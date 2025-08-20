AA Foto Muhabirleri, Uluslararası Yarışmada Başarı Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AA Foto Muhabirleri, Uluslararası Yarışmada Başarı Kazandı

20.08.2025 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Ajansı, uluslararası fotoğraf yarışmasında 10 ödül kazandı, Daniel Cengin birinci oldu.

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri, uluslararası fotoğraf yarışması "International Photography Awards"da 10 kategoride ödüle layık görüldü.

AA'nın Tayvan merkezli çalışan serbest foto muhabiri Daniel Cengin'in, Myanmar ve Tayland'ı etkileyen 28 Mart 2025 depremini konu alan "Myanmar ve Tayland'ı vuran yıkıcı depremde binlerce kişi hayatını kaybetti" başlıklı fotoğrafı "Editoryal/Basın-Genel Haber" kategorisinde birinci oldu.

Cengin ayrıca, Güney Kore'de eski devlet başkanının sıkıyönetimine karşı çoğunluğu kadın olan barışçıl göstericileri konu alan "Güney Kore'deki sıkıyönetim krizi sırasında kadınlar ayaklanıyor, direniyor" başlıklı fotoğrafıyla "Editoryal/Basın-Siyasi" kategorisinde mansiyon ödülü kazandı.

Serbest foto muhabiri Cengin'in, kıyı bölgelerde yaşayan Filipinlilerin son yıllarda artan tayfunlar, sağanak ve seller nedeniyle tehdit altında olan yaşamını, çevre kirliliği vurgusuyla gözler önüne seren "Aşırı hava koşulları ve kirlilik Filipinlilerin hayatını tehdit ediyor" başlıklı fotoğrafı, "Editoryal/Basın-Çevresel" kategorisinde mansiyon ödülüne layık görüldü.

Cengin'in 26 Nisan 2025'te başta Amerika Birleşik Devletleri, Filipinler ve Japonya olmak üzere birçok ülkenin askerlerinin katılımıyla gerçekleştirilen Balikatan (Omuz Omuza) tatbikatı sırasında bir balıkçı teknesinin görüldüğü fotoğrafı da "Editoryal/Basın-Diğer" kategorisinde mansiyon ödülü aldı.

AA'nın Gazze foto muhabirlerinden Ali Jadallah'ın 28 Eylül 2024'te Gazze'de çektiği ve İsrail saldırısında eşini kaybeden Filistinli bir kadının yasını konu alan fotoğraf, "Editoryal/Basın-Savaş/Çatışma" kategorisinde mansiyon ödülünün sahibi oldu.

Kıdemli foto muhabiri Erçin Ertürk, "Portre" kategorisinde, Rusya- Ukrayna Savaşında tanksavar mayınının patlaması sonucu gözlerini ve bacaklarını kaybeden Ukraynalı asker Sergey Raylyan'ın "Savaşın acı yüzü" başlıklı fotoğrafı ile mansiyon ödülü kazandı.

AA'nın ABD'de görev yapan kıdemli kameramanı Fatih Aktaş'ın, New York'ta İsrail'in Gazze saldırılarına karşı düzenlenen protesto esnasında çektiği fotoğraf, "Editoryal/Basın-Siyasi" kategorisinde mansiyon ödülünün sahibi oldu.

Kıdemli foto muhabiri Murat Şengül'ün, İsrail'in Lübnan'ın Sayda ilçesindeki saldırısı sonrası yıkılan ev ve içerisindeki genç kızı gösteren fotoğrafı, "Editoryal/Basın-Savaş/Çatışma" kategorisinde resmi seçkide yer aldı.

Kıdemli foto muhabiri Şebnem Coşkun'un, Kovid-19 salgını sırasında Kütahya'daki köylerine dönüp tarımı modern teknolojiyle harmanlayarak sosyal medyadan paylaşan dört kuzeni konu alan fotoğrafı, mansiyon ödülü kazandı.

Ankara Fotoğraf Haber Müdür Yardımcısı Aytaç Ünal'ın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler basketbol final müsabakasında oynayan Stephen Curry'nin sevinç anını yakalayan fotoğrafı, "Editoryal/Basın-Spor" kategorisinde resmi seçkide yer aldı.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Kültür Sanat, Güney Kore, Myanmar, ankara, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AA Foto Muhabirleri, Uluslararası Yarışmada Başarı Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi
Arkadaşların av tüfeğiyle oyunu ölümle bitti Arkadaşların av tüfeğiyle oyunu ölümle bitti
Nevşehir’de freni patlayan kamyon 10 araca çarptı: 6 yaralı Nevşehir'de freni patlayan kamyon 10 araca çarptı: 6 yaralı
Adalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti
Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon

16:31
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 17:24:41. #7.13#
SON DAKİKA: AA Foto Muhabirleri, Uluslararası Yarışmada Başarı Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.