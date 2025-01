6 Şubat Depremlerinin 2'nci Yılında Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere: "Belediye Hizmet Binasını Belediyemizin Bütçesiyle Yapıyoruz, Destek Yok"

Güncel

HABER: Mehmet OFLAZ - Mehmet Duran ÖZKAN

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 6 Şubat depremlerinde yıkılan belediye binasının yeniden inşa edildiğini anlattı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Tutdere, "Bu gördüğünüz binanın bütün giderlerini, bütün hak edişlerini biz kendi belediyemizin bütçesiyle yapıyoruz, ekstra hiçbir destek yok" dedi. Adıyaman merkezde yaklaşık 56 bin kişinin konteyner kentte yaşadığını söyleyen Tutdere, "Kalıcı konutların da yıl sonunda yetiştirilmesi konusunda halkın beklentisi var. Bizim de beklentimiz var" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Depremin sonucunda en az 53 bin 725 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Depremin etkili olduğu iller arasında yer alan Adıyaman'da ise Belediye Başkanlığı binası da yıkılmıştı. Adıyaman'da 47 yıl sonra bir ilk yaşanmış ve CHP'nin Adıyaman Belediye Başkanı adayı Abdurrahman Tutdere yüzde 50,36 oy oranıyla seçimi kazanmıştı.

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, depremden sonra Adıyaman'da yaşanan süreci ve belediye çalışmalarını ANKA Haber Ajansı'na anlattı. 6 Şubat'ta Adıyaman'da büyük bir yıkım yaşandığını hatırlatan Tutdere, "Adıyaman altyapısıyla üstyapısıyla çok ciddi bir tahribat yaşadı ve bu yıkımlardan bir tanesi de Adıyaman Belediyesi hizmet binasıydı. Hizmet binamız 6 Şubat depreminde yıkıldı. İçinde üç güvenlik görevlimiz şehit oldu" dedi. Tutdere, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz 31 Mart seçiminden sonra göreve geldiğimizde yapmamız gereken ilk iş belediyemiz hizmet binasını oluşturmaktı. Harekete geçtik ve arkamızda görünen binanın kararlarını aldık ve işlemlerini başlattık. Hızlı bir şekilde binamızı inşa ediyoruz. Şu an da Adıyaman Belediyesi olarak hizmet binamız yok. Bütün ekiplerimiz dağınık şekilde. Bizim bir iş yerimizi sevk ve idare edeceğimiz bir yerimiz dahi yok. Bir kısım çalışma arkadaşlarımız valilikte, bir kısım çalışma arkadaşlarımız ek hizmet binasındaydı... Yani gerçekten şu anda darmadağınık bir belediye yapısı içerisinde muazzam bir hizmet üretiyoruz. Bu zor koşullara rağmen tüm çalışma arkadaşlarım çok iyi işler yapıyorlar."

"Belediye hizmet binasını belediyemizin bütçesiyle yapıyoruz, ekstra hiçbir destek yok"

Tutdere, yerinde dönüşüme önem verdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Özellikle yerinde dönüşüm başta olmak üzere birçok alanda biz deprem şehirlerinin içerisinde en iyi durumdayız ve büyük bir gayret var. Tüm çalışma arkadaşlarımızın olağanüstü bir gayreti var. Biz de sürekli sahada ve tüm projelerimizin bizzat takipçisi olarak işlerimizi sürdürüyoruz. Arkamızdaki hizmet binasını artık sonlarına doğru geldik. Hedefimiz nisan sonu, mayıs başlarında burayı halkın hizmetine açmak. Çünkü belediyenin hizmet binasının olmayışı vatandaşları da mağdur ediyor. Vatandaşlar belediye de olan işlerini görmek için birkaç yere, birkaç noktaya gitmek zorunda kalıyorlar. Bu beni vicdanen de rahatsız ediyor. Onun için bir an evvel halkımızın rahat edeceği tüm işlerini görebileceği hizmet binamızın yapılması noktasında da tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Bu gördüğünüz binanın bütün giderlerini, bütün hak edişlerini kendi belediyemizin bütçesiyle yapıyoruz, ekstra hiçbir destek yok. Biz kendi bütçemizle almış olduğumuz tasarruf tedbirleriyle yatırımlarımızı da bu güne kadar aksatmadan yerine getirdik. Bundan sonra da aynı anlayışla mali disiplinden ayrılmadan hem yatırımlarımızı finanse edeceğiz, hem de diğer hizmetlerimizi eksiksiz bir şekilde yerine getireceğiz. Halkımıza hizmet etmenin büyük bir onur olduğunu farkındayız ve bu onuru her gün yaşıyoruz. Mutluyuz, halkımızın büyük bir desteği var. Halkımızın deprem sonrası bizim belediye başkanlarımızın etrafında bir kenetlenmesi söz konusu. O halktan aldığımız destek, aldığımız duayla aralıksız bir şekilde yolumuza devam ediyoruz."

