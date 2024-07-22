54 Sendika, Kamu Sendikacılığındaki Yüzde 1 Barajına Karşı Ortak Bildiri Yayınladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

54 Sendika, Kamu Sendikacılığındaki Yüzde 1 Barajına Karşı Ortak Bildiri Yayınladı

54 Sendika, Kamu Sendikacılığındaki Yüzde 1 Barajına Karşı Ortak Bildiri Yayınladı

Hep-Sen Sendikası'nın çağrısı üzerine 54 sendika, kamu sendikacılığındaki yüzde 1 barajına karşı ortak bir kamuoyu bildirisi yayınladı. Bildiride, sendikal örgütlenmeye set çekmeye çalışan odaklara karşı durulması gerektiği vurgulandı. Danıştay ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen sendikal baraj uygulamasının yeniden gündeme getirilmesi eleştirildi ve Meclis Genel Kurulu'na sunulacak olan kanun teklifi reddedildi. Sendikalar, milletvekillerini hukuk, hakkaniyet ve vicdan ekseninde hareket etmeye davet etti.

22.07.2024 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamu sendikacılığına getirilmek istenen yüzde 1 baraj engeline karşı, Hep-Sen Sendikası'nın çağrısı üzerine 54 sendika bir araya gelerek ortak bir kamuoyu bildirisi yayınladı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, kamu çalışanlarının hakkını savunmak üzere kurulmuş; emek ve hak için mücadele eden sendikalar olarak bir araya geldik. Tüm kamu çalışanları adına, sendikal örgütlenmeye set çekmeye çalışan odaklara karşı, emekten yana saf tutanlar olarak, kamuoyuna beyanımızdır:

Ne yazık ki yakın zamanda, önce Danıştay; sonra da Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen sendikal baraj uygulaması, sanki bu iptaller hiç gerçekleşmemiş gibi, sanki bunu teklif edenler; yıllar önce barajları kaldırmak için çalışmamış gibi, yeniden gündeme getirildi.

Üzücüdür ki; ilgili hizmet kolunda üye olabilecek kamu personellerinin en az yüzde 1'ini örgütlemiş sendikaların üyelerinin toplu sözleşme ikramiyesi almasını öngören kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçirildi. Şimdi de Meclis Genel Kurulu'na sunulmak üzere. Daha önce de 6. Dönem Toplu Sözleşme ile ikramiyeye yüzde 1 sendikal örgütlenme barajı getirilmeye çalışılmıştı. Bu yanlıştır dedik, yanlışı anlatmak için konuyu meclise taşımak isterken, güvenlik güçleriyle karşı karşıya getirildik. Oysaki biz; onlar da dahil olmak üzere yasaklardan dolayı sendikalı olamayan kamu çalışanları var demiştik. Ne oldu? Danıştay, ikramiyeden yararlanmada kısıtlayıcı kriter getirilemez, eşitsizlik yaratır, sendikal özgürlüğe müdahaledir; özetle bu madde mevzuata ve hukuka aykırıdır dedi, maddeyi iptal etti.

Yüzde 1 yetmedi; danıştay kararı umursanmadı. 'Madem Danıştay iptal etti, biz bunu en iyisi kanunlaştıralım' denildi. Günlerce mücadele ettik, bazıları 'Haklısınız, ama kanun geçecek mecbur' bile dediler. Kanun geçti. Peki sonra ne oldu? Bu sefer de kanun, Anayasaya aykırı bulundu. Anayasa Mahkemesi, bu kanunun çalışanların dilediği sendikaya üye olma seçimini fiilen engellediğini, sendikal özgürlüğü ihlal ettiğini; baraj uygulamasının meşru olmadığını, objektif ve makul bir temele oturmadığını ilan etti.

Anayasaya bağlılık yemini eden vekiller, AYM'nin açık kararına rağmen, bu teklifi nasıl verebildiler; merak ediyoruz. Şunu da merak ediyoruz, daha önceki örgütlenme darbelerine elle tutulur, güçlü bir tepki vermeyen ILO, şimdi de sessiz kalacak mıdır? Ülkemizin taraf olduğu ILO sözleşmelerinin hükmü yok mudur? Anayasa Mahkemesi kararının bir önemi yok mudur?

Meclisimizin, bu teklifi kabul etmeyeceğine inanmak istiyoruz. Tüm milletvekillerinin dikkatini, yasalaştırılmak üzere olan sendikal baraj meselesine çekmek istiyor, kendilerini hukuk, hakkaniyet ve vicdan ekseninde; bu teklifi reddetmeye davet ediyoruz."

Kaynak: DHA

Meclis Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Sendika, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 54 Sendika, Kamu Sendikacılığındaki Yüzde 1 Barajına Karşı Ortak Bildiri Yayınladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:36 Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ’’ötanazi’’ kelimesi çıkarılıyor Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ''ötanazi'' kelimesi çıkarılıyor
17:02 Kamala Harris’in dış politikadaki yaklaşımı Seçilirse Netanyahu için işler değişebilir Kamala Harris'in dış politikadaki yaklaşımı! Seçilirse Netanyahu için işler değişebilir
16:11 Türkiye’yi ikiye bölen kanun teklifi TBMM koridorlarında tansiyon yine yükseldi Türkiye'yi ikiye bölen kanun teklifi! TBMM koridorlarında tansiyon yine yükseldi
15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
16:21 Dilan Polat cezaevinde iğne ipliğe döndü Ablası Sıla Doğu isyan etti Dilan Polat cezaevinde iğne ipliğe döndü! Ablası Sıla Doğu isyan etti
15:09 Atatürk Anıtı’na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında Savunmalar akıllara durgunluk verdi Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında! Savunmalar akıllara durgunluk verdi
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:13 Trump’ın yeni rakibi Kamala Harris’e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
12:19 Fenerbahçe’ye kötü haber Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 18:00:26. #1.11#
SON DAKİKA: 54 Sendika, Kamu Sendikacılığındaki Yüzde 1 Barajına Karşı Ortak Bildiri Yayınladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement