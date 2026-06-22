(İSTANBUL) - Türkiye Tenis Federasyonu gözetiminde bu yıl sekizincisi düzenlenen Geleneksel Büyükçekmece Açık Tenis Turnuvası'nda ödüller sahiplerini buldu. Turnuvada, 270 sporcu 11 farklı kategoride yarıştı.
8. Geleneksel Büyükçekmece Açık Tenis Turnuvası'nda 270 tenis sporcusunun 11 farklı kategoride mücadele ettiği final maçları, İnönü Lozan Parkı Çağla Büyükakçay Tenis Kortu'nda oynandı.
Heyecan dolu karşılaşmaların tamamlanmasının ardından ödül töreni gerçekleştirildi. Ödül törenine katılan Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu, turnuvada başarı elde eden tenisçileri kutlayarak, Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün sevgi ve selamlarını iletti. Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Dereceye giren sporcular, şöyle:
1. Osman Efe Öztürk
2. Ömer Faruk Topkar
1. Ayşenur Bayram
2. Mervan Balaman
1. Kadircan Uzel
2. Ekrem Akcan
1. Esra Çatık
2. Canan Karadirek
1. Aykut Şimdi
2.Çağdaş Doğan
1. Tülay Altınkeser
2. Seyhan Şen Dikici
1. Erhan Yazıcıoğlu
2. Ali Rıza Arslan
1. Yeliz Kocatürk
2. Emine Doğan
1. Emin Ali Sofuoğlu
2. Selim Gençbay
1. Sara Salıç-Derya Yılmaz
2. Yeliz Kocatürk-Esra Anar
1. Deniz Çankaya-Osman Efe Öztürk
2. Selim Gençbay-Erhan Yazıcıoğlu
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