Tutdere, 6 Şubat depremlerinde Adıyaman Merkez'e bağlı bazı mahallelerde ağır yıkım yaşandığını hatırlatarak, "Adıyaman'da yoğun bir altyapı işi var. Alitaşı, Sümerevler, Barbaros, Karapınar ve Yeni Mahalleler başta olmak üzere diğer tüm mahallerimizde de hızlı bir şekilde altyapı süreçlerini tamamlamaya çalışıyoruz. İçme suyu hattını komple yeniliyoruz. Yağmur suyu ve kanalizasyon şebekelerini de depremden tahrip oldukları için yeniliyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin en büyük şantiyesinin Adıyaman'da olduğunu vurguladı. Kalıcı konutlar konusunda çalışma olduğunu belirten Tutdere, "Kalıcı konutların yıl sonunda yetiştirilmesi konusunda halkın beklentisi var. Bizim de beklentimiz var. Vatandaşlarımızın tabi ki yine birinci gündem maddesi barınma ama barınma sorununu kalıcı konutlar teslim edildikçe biz de altyapıyı ve üstyapıyı tamamladıkça rahatlatmış olacağız. Hep beraber bu şehirde yeniden kardeşliği, birliği, beraberliği inşa etmiş olacağız" dedi.

"Adıyaman'ı depreme dirençli bir kent yapmak için..."

Tutdere, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. "Bu tür acıların bir daha yaşanmaması için Adıyaman'ı depreme dirençli bir kent yapmak konusunda da çok ciddi adımlar attık" diyen Tutdere, şöyle konuştu:

"Yapı ruhsat birimimizdeki kontrollerimizi, ekip sayımızı artırdık. İlgili yönetmeliğe uygun hem denetimlerimizi yapıyoruz, hem yönetmeliğin de üstünde olacak şekilde özellikle binaların statik, zemin başta olmak üzere daha dirençli ve daha güvenli olmaları konusunda bir dizi ekstra tedbir ve kural da koyduk. O kurallar çerçevesinde arkadaşlarımız denetimlerini yapıyorlar. Gelen ruhsat başvurularını değerlendiriyorlar ve o şekilde karara bağlıyorlar. Biz şu an da yerinde dönüşümde de ciddi bir rol aldık. Yaklaşık 10 bin bağımsız bölüme denk gelecek şekilde yerinde dönüşüm var. Şu an da şehrin her tarafında inşaatlar var. Bir taraftan yerinde dönüşüm çalışmaları bir taraftan da özellikle çevre şehircilik tarafından yapılan -Emlak Konut tarafından yapılan- kalıcı konutlar... Bir bütün olarak şehirde şu an yoğun bir çalışma var. Bu çalışma geleceğe dair umutlarımızı da artırıyor. Burada yaşayan halkın geleceğe tutunmasına da vesile oluyor. Bir kez daha ben bu süreçte destek olan herkese teşekkür ediyorum."

Adıyaman merkezde yaklaşık 56 bin kişinin konteyner kentte yaşadığını söyleyen Tutdere, "Konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımızın kış koşullarından, hava koşullarından kaynaklı sorunları var ama her şeye rağmen de biz bütün ekiplerimizle gücümüzle beraber Adıyaman Belediyesi olarak 24 saat esasına göre çalışıyoruz ve halkımızı mağdur etmemeye ve onların taleplerini ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Çok güç koşullar altında çalışıyoruz. Çok zor burada belediye başkanı olmak, burada kamu görevlisi olmak, burada vatandaş olmak, burada çocuk olmak, kadın olmak gerçekten çok zor ama bütün bu zorlukları biz dayanışmayla ortadan kaldırıyoruz. Bu zorluklara karşı büyük bir sevgi ve inançla, azimle üstesinden geliyoruz ve çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.