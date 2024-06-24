AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Batı Şeria'yı yavaş yavaş ilhak etme niyetinde olduğu uyarısında bulundu - Son Dakika
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AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Batı Şeria'yı yavaş yavaş ilhak etme niyetinde olduğu uyarısında bulundu

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail\'in Batı Şeria\'yı yavaş yavaş ilhak etme niyetinde olduğu uyarısında bulundu

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Batı Şeria'yı yavaş yavaş ilhak etme niyetinde olduğu uyarısında bulundu.

24.06.2024 20:47
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7 Ekim 2023'te Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın Aksa Tufanı saldırılarını bahane ederek Filistinliler üzerinde adeta bir soykırıma girişen İsrail'le ilgili Avrupa Birliği'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Batı Şeria'yı yavaş yavaş ilhak etme niyetinde olduğu konusunda uyarıda bulundu.

"DURUM ENDİŞE KAYNAĞI"

Borrell, Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından basına açıklama yaptı. Bakanların Gazze'deki durumu ele aldıklarını ifade eden Borrell, "Durum tüm üye ülkeler için ciddi endişe kaynağı. İnsani yardımların Gazze'ye girebilmesi için elbette baskılarımızı sürdürmemiz gerekiyor ancak ateşkes olmadan bu gerçekleşmeyecek. Bölgedeki yayılma riski de ciddi endişe kaynağı. İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmayı önlemek için özellikle ABD ve Fransa'nın aktif arabuluculuk çabalarını destekliyoruz." diye konuştu.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Batı Şeria'yı yavaş yavaş ilhak etme niyetinde olduğunu söyledi

"AB'NİN GAZZE KONUSUNDA ORTAK DURUŞU YOK"

Borrell, AB'nin Gazze konusunda ortak tutumu olmadığını belirterek, bunun oluşturulması için bakanlara birliğin hem İsrail hem de Filistin ile ilişkilerini tüm boyutlarıyla anlatan bir belge ilettiğini ve ortak duruş inşa edilmesi için çalışılacağını söyledi.

Savaşın daha da uzun sürmesini bekleyip beklemediğinin sorulması üzerine Borrell, şunları kaydetti: "Öyle görünüyor. Ne yazık ki bu Gazze'deki Filistinlilerin hayatta kalıp kalmayacağını test edecek bir savaş. Batı Şeria'da neler olduğuna bakın. Orada da Uluslararası hukuk bir kez daha sınanacak. Batı Şeria'nın yavaş yavaş ilhak edilmesi konusunda net bir irade var gibi görünüyor. Bu kesinlikle barış getirmeyecek."

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Batı Şeria'yı yavaş yavaş ilhak etme niyetinde olduğunu söyledi

CAN KAYBI 38 BİNE DAYANDI

İsrail Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik düzenlediği yoğun saldırılarını 262 gündür sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle 28 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 66 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 37 bin 626'ya, yaralıların sayısının da 86 bin 98'e yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Batı Şeria'yı yavaş yavaş ilhak etme niyetinde olduğu uyarısında bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Batı Şeria'yı yavaş yavaş ilhak etme niyetinde olduğu uyarısında bulundu - Son Dakika
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