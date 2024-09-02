31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Yazlık Sinemalar Programı Başlıyor - Son Dakika
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31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Yazlık Sinemalar Programı Başlıyor

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Yazlık Sinemalar Programı Başlıyor

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Yazlık Sinemalar gösterim programı 2 Eylül'de (bugün) başlıyor. Festival haftasına dek sürecek ve Türk sinemasının son dönem öne çıkan komedilerinden bir seçkiyi buluşturan program, Adana'nın 7 ilçesinde gerçekleşecek ve 9 Eylül'den itibaren deprem bölgesinde devam edecek.

02.09.2024 14:10  Güncelleme: 14:11
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(ADANA)- 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Yazlık Sinemalar gösterim programı 2 Eylül'de (bugün) başlıyor. Festival haftasına dek sürecek ve Türk sinemasının son dönem öne çıkan komedilerinden bir seçkiyi buluşturan program, Adana'nın 7 ilçesinde gerçekleşecek ve 9 Eylül'den itibaren deprem bölgesinde devam edecek.

23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin gelenekselleşen Yazlık Sinemalar gösterim programı bu yıl da festivalden önce sinemaseverlere yazlık sinema nostaljisi yaşatacak. 2 Eylül (bugün) başlayan ve festival haftasına dek sürecek program, Türk sinemasının son dönem başarılı komedi filmlerini Adana'nın ilçe ve mahallelerine taşıyacak. Bu yıl 7 ilçede gerçekleşecek gösterimler, 9 Eylül'den itibaren deprem bölgesi il ve ilçelerde devam edecek. Şubat 2023'te tüm ülkeyi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremde zarar görmüş il ve ilçelere de gidecek program kapsamında Defne (Hatay), Kilis, Nizip (Gaziantep), Pazarcık (Kahramanmaraş), Adıyaman, Arguvan (Malatya), Malatya ve Osmaniye'de de gösterimler gerçekleşecek.

15 gün, 7 film

Açık havada ve ücretsiz gerçekleşecek Yazlık Sinemalar programında, Sırrı Süreyya Önder ile Muharrem Gülmez'in birlikte yönettikleri "Beynelmilel" (2006), Nihat Durak'ın "Mutlu Aile Defteri" (2013), Caner Özyurtlu'nun yönettiği "Yok Artık 1" (2015) ve "Yok Artık 2" (2016), Murat Şeker'in yönettiği "Görevimiz Tatil" (2018) ve "Aşk Mevsimi" (2023) ile Çağan Irmak'ın yönettiği "Nadide Hayat" (2015) adlı filmler sinemaseverlerle buluşacak.

Festival afişi sinema aşkı ve tutkusundan ilham alıyor

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin afişi de yayınlandı. Albert Lamorisse'nin 1956 tarihli "Kırmızı Balon" (Le Balloon Rouge) adlı filminden yola çıkarak tasarlanan afiş, bütün engellere rağmen birbirlerinden hiç vazgeçmeyen Pascal ile kırmızı balonunun hikayesinden ilham alıyor. Filmin final sahnesini referans alan afiş, mutlu sona ve umuda olan inancı hatırlatırken, sinema sanatına olan aşkı ve tutkuyu da vurguluyor.

Festival heyecanı 23 Eylül'de başlıyor

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, bu yıl 23-29 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. 31. yaşını kutlamaya hazırlanan festivalde bu yıl jüri başkanlığını Nuri Bilge Ceylan yaparken, festivalin Onur Ödülleri de Demet Akbağ'a ve Uğur Polat'a verilecek. 23 Eylül akşamı törenle başlayacak festivalin açılışında da Türk sinemasının üç emekçisine Orhan Kemal Onur Ödülü verilecek.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Yazlık Sinemalar Programı Başlıyor - Son Dakika
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