocukların bayramı değil, aynı zamanda milletimizin egemenliğini ilan ettiği TBMM'nin kurulduğu çok özel bir gündür. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği ve tüm dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayramdır. Bu da bizim ne kadar değerli olduğumuzu gösterir." dedi.

Daha sonra Aksoy, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan'ı arayarak okul servislerinin daha çok denetlenmesi gerektiğinin talimatını verdi. Özcan ise gereğinin yerine getirileceğini belirtti.

Aksoy, daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakan Şimşek'ten telefonda "Cıncık gibi Gaziantep" projesi hakkında bilgi istedi.

Şimşek ise projenin ilkokul öğrencilerine de uygulatacaklarını ve çevreyi kirletenlere yaptırım uygulayacaklarını ifade etti.

Makamda çekilen hatıra fotoğrafının ardından Vali Çeber, öğrencilerle birlikte Festival Park Alanı'nda düzenlenen 23 Nisan etkinliklerine katıldı.

İslahiye ilçesinde ise Kaymakam Mehmet Soylu, makamını temsilen Atatürk İlkokulu 4.sınıf öğrencisi Nehir Kahiye'ye devretti.

Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin da koltuğuna Ali Öztürk İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Feride Su Karadaş'ı oturttu.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Selahaddin Eyyübi İlkokulunda tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapıldı.

Öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler düzenlendi, halk oyunları ekibi sahne aldı.

Etkinliğe Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Trabzon Caddesindeki eski valilik bahçesinde tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, öğrencilerle Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra MADO Kadriye Kanbur İlkokulu'nda devam eden programda, öğrenciler halk oyunları gösterileri sundu, şiirler okudu.

Adıyaman

Adıyaman'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Valilik bahçesinde tören düzenlendi.

Törende, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Etkinlik daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda devam etti.

Malatya

Malatya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Caddesi'nde tören düzenlendi.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, öğrencilerle Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Daha sonra Yeşilyurt Topraktepe İlkokulu öğrencisi Ahsen Yardım, temsilen Vali Seddar Yavuz'un makamına oturdu.

Kilis

Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay'ın Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başlayan tören Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Afife Keçik İlkokulu Öğretmeni Cumali Bingöl'ün günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Tören şiirlerin okunması, öğrencilerin hazırladığı gösteriler ile son buldu.

Törene, Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman ile protokol üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 23 Nisan Törenleri Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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