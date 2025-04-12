7. Uluslararası Değişik Doğaltaş Tasarım Yarışması Ödülleri Dağıtıldı - Son Dakika
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7. Uluslararası Değişik Doğaltaş Tasarım Yarışması Ödülleri Dağıtıldı

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Doğaltaş sektörünün küresel buluşması Marble İzmir - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 7. Uluslararası Değişik Doğaltaş Tasarım Yarışması’yla da genç yetenekleri ödüllendirdi. ‘Değişik oldu çok da güzel oldu’ sloganı ile toplam 600 bin TL’yi bulan ödüllerin dağıtıldığı yarışmada kazananlar belli oldu.

12.04.2025 12:04  Güncelleme: 13:55
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(İZMİR)- Doğaltaş sektörünün küresel buluşması Marble İzmir - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 7. Uluslararası Değişik Doğaltaş Tasarım Yarışması'yla da genç yetenekleri ödüllendirdi. "Değişik oldu çok da güzel oldu" sloganı ile toplam 600 bin TL'yi bulan ödüllerin dağıtıldığı yarışmada kazananlar belli oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından bu yıl 30. kez kapılarını açan Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı kapsamında düzenlenen 7. Uluslararası Değişik Doğaltaş Tasarım Yarışması sonuçlandı.

"Değişik oldu çok da güzel oldu"' sloganı ile genç tasarımcıları sektöre kazandırmayı hedefleyen yarışma ile genç yetenekler heyecan, gurur, mutluluk, cesaret gibi pek çok duyguyu aynı anda yaşadı. Bu yıl "mobilya" temasıyla düzenlenen yarışmaya yurt içi ve yurt dışından 892 genç tasarımcı adayı başvurdu. Akademisyenlerden tasarımcılara ve sektör temsilcilerine kadar birçok önemli ismin yer aldığı jürinin seçtiği 25 tasarım, yarışmaya sponsor olan firmalar tarafından mermer kullanılarak üretildi. Doğaltaş ihracatının tasarım ve mimariyle desteklenmesi amaçlanan yarışma kapsamında üretilen bu 25 ürün, 30. Marble İzmir Fuarı'nın sergi alanında görücüye çıktı. Tasarımdan mobilyaya dönüştürülüp sergilenmeye layık görülen 25 üründen ilk üç sırayı alanların yanı sıra Ege Maden İhracatçıları Birliği Yurt Dışı Fuar Katılım Ödülü, iki Tatil Ödülü ve Üniversite Özel Ödülü de sahiplerini buldu. Yarışmada, firma özel ödülleri de dağıtıldı.

Cumalıoğlu: 12 ülkeden, 70 üniversiteden başvuru yapıldı

Yarışmanın sadece Marble İzmir Fuarı için değil, Türkiye için de çok önemli bir organizasyon olduğunu söyleyen İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, şunları söyledi:

"Değişik Doğaltaş Tasarım Yarışması ülkemizdeki tek uluslararası tasarım yarışması. Bu sene 12 ülkeden, 70 üniversiteden 900'e yakın başvuru yapıldı. Katılan öğrenciler iç mimarlık, endüstriyel tasarım ya da mimarlık öğrencileri. Onlar için çok önemli bir fırsat çünkü çizdikleri, kağıt üzerinde şekillendirdikleri ürünleri bitmiş mamul olarak görüyorlar. Yarışma onlar için hayallerini gerçekleştirdikleri bir platform. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ'ın hem de sektörün gençlere verdiği bu değeri çok kıymetli buluyorum. Katılımcı firmalar sponsor olarak tasarımları işleyerek hayata geçiriyor ve böylelikle kendi taşını mobilya veya armatüre dönüştürüyor. Bu da onlara farklı bir çerçeve kazandırıyor, taşlarının farklı sektörlerde, endüstriyel alanda da ne şekilde kullanılabileceğini görme şansı buluyorlar. Taşın aslında ne kadar yaşayan bir şey olduğunu ve hayatımızın her noktasına dokunabildiğini göstermek açısından da yarışmayı çok kıymetli buluyorum."

