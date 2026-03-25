7 Yıl Sonra Bulundu: Nazar'ın Annesi DNA Testi ile Belirlendi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

7 Yıl Sonra Bulundu: Nazar'ın Annesi DNA Testi ile Belirlendi

25.03.2026 22:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da babası tarafından kaçırılan Nazar, 7 yıl sonra bulundu. DNA testi ile annesi kesinleşti.

BURSA'da babası Umut K. (33) tarafından kaçırılan ve 7 yıl sonra polisin operasyonu ile kurtarılan Nazar S.'nin (8), Rebecca S.'nin (30) oğlu olduğu DNA testiyle kesinleşti. DNA raporu yüzde 99.99 uyumlu çıkarken, Alman vatandaşı olan çocuğun teslimi, Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamında mahkemeden çıkacak karara göre belirlenecek.

Mustafakemalpaşa ilçesinde oturan Umut K.'nin, çalışmak için gittiği Almanya'da birlikte yaşamaya başladığı sevgilisi Rebecca S.'den 2018 yılında 'Nazar' ismini verdikleri oğlu dünyaya geldi. Umut K., bir yıl sonra Alman sevgilisi ile birlikte babasından ayrıldıktan sonra yeniden evlenen annesi Hanife S.'yi (60) ziyaret etmek için geldiği Bursa'da, 1 yaşındaki oğlu Nazar S.'yi kaybolduğunu söyleyerek kaçırdı. Rebecca S., polise gidip şikayette bulunduktan sonra ülkesine geri dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Umut K., 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Diğer yandan arama kararı çıkarılan ve gözaltına alındıktan sonra haftada bir kez polise giderek imza atması şartıyla serbest bırakılan Hanife S.'den şüphelenen Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma genişletildi.

30 GÜNLÜK TAKİP, 300 SAATLİK GÖRÜNTÜ

7 yıl boyunca izine rastlanılmayan Nazar, Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik'in yürüttüğü soruşturma kapsamında, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce'nin talimatıyla kurulan, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği, Cinayet Büro Amirliği ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği personelinden oluşturulan 6 kişilik özel ekip tarafından, 30 gün süren teknik ve fiziki takip ile 300 saatlik kamera görüntüsü incelenerek, babaannesi tarafından alıkonulduğu harabe eve 10 Mart'ta düzenlenen operasyonla bulundu. Babaanne Hanife S. ile evin sahibi olan Umut K.'nin halasının oğlu Recai M. tutuklandı.

ANNESİNİN KENDİSİNİ TERK ETTİĞİ SÖYLENMİŞ

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alınan küçük çocuğa, annesi ile ilgili sürekli olumsuz ifadeler kullanıldığı iddia edildi. Baba ve babaannenin, 'O kötü bir kadındı. Seni hiç sevmedi. O yüzden terk etti. Artık sana biz bakacağız' dediği, sürekli 'Anneni sevmiyorsun değil mi?' sorusunun sorulduğu, Nazar S.'nin bu soruya 'Evet sevmiyorum' diyerek cevap verdiği öne sürüldü.

ANNESİ ALMANYA'DAN GELDİ

Oğlunun bulunduğu haberini alınca Almanya'da Bursa'ya gelen Rebecca S., avukat ve Alman Konsolosluğu'nda görevliler ile birlikte gittiği Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde 7 yıl sonra ilk kez çocuğunu gördü. İlk etapta annesi olduğu söylenmeyen Rebecca S.'ye temkinli ve soğuk davranan Nazar'a, 17 Mart'ta yeniden kuruma gelen Rebecca S.'nin annesi olduğu söylendi.

TANIŞIP, OYUN OYNADILAR

Rebecca S. ile oğlu Nazar S. arasındaki görüşme Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde pedagog eşliğinde gerçekleşirken, anne ile oğlunun oyun oynayarak zaman geçirmesi sağlandı. Annesi ile bu süreçte yakın ilişki kurmaya başlayan çocuğa, oyun oynadığı kişinin isminin Rebecca olduğu ve annesi olduğu söylendiğinde şaşırıp, "Rebecca kötü değil miydi ya ama iyiymiş" dediği öğrenildi.

