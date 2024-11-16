3. Uluslararası Tarsus Festivali Kapanış Sergisiyle Son Buldu

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 3. Uluslararası Tarsus Festivali'nin kapanışı, festival kapsamında Sanat Çalıştayı'na katılan 35 ressamın sergisi ile yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği Uluslararası Tarsus Festivali'nin kapanışı sergi ile yapıldı. Sergide, Sanat Çalıştayı'na katılım sağlayan 35 ressamın, festival boyunca Tarsus Kültür Park içerisinde yaptıkları 70 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Bu yıl festival kapsamında ilk kez Sanat Çalıştayı düzenlediklerini kaydeden Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, şunları söyledi:

"Sanatın iyileştirici, birleştirici ve şifalandırıcı gücünün farkındayız"

"TADEKA Plastik Sanatlar Kurulu'muzun önerisiyle ilk kez başlattığımız çalıştayımızın, sergiyle beraber kapanışını gerçekleştirdik. Son derece başarılı, birbirinden değerli 70 eserle beraberiz. Bu sergiyi en iyi şekilde sanatseverlerle, vatandaşlarımızla buluşturmayı ve onların beğenisine sunmayı arzu ediyoruz. Herkesi sanatla ilgilenmeye, sanatla bir arada olmaya, sanatla buluşmaya davet ediyorum. Çünkü sanatın iyileştirici, birleştirici ve şifalandırıcı gücünün farkındayız. Böyle bir festivalin yapılmış olmasında emek veren herkese, ama en başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e; Tarsus'umuza yaraşır, Tarsuslu vatandaşlarımızın da memnun kalacağını bildiğimiz, o doğrultuda içeriğini oluşturduğumuz bir festivalde bir araya gelmemizi sağladığı için teşekkür ederim."

"100' e yakın ülkenin gözü kulağı bu festivaldeydi"

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sanat Çalıştayı'nın küratörlerinden Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu, festivalin birçok ülkede ses getirdiğini belirterek, "35 sanatçıyla beraber Tarsus'un güzel parkında bir haftadır work shoplar, performanslar, resimler yapıyoruz. Çok farklı disiplinlerde sanatçılar var burada. Kendi alanında çok ünlü sanatçılar Tarsus'ta bir hafta boyunca; Tarsus'un sosyal, kültürel hayatını, burada gördükleri konuları, burada rastladıkları insanlarla sohbetlerinde aldıkları duyguları tuvallere aksettirdiler" ifadelerini kullandı.

Bu resimlerin, ileride kurulması planlanan Mersin Modern Sanatlar Müzesi'nde sergileneceğini sözlerine ekleyen Prof. Cebrailoğlu, "Bu konuda desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı'na canı gönülden teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Çünkü uluslararası anlamda, dünya çapında bir iş başardı. 100'e yakın ülkenin gözü kulağı burada. Neler olup-bittiğini öğrenmek istiyorlar" dedi.

Çalıştay küratörlerinden Ümit Aslan, "Bir hafta boyunca burada çok güzel çalışmalar yaptık. Yağlı boya ve akredit boya çalışmalar çıktı. Güzel ve keyifli zaman geçirdik. Konuklarımız Tarsus'u çok sevdiler. Kendileri arasında da kültürler arası bir kaynaşma oldu ve buna sanat aracılık etti" diye konuştu.