"Gelecek hedeflerini gerçekleştirecekler"

FİDES projesiyle birincilik ödülünü kazanan Selçuk Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri Nisa Nur Gülmez ve Zeynep Bakırcı, tasarımlarının önce mobilya olarak üretiminin yapılması sonra da birincilikle ödüllendirilmesinin kendilerini çok heyecanlandırdığını ve gururlandırdığını söyledi. Çok mutlu olduklarını dile getiren genç yetenekler, kazandıkları 150 bin TL ödülü eğitimleri için harcayacaklarını belirtti. Gülmez ve Bakırcı, "Bu teşviki hayallerimizi ve gelecek hedeflerimizi gerçekleştirmek için önemli bir kaynak olarak görüyoruz. Tasarımımızın ismi FİDES, Nevşehir'in tarihi Kaymaklı bölgesinden ilham alarak, Kaymaklı'nın özgün ve organik yapısını yansıtan bir form oluşturduk ve bu formu modern, işlevsel bir mobilyaya dönüştürdük. Mermer ile buluşunca dayanıklı ve modüler bir ürün ortaya çıktı. Oturma grubu ya da raf olarak, üst üste ya da yan yana konularak istenildiği gibi kullanılabilir" diye konuştu.

"İş hayatıma başlarken referans olacak"

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Sıla Çelik, saat dilimlerinden ilham alarak, çeyrek, yarım ve tam saatlerin zamanı somutlaştırdığı üç parçalık sehpadan oluşan "Tempora" projesiyle ikinci oldu. 100 bin liralık ödülün sahibi olan Sıla Çelik de çok heyecanlandığını belirterek, "Tasarımımın doğal taş ile buluşması doğal taşa ilgimi daha çok artırdı. Bu alanda kendimi geliştirmeyi düşünüyorum. Son sınıf öğrencisi olduğum için iş hayatıma başlarken referans olarak bana çok fayda sağlayacak bir yarışma ve derece oldu. Çok heyecanlıyım, kendimi çok daha cesaretli hissediyorum" dedi.

Yarışmada üçüncülük ödülü Polonya'dan yarışmaya katılan iki üniversiteli gencin oldu. PD adını verdikleri çeşitli doğal taşların katmanlarından oluşan komodin projesiyle Karolina Kubala ve Maria Jaworska 50 bin liralık ödülün de sahibi oldu. Uluslararası ve güvenilir bir organizasyonda derece aldıkları için de çok mutlu olduklarını dile getiren Kubala ve Jaworska, "Çok heyecan ve gurur duyduk. Bir arkadaşımız geçtiğimiz yıl bu yarışmaya katılmıştı. Üniversitedeki hocalarımızın öncülüğüyle başvurduk. Zıt ve farklı renklerin uyumunu farklı doğal taşlarla hayal ederek bir mobilya tasarladık. Ödül alması bizi çok mutlu etti. Bu yarışmanın ve Marble İzmir Fuarı'nın tüm dünyada çok önemli bir ismi var. Bizim için de uluslararası bir başarı oldu. Burada olmaktan çok mutluyuz ve yarışmaya her yıl katılmayı istiyoruz" diye konuştu.

Yarışmanın ilk aşamasında Fuar İzmir'de gerçekleşen tasarımcı - firma buluşmasında genç yetenekler, sektörün önde gelen üretici firmalarına tasarım sunumlarını yaptı. 25 proje; Alimoğlu Afyon, Alimoğlu İzmir Mermer&Granit, Başaranlar, Ebla Stone, Ege Anti Mermer, Çizgi Mermer, Golder, Goldmer, Gürmas Gürel, İz Granit, Kar Maden, Laodikya, Marble Shop, Mercan Tasarım, Megamer, Naçev ve Sirmersan firmaları tarafından üretilerek yarışmaya ve Marble İzmir Fuarı'nda sergilenmeye hazır hale getirildi.

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Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Etkinlik, Ekonomi, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel 7. Uluslararası Değişik Doğaltaş Tasarım Yarışması Ödülleri Dağıtıldı - Son Dakika

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