'AYNI DİLİ KONUŞMUYORUZ, NASIL ANLAŞACAĞIZ'

Görüşme sürecinde çocuğa, annesinin uzun süredir kendisini aradığı ve kendisine bakmak istediği ifade edildiğinde, 'Sen benim annem misin? Ben şimdi Almanya'ya mı gideceğim? Ama ikimiz aynı dili konuşmuyoruz, Almanya'ya gidersem nasıl anlaşırız?' dediği ve görüşme ilerledikçe Rebecca S.'ye ilk kez 'anne' diye hitap ettiği belirtildi.

ANNE İLE OĞLUNUN İLK INA DHA ULAŞTI

Nazar S.'nin, ilk kez 'anne' dediği Rebecca S. ile el ele çekilen fotoğrafına DHA muhabiri ulaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altında bulunan Nazar S., annesi Rebecca S. ile el ele tutuşup yürürken görüntülendi. Bu kare, anne ile oğlunun 7 yıl sonra çekilen ilk fotoğrafı oldu.

ANA-OĞUL DNA TESTİ İÇİN GELDİKLERİ ADLİ TIP'TA GÖRÜNTÜLENDİ

19 Mart'ta DNA testi için kan örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı'na gelen anne ile oğlu, burada da DHA muhabiri tarafından görüntülendi. Harabe evden kurtarıldıktan sonra ilk kez görüntülenen Nazar S., pedagog ve polis eşliğinde kuruma getirilirken, neşeli tavırları dikkat çekti. Rebecca S. de konsolosluk görevlisi ve avukatıyla beraber Adli Tıp'a geldi. Kan örneği verdikten sonra kurumdan ayrı ayrı çıkan anne ile oğlu, kameraya yansıdı.

YÜZDE 99.99 UYUMLU

Nazar S.'nin, Rebecca S.'nin oğlu olduğu DNA testiyle de kesinleşti. DNA raporu yüzde 99.99 uyumlu çıkarken, Alman vatandaşı olan çocuğun menfaati gözetilerek yapılacak inceleme ve araştırmaların ardından mahkeme, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce hazırlanacak Sosyal İnceleme Raporu (SİR), kaldığı çevrenin araştırmasını içeren rapor ile uzman ve pedagog görüşleri dikkate alınarak geleceğine karar verilecek.

SÜRECİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YÜRÜTECEK

Alman vatandaşı olan çocuk hakkında Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamında mahkemeden çıkacak karara göre hareket edilecek. Buna göre; Nazar S.'nin Almanya'ya gönderilmesine karar verilmesi halinde Alman devletine teslim edilmesi, Türkiye'de kalmasına karar verilmesi durumunda devlet koruması ihtimali bulunuyor. Çocuğun Alman makamlarına teslim edilmesi halinde, annesine verilip verilmeyeceği ise Almanya'daki değerlendirmeler sonucunda belirlenecek. Mahkeme kararını, her iki ülkede yapılacak incelemeler ve uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanacak raporlar ışığında verecek. Mahkeme kararına göre Nazar, annesi Rebecca S.'ye verilirse, süreç Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yürütülecek.

DEVLET KORUMASINA ALINAN NAZAR, BAYRAMDA ANNESİNİ SORMUŞ

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde geçici koruma altında bulunan çocuk, geleceğine karar verilecek yargı kararına kadar devlet korumasına alınırken, Ramazan Bayramı'nda, DNA testi için kan örneği verdikten sonra ülkesine dönen annesinin gelip, gelmeyeceğini sorduğu, gelmeyeceğini öğrenince de üzüldüğü öğrenildi. 7 yılın ardından ilk kez akrabalarından ayrı bir bayram geçiren küçük çocuğun, koruma altında bulunduğu kurumdaki arkadaşlarıyla oyun oynadığı, sağlığının ve moralinin ise iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan okuma yazma bilmeyen çocuğun, mahkemeden çıkacak karara kadar vakit kaybetmemesi için okul kayıt işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 22:02:59. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.