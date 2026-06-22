Geleneksel Büyükçekmece Açık Tenis Turnuvası'nda Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Geleneksel Büyükçekmece Açık Tenis Turnuvası'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

22.06.2026 09:42  Güncelleme: 10:33
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Türkiye Tenis Federasyonu gözetiminde düzenlenen 8. Geleneksel Büyükçekmece Açık Tenis Turnuvası'nda 270 sporcu 11 kategoride yarıştı. Final maçları İnönü Lozan Parkı'nda oynanırken, dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

(İSTANBUL) - Türkiye Tenis Federasyonu gözetiminde bu yıl sekizincisi düzenlenen Geleneksel Büyükçekmece Açık Tenis Turnuvası'nda ödüller sahiplerini buldu. Turnuvada, 270 sporcu 11 farklı kategoride yarıştı.

8. Geleneksel Büyükçekmece Açık Tenis Turnuvası'nda 270 tenis sporcusunun 11 farklı kategoride mücadele ettiği final maçları, İnönü Lozan Parkı Çağla Büyükakçay Tenis Kortu'nda oynandı.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

Heyecan dolu karşılaşmaların tamamlanmasının ardından ödül töreni gerçekleştirildi. Ödül törenine katılan Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu, turnuvada başarı elde eden tenisçileri kutlayarak, Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün sevgi ve selamlarını iletti. Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Dereceye giren sporcular, şöyle:

18 YAŞ VE ÜSTÜ ERKEKLER KATEGORİSİ

1. Osman Efe Öztürk

2. Ömer Faruk Topkar

18 YAŞ VE ÜSTÜ KADINLAR KATEGORİSİ

1. Ayşenur Bayram

2. Mervan Balaman

YENİ BAŞLAYAN ERKEKLER KATEGORİSİ

1. Kadircan Uzel

2. Ekrem Akcan

YENİ BAŞLAYAN KADINLAR KATEGORİSİ

1. Esra Çatık

2. Canan Karadirek

35 YAŞ VE ÜSTÜ ERKEKLER KATEGORİSİ

1.  Aykut Şimdi

2.Çağdaş Doğan

35 YAŞ VE ÜSTÜ KADINLAR KATEGORİSİ

1. Tülay Altınkeser

2. Seyhan Şen Dikici

45 YAŞ VE ÜSTÜ ERKEKLER KATEGORİSİ

1. Erhan Yazıcıoğlu

2. Ali Rıza Arslan

45 YAŞ VE ÜSTÜ KADINLAR KATEGORİSİ

1. Yeliz Kocatürk

2. Emine Doğan

55 YAŞ VE ÜSTÜ ERKEKLER KATEGERİSİ

1. Emin Ali Sofuoğlu

2. Selim Gençbay

ÇİFT KADINLAR KATEGORİSİ

1. Sara Salıç-Derya Yılmaz

2. Yeliz Kocatürk-Esra Anar

ÇİFT ERKEKLER KATEGORİSİ

1. Deniz Çankaya-Osman Efe Öztürk

2. Selim Gençbay-Erhan Yazıcıoğlu

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Geleneksel Büyükçekmece Açık Tenis Turnuvası'nda Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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