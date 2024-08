953. Yıl Anadolu\'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Etkinlikleri Tanıtıldı

Güncel

Emir Efe BENLİOĞLU/ İSTANBUL, MUŞ'UN Malazgirt ilçesi ve Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek "953. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Etkinlikleri" için Okçular Vakfı'nda tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldı. Programda gazetecilerin otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zamla ilgili sorularına yanıt veren Bakan Uraloğlu, "2022'deki Ocak ayı cari fiyatlarına ancak gelmiş oldu hatta biraz da altında kalmış oldu." dedi.

23-26 Ağustos tarihleri arasında Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde eş zamanlı düzenlenecek "953. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Etkinlikleri"ne ilişkin Okmeydanı'ndaki Okçular Vakfı'nda tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle basın mensupları katıldı.

"25 AĞUSTOS'TA SAYGIDEĞER CUMHURBAŞKANIMIZ AHLAT'TA OLACAK"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Malazgirt programı bir anma etkinliği ve Türkiye'nin belki de en büyük devlet protokolü katılımının olduğu program olacak. 25 Ağustos'ta saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Ahlat'ta olacaklar. Ahlat'ta dünyanın en eski ve en büyük Türk-İslam kabristanı ziyareti yapılacak. Orada dualar okunacak. Akabinde Sayın Cumhurbaşkanımız Ahlat'taki Çarho etkinlik alanını ziyaret edecekler. Orada yine atlı gösteriler, okçuluk gösterileri yapılacak. SOLOTÜRK gösterileri yine orada yapılacak. Bir kısa sahne gösterisiyle Cumhurbaşkanımızın külliye programında yine bölge valileriyle bir toplantı planlanmakta ve yine halk buluşması Cumhurbaşkanlığı Ahlat Külliyesi'nde inşallah gerçekleşmiş olacak" dedi.

"YOL MEDENİYETTİR ŞİARIYLA ÜLKEMİZİN HER TARAFINA ERİŞTİK"

Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise, "Gidemediğin yer senin değildir şiarıyla Osmanlı'nın son yıllarında Cumhuriyet'in başında Halil Rıfat Paşa'nın sözüyle ülkemizi ihya etmeye çalışmışız. Ülkemizin siyasi yönelimleri bizim de bu anlamda neler yaptığımızı, neler yapabileceğimizi etkilemiştir. 2002 yılında AK Parti hükümetleriyle beraber Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, gösterdiği ufukla biz de gidemediğin yer senin değildir ile başlayıp yol medeniyettir şiarıyla, Cumhurbaşkanımızın sözüyle ve talimatıyla ülkemizin her tarafına eriştik. Ülkemizin her tarafına yol yaptık, havalimanı yaptık, demiryolu yaptık. Oralara iletişim ağları kurduk ve biz de ülkemizin batısında her ne varsa doğusuna da onu getirdik ve insanlarımızı, vatanımıza, milletimize, illerimize, beldelerimize sahip çıkacak imkanları beraberce sağlamış olduk." dedi.Bakan Uraloğlu, "Elbette ulaşım ve altyapıya yatırım yapacağız. Bunlar mutlaka kıymetli ama bunların, bütün yaptığımız toplam yatırım ve bütün yaptığımız hizmet, bir gencin yetiştirilmesiyle kıyaslandığı zaman muhtemelen bir gencin yetiştirilmesi bunların hepsinden daha kıymetlidir, daha ağırdır. Dolayısıyla bu anlamda yapılan her çalışmayı ben kıymetli buluyorum. Bir vatan evladı çıktı, Allah razı olsun. Bakın bugün Filistin'de ve bütün mazlum coğrafyalarda gür bir ses çıkıyorsa, oraya bir el uzatılıyorsa orada Recep Tayyip Erdoğan var demektir. Allah ondan razı olsun. Biz inşallah bu saikle hizmet edebilecek gençler yetiştirme gayretinde olacağız ki ben o anlamda yetişen gençlerimizi de görüyorum." diye konuştu.

"BU ZAFERİN TANITILMASI VE GELECEK KUŞAKLARA ANLATILMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise, "Malazgirt Zaferi'nin hatırlatılması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen bu etkinliklere çevre illerden gelen vatandaşlarımızın katılımıyla da çok güçlü bir hale geldi. Özellikle bu zaferin tanıtılması ve anlatılması gençlere, gelecek kuşaklara aktarılması çok önemlidir. Bu noktada bu vizyonun ortaya konmasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu sürecin bir paydaşıyız. Gençlerimizi oraya getiriyoruz. Gençlerimizin bu etkinliklere katılmasını, oradaki kazanmasını sağlamak amacıyla civar illerdeki ve diğer noktalardan, gençlik merkezlerimizden gençlerimizin katılımıyla orada oluyoruz." dedi.Bak, "Gerçekten özellikle de Sultan Alparslan'ın hem Anadolu'nun kapılarını Türklere açtığı ve o tarihten itibaren vatan olarak bulunduğumuz coğrafyanın hangi süreçlerden geçtiğini hepimiz biliyoruz. Güçlü bir ülkeyiz, bu coğrafya zor bir coğrafya. Bu coğrafyanın içerisinde kalmak, burayı sürdürmek önemli. O yüzden bu ruhun yaşanması gerekiyor. Bizim de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak hem gençlik kamplarımızla hem de geleneksel sporlara verdiğimiz destekle, geleneksel sporların son yıllarda Türkiye'de ortaya çıkardığı değişimle gençlerimizin bu ruhu yakalamaya başladığını görüyoruz" diye konuştu.

"2022 OCAK AYI FİYATLARINA GETİRMİŞ OLDUK"

Konuşmaların ardından gazetecilerin otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zamla ilgili sorularına yanıt veren Bakan Uraloğlu, "2022 Ocak ayı fiyatlarına getirmiş olduk öyle söyleyeyim. 2022'deki Ocak ayı cari fiyatlarına ancak gelmiş oldu hatta biraz da altında kalmış oldu." dedi.