6 ilde 15 Temmuz anma etkinlikleri

Bursa, Çanakkale, Kütahya, Bilecik, Yalova ve Balıkesir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

Bursa Valiliği tarafından düzenlenen anma programları kapsamında Hamitler ve Pınarbaşı şehitlikleri ziyaret edildi.

Protokol üyeleri, Hamitler Şehitliği'ne ziyarette bulundu. Ardından Pınarbaşı Şehitliği'ni ziyaret eden protokol, kabirlere karanfil bıraktı, dua etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Bursa Valisi Erol Ayyıldız, şehit yakınlarıyla sohbet etti.

Şehitlik ziyaretlerinin ardından Ulu Cami'de mevlit okutuldu.

Programa, Vali Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Çanakkale

Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Çanakkale Valiliği himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca Şehitler Abidesi'nde düzenlenen program, Vali Ömer Toraman tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda daha sonra protokol üyelerince sembolik şehitliklere karanfil bırakıldı.

Program, Şehitler Abidesi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit programı, dua edilmesi ve ikramlarla sona erdi.

Programa, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kürşat Albayrak, Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, Çanakkale Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Paul Crawford, askeri erkan, kurum müdürleri, gaziler, diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan ziyaretçiler de otobüslerle geldikleri Gelibolu Yarımadası'nda Şehitler Abidesi'ni ve şehitlikleri dolaştı.

Kütahya

Kütahya'da, şehit yakınları ve protokol üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hava Şehitliği ve Polis Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

İl Müftülüğü görevlileri, ziyaretlerde şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu, İl Müftü Yardımcısı Kemal Bal ise dua etti.

Kur'an kursu öğrencileri, şehit yakınları ile protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerinin başında Kur'an-ı Kerim okudu.

Kütahya Valisi Musa Işın, burada yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü, hain darbe girişiminin millet tarafından nasıl bastırıldığını ve birlikte olunduğunda karşılaşılan zorlukların nasıl üstesinden gelindiğinin farkındalığını artıracaklarını belirtti.

Işın ve diğer protokol üyeleri kabirlere karanfil bırakarak şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

Etkinlikler kapsamında tarihi Ulu Cami'de şehitler için mevlit okundu, dualar edildi.

Bilecik

Bilecik'te protokol üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Bilecik Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve tören mangasınca saygı atışı yapılmasıyla başladı.

Daha sonra Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Ardından Vali Sözer, Şehitlik Defteri'ni imzaladı.

Vali Sözer, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016 günü yaşanan darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, aziz Türk milletinin sarsılmaz iradesiyle bertaraf edildiğini söyledi.

O gece ortaya konulan birlik, beraberlik ve fedakarlık ruhunun milletin iradesine pranga vurulamayacağının bir göstergesi olduğunu vurgulayan Sözer, şunları kaydetti:

"Yazılan bu destan, aziz şehitlerimizin bizlere emanet ettiği vatanın, bayrağın ve milli iradenin kararlılıkla korunacağının en güçlü nişanesi olmuştur. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de aynı ruh ve kararlılıkla, devletine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkmaya devam edecektir."

Organizasyon, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından dua okunmasıyla sona erdi.

Programa, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ile diğer ilgililer katıldı.

Yalova

Yalova'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen program, şehit yakınları ve gaziler onuruna verilen kahvaltıyla başladı.

Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen programa Vali Ahmet Hamdi Usta, protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Programda konuşan Vali Usta, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunu tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.

FETÖ mensuplarının milletin imkanlarıyla yetişmelerine rağmen silahlarını kendi vatandaşlarına doğrultmasının ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalamasının büyük bir ihanet olduğunu belirten Usta, buna karşın vatandaşların meydanlara çıkarak darbe girişimini engellemesinin gurur verici olduğunu ifade etti.

Türk milletinin tarih boyunca karşılaştığı zorluklara karşı güçlü refleks gösterdiğini dile getiren Usta, 15 Temmuz'un bunun en açık örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıktığını belirten Usta, "Bu necip millet, söz konusu vatansa gerisi teferruattır anlayışıyla 253 şehit ve 2 bin 737 gazi pahasına cumhuriyetine, devletine ve demokrasisine sahip çıktı. Bundan sonra da aynı kararlılıkla sahip çıkmaya devam edecektir." dedi.

Usta, Allah'tan millete bir daha böyle acılar yaşatmamasını dileyerek, benzer girişimlerde bulunmayı düşünenlerin de Türk milletinin göstereceği kararlılığı iyi hesaplaması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin artık, kendisine biçilen rolleri kabul eden değil, uluslararası alanda söz sahibi olmak isteyen bir ülke olduğunu aktaran Usta, milli birlik ve beraberliğin korunmasının önemine işaret etti.

Kahvaltı programının ardından protokol üyeleri, Şehir Mezarlığı'ndaki asker ve polis şehitliğini ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Balıkesir

Balıkesir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri, kent şehitliğine ziyarette bulundu.

Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler, kabirlere karanfil bıraktı, şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.

Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.