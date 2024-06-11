27 İlde Ormanlara Giriş Yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

27 İlde Ormanlara Giriş Yasaklandı

Valilerin başkanlığında toplanan Orman Yangınları Mücadele Komisyonları, yangın riski taşıyan 27 ilde ormanlara girişleri yasakladı. Hava sıcaklıklarının yükseleceği ve rüzgarın kuvvetli olacağı belirtilen illerde, orman yangınlarını önlemek amacıyla alınan karar gereği, 11 Haziran Salı gününden itibaren ormanlara giriş yasaklandı.

11.06.2024 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Valilerin başkanlığında toplanan Orman Yangınları Mücadele Komisyonlarının aldığı karar ile Türkiye genelinde orman yangınlarını önlemek amacıyla yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara giriş yasağı getirildi.

Valilerin başkanlığında toplanan Orman Yangınları Mücadele Komisyonları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda hava sıcaklıklarının yükseleceği ve rüzgarın kuvvetli olarak etki göstereceği 27 ilde ormanlara girişleri yasakladı. Türkiye genelinde 11 Haziran Salı gününden itibaren ormanlara girişin yasak olduğu iller ve tarihler şöyle:

"İstanbul 10 Haziran-15 Ekim, Balıkesir 3 Haziran-31 Ekim, Çanakkale 1 Haziran-15 Eylül, Edirne 10 Haziran-15 Ekim, Kırklareli 8 Mayıs-31 Ekim, Sakarya 1 Haziran-1 Kasım, Kocaeli 1 Haziran-1 Kasım, Bilecik 5 Haziran-1 Ekim, Denizli 1 Haziran-31 Ekim, Uşak 15 Haziran-1 Ekim, İzmir 1 Haziran-31 Ekim, Manisa 1 Haziran-31 Ekim, Aydın 1 Haziran-31 Ekim, Kütahya 1 Temmuz-30 Eylül, Hatay 1 Mayıs-30 Kasım, Antalya 7 Haziran-31 Ekim, Muğla 1 Haziran-31 Ekim, Isparta 10 Haziran-15 Ekim, Burdur 15 Haziran-15 Ekim, Kayseri 1 Haziran-31 Ekim, Yozgat 1 Haziran-31 Ekim, Kırıkkale 1 Haziran-31 Ekim, Kırşehir 1 Haziran-31 Ekim, Samsun 10 Haziran-31 Ekim, Bartın 1 Haziran-30 Eylül, Çorum 3 Haziran-30 Ekim, Tokat 1 Temmuz -30 Eylül"

Kaynak: ANKA

Çevre, Orman Yangınları, Hava Durumu, Doğa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 27 İlde Ormanlara Giriş Yasaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 04:50:04. #1.12#
SON DAKİKA: 27 İlde Ormanlara Giriş Yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement