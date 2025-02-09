"6. Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması"nın ödülleri verildi

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Mirasımız Kudüs Derneği ve Dünya Karikatüristler Birliği (UWC) tarafından bu yıl 6'ncı kez düzenlenen "Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu.

"Özgür Kudüs" temasını taşıyan yarışmanın ödül töreni, Esenler Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Ana jürisini Türkiye'den Ahmet Altay ve Murat Yılmaz, Romanya'dan Doru Axınte, Lübnan'dan Anas Lakkis, Portekiz'den Vasco Gargalo, İran'dan Nahid Maghsoudi ve Hırvatistan'dan Mojmir Mihatov'un oluşturduğu yarışma kapsamında seçilen 71 karikatürün yer aldığı sergi de sanatseverlerle buluştu.

"Amacımız Kudüs'ün özgürlüğüne bir nebze olsun katkıda bulunmak"

Dünya Karikatüristler Birliği Başkanı ve karikatürist Ahmet Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 sene içerisinde yarışmanın 6'ncı kez yapıldığını ve temanın hiç değişmediğini dile getirerek, "Temanın değişmemesi bir çizer için zincire vurulmuş gibi görünebilir ama değil. Çünkü Kudüs, öyle bir içeriğe sahip ki ucu bucağı yok. Nereden baktığınıza bağlı." dedi.

Altay, bu yıl 33 ülkeden 403 katılımcının yarışmaya 818 eser gönderdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Katılımcılar içerisinde 9 yaşında çocuk da var. Yurt dışından değişik yerlerden insanlar var. Şahsen bir koordinatör olarak benim gurur duyduğum nokta, adı yarışma da olsa, buraya eser gönderenler Kudüs için gönderiyor. Kültürel bir miras biriktiriyoruz. Bunun derinliğinin yıllar sonra anlaşılacağını düşünüyorum. Amacımız Kudüs'ün özgürlüğüne bir nebze olsun katkıda bulunmak. Orası özgür olduktan sonra bu yarışma, orayı korumak adına devam eder. Umarım sürekli devam eder ve daha çok insanın katılımı olduğu bir yarışma olur. "

"Biz sesimizi güzel bir şekilde duyuruyoruz"

Mirasımız Kudüs Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci de yarışmanın ilk düzenlendiği andan bu yana büyük ilgiyle devam ettiğine işaret ederek, "Tüm dünyadan karikatüristler, farklı dillere mensup olan insanlar aynı dili kullanarak Mescid-i Aksa'yı, Kudüs misyonunu bizim aracılığımızla dünyaya ulaştırmak istediler. Böylece ikincisi ve üçüncüsü düzenlendi. Biz sesimizi güzel bir şekilde duyuruyoruz. İnsanlar bu sesi duyuyorlar. Demek ki bir etkisi oluyor." diye konuştu.

Yarışmanın birincisi ve "Naci el- Ali Özel Ödülü" sahibi Melike Sümeyye Aysal ise son yaşananlardan sonra yarışmaya katılmanın kendisi için zorlayıcı olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"O yüzden çizmeden önce bu süreçte neredeyse 6-7 ay düşündüm. En sonunda karar verdikten sonra hepsini 10 günde kağıda geçirdim. Ben duygularımı çok anlatmayı beceremem ama kağıda aktarıyorum. Bence sanat silahlardan daha kuvvetli. Çünkü fikirleri bir silahla öldüremezsin. Mesela Hanzala'nın çizeri Naci el-Ali, sırf bu küçük çocuk figürünü çizdi diye yankı uyandırdı. Bu sebepten şehit edildi. Çok korkuyorlar. Bizim de sesimizin çıkmasından korkuyorlar. Sadece Filistin için değil, tüm mazlumlar için Uygurlar için, Kongo'daki olaylar için. Bomba etkisi yaratacak bir eserin daha çok gün yüzüne çıkmasını isteriz."

Programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım'ın yanı sıra çok sayıda sanatçı ve davetli katıldı.

Ödül ve plaket takdimlerinin ardından karikatür sanatçıları ve ödülleri takdim edenler, sahneye gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ödüller

Yarışmaya bu yıl 33 ülkeden 403 karikatürist, 818 eserle katıldı. Kudüs'le alakalı insan hakları, adalet, özgürlük, sevgi, kültür, sosyal hayat, sosyal sorumluluk, barış, şehir hayatı gibi kavram ve konuların işlenmesinin hedeflendiği yarışmada, ön jürinin değerlendirmesi sonucu 102 eser finale kaldı.

Finalde ise Türkiye'den Melike Sümeyye Aysal birinci, Ahmet Özalp ikinci, Sırbistan'dan Bobisa Todorovic ise üçüncü oldu.

Ayrıca Özbekistan'dan Muzaffer Yulchıbeov "Mirasımız Derneği Özel Ödülü", Türkiye'den Hasan Ceylan "Necmettin Erbakan Özel Ödülü", Türkiye'den Melike Sümeyye Aysal "Naci el-Ali Özel Ödülü", Türkiye'den Şener Tosun "2. Abdülhamit Han Özel Ödülü"nü alırken, Özbekistan'dan Sarvar Jabbarov'a "Selahaddin Eyyubi Özel Ödülü" takdim edildi.

Programda Yiğithan Engin ve genç müzisyenler Kudüs temalı ezgiler söyledi. Sonrasında etkinliğe katılanlar arasında yapılan çekilişle Kudüs ziyareti hediye edildi.

Yarışmaya katılan eserlerin yer aldığı sergi 14 Şubat'a kadar Esenler Belediyesi Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde ziyarete açık olacak.