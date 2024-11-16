3. Uluslararası Tarsus Festivali Kapanış Sergisiyle Son Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

3. Uluslararası Tarsus Festivali Kapanış Sergisiyle Son Buldu

3. Uluslararası Tarsus Festivali Kapanış Sergisiyle Son Buldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Tarsus Festivali, sanat çalıştayı katılımcılarının sergisiyle başarılı bir şekilde sona erdi. 35 ressamın eserleri sanatseverlerle buluştu.

16.11.2024 09:51  Güncelleme: 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 3. Uluslararası Tarsus Festivali'nin kapanışı, festival kapsamında Sanat Çalıştayı'na katılan 35 ressamın sergisi ile yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği Uluslararası Tarsus Festivali'nin kapanışı sergi ile yapıldı. Sergide, Sanat Çalıştayı'na katılım sağlayan 35 ressamın, festival boyunca Tarsus Kültür Park içerisinde yaptıkları 70 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Bu yıl festival kapsamında ilk kez Sanat Çalıştayı düzenlediklerini kaydeden Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, şunları söyledi:

"Sanatın iyileştirici, birleştirici ve şifalandırıcı gücünün farkındayız"

"TADEKA Plastik Sanatlar Kurulu'muzun önerisiyle ilk kez başlattığımız çalıştayımızın, sergiyle beraber kapanışını gerçekleştirdik. Son derece başarılı, birbirinden değerli 70 eserle beraberiz. Bu sergiyi en iyi şekilde sanatseverlerle, vatandaşlarımızla buluşturmayı ve onların beğenisine sunmayı arzu ediyoruz. Herkesi sanatla ilgilenmeye, sanatla bir arada olmaya, sanatla buluşmaya davet ediyorum. Çünkü sanatın iyileştirici, birleştirici ve şifalandırıcı gücünün farkındayız. Böyle bir festivalin yapılmış olmasında emek veren herkese, ama en başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e; Tarsus'umuza yaraşır, Tarsuslu vatandaşlarımızın da memnun kalacağını bildiğimiz, o doğrultuda içeriğini oluşturduğumuz bir festivalde bir araya gelmemizi sağladığı için teşekkür ederim."

"100' e yakın ülkenin gözü kulağı bu festivaldeydi"

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sanat Çalıştayı'nın küratörlerinden Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu, festivalin birçok ülkede ses getirdiğini belirterek, "35 sanatçıyla beraber Tarsus'un güzel parkında bir haftadır work shoplar, performanslar, resimler yapıyoruz. Çok farklı disiplinlerde sanatçılar var burada. Kendi alanında çok ünlü sanatçılar Tarsus'ta bir hafta boyunca; Tarsus'un sosyal, kültürel hayatını, burada gördükleri konuları, burada rastladıkları insanlarla sohbetlerinde aldıkları duyguları tuvallere aksettirdiler" ifadelerini kullandı.

Bu resimlerin, ileride kurulması planlanan Mersin Modern Sanatlar Müzesi'nde sergileneceğini sözlerine ekleyen Prof. Cebrailoğlu, "Bu konuda desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı'na canı gönülden teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Çünkü uluslararası anlamda, dünya çapında bir iş başardı. 100'e yakın ülkenin gözü kulağı burada. Neler olup-bittiğini öğrenmek istiyorlar" dedi.

Çalıştay küratörlerinden Ümit Aslan, "Bir hafta boyunca burada çok güzel çalışmalar yaptık. Yağlı boya ve akredit boya çalışmalar çıktı. Güzel ve keyifli zaman geçirdik. Konuklarımız Tarsus'u çok sevdiler. Kendileri arasında da kültürler arası bir kaynaşma oldu ve buna sanat aracılık etti" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlik, Festival, Güncel, Mersin, Tarsus, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3. Uluslararası Tarsus Festivali Kapanış Sergisiyle Son Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:55 Ahmet Türk’ü ziyaret eden İmamoğlu’nun Mardin’e girişi olay oldu Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi olay oldu
10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
10:12 AIDS’ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
09:18 Bakan Tekin’in tartışılan pozu Meclis gündeminde Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde
08:34 Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson’a karşı galip geldi Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson'a karşı galip geldi
15:06 CHP’li belediyede işçiler isyanda CHP'li belediyede işçiler isyanda
14:53 L’Gante’ye 5 yıldızlı Fenerbahçe formasını kimin verdiği ortaya çıktı L'Gante'ye 5 yıldızlı Fenerbahçe formasını kimin verdiği ortaya çıktı
14:53 Damattan geline ilginç hediye: 17 bin doları halı gibi gelinin önünde serdi Damattan geline ilginç hediye: 17 bin doları halı gibi gelinin önünde serdi
14:44 Canlı yayında fenalaşan Songül Karlı hastaneye kaldırıldı Canlı yayında fenalaşan Songül Karlı hastaneye kaldırıldı
14:35 Ölen köpeği için arsa satın alıp, mezar yaptırdı Ölen köpeği için arsa satın alıp, mezar yaptırdı
14:27 Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi
14:19 Icardi-Wanda Nara kavgasının perde arkası ortaya çıktı Icardi-Wanda Nara kavgasının perde arkası ortaya çıktı
14:13 AK Partili başkandan canlı yayında skandal “torpil“ savunması AK Partili başkandan canlı yayında skandal "torpil" savunması
14:13 Şiddetli türbülansa giren uçakta yolcular tavana çarptı Şiddetli türbülansa giren uçakta yolcular tavana çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 11:22:20. #1.13#
SON DAKİKA: 3. Uluslararası Tarsus Festivali Kapanış Sergisiyle Son Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.