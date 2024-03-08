- ABD Başkanı Joe Biden "Birliğin Durumu" konuşmasıyla halka seslendi
ABD ordusuna Gazze'ye geçici liman kurma talimatı verdi
WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, ABD ordusuna insani yardımları ulaştırmak için Gazze Şeridi kıyısına geçici bir liman kurma talimatı verdiğini açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, görevi dönemindeki üçüncü "Birliğin Durumu" konuşmasını bugün düzenlenen ABD Kongresi oturumunda gerçekleştirdi. Özgürlük ve demokrasinin hem yurt içinde hem de yurt dışında saldırı altında olduğunu söyleyen Biden Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'yı işgal ederek Avrupa ve ötesine kaos tohumları ektiğini ifade etti. "Eğer bu salonda Putin'in Ukrayna'da duracağını düşünen birileri varsa, sizi temin ederim ki yanılıyorsunuz" diyen Biden, "Ancak Ukrayna'nın yanında yer alır ve kendisini savunması için ihtiyaç duyduğu silahları sağlarsak Ukrayna Putin'i durdurabilir. Ukrayna'nın tek istediği bu. Amerikan askeri istemiyorlar" dedi.
İsim vermeden Trump'ı eleştirdi
Ukrayna'ya ABD askeri göndermeme politikalarında değişiklik olmayacağını belirten Biden, isim vermeden eski ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdi. "Ukrayna'ya yardım, dünya liderliğinden uzaklaşmamızı isteyenler tarafından engelleniyor" diyen Biden, "Eski bir Cumhuriyetçi Başkan olan selefim, Putin'e 'Ne istiyorsan onu yap' diyor" ifadelerini kullandı. ABD Kongresi'ne Ukrayna'ya destek konusunda harekete geçme çağrısında bulunan Biden "Eğer Amerika Birleşik Devletleri şimdi çekip giderse, Ukrayna'yı riske atmış olur. Avrupa'yı riske atar. Özgür dünyayı riske atar, bize zarar vermek isteyenleri cesaretlendirir" dedi. Biden, "Başkan Putin'e mesajım basit. Çekip gitmeyeceğiz. Boyun eğmeyeceğiz. Ben boyun eğmeyeceğim" ifadelerini kullandı.
" İsrail'in sivilleri koruma sorumluluğu var"
Yurt içindeki zorluklarla mücadele ederken Orta Doğu dahil yurtdışındaki krizleri de yönettiklerini söyleyen Biden, son 5 ayın İsrail halkı, Filistin halkı ve Amerika'daki pek çok kişi için zor geçtiğini ifade etti. İsrail'in Hamas ile mücadele etme hakkı olduğunu belirten Biden, "Hamas rehineleri serbest bırakarak, silah bırakarak ve 7 Ekim'den sorumlu olanları teslim ederek bu çatışmayı bugün sona erdirebilir" şeklinde konuştu. Devam eden savaşın masum sivillere Gazze'de daha önce yaşanan tüm savaşların toplamından daha fazla zarar verdiğine dikkat çeken Biden, "Hamas sivil halkın arasında faaliyet gösterdiği için İsrail'in ek bir yükü var. Ancak İsrail'in Gazze'deki masum sivilleri korumak gibi temel bir sorumluluğu da var" diye konuştu.
ABD ordusuna talimat verdi
Biden, çoğu Hamas destekçisi olmayan 30 bini aşkın Filistinlinin öldürüldüğünü, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin ise bombardıman altında olduğunu ya da yerinden edildiğini hatırlattı. "Yiyeceksiz, susuz, ilaçsız aileler. Bu yürek parçalayıcı" diyen Biden, "En az altı hafta sürecek acil bir ateşkes sağlanması için durmaksızın çalışıyoruz. Bu sayede rehineler evlerine dönecek, dayanılmaz insani kriz hafifleyecek ve daha kalıcı bir ateşkes sağlanacak" ifadelerini kullandı. Ülkesinin Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması için uluslararası çabalara öncülük ettiğini belirten Biden "Bu gece ABD ordusuna Akdeniz'de, Gazze kıyısında yiyecek, su, ilaç ve barınak taşıyan büyük gemileri alabilecek geçici bir liman kuracak acil durum misyonuna liderlik etme talimatı veriyorum" dedi.
"İsrail üzerine düşeni yapmalı"
Sahada ABD askerinin olmayacağının ve geçici limanın Gazze'ye her gün ulaşan insani yardım miktarında büyük artış sağlayacağının altını çizen Biden, "Ancak İsrail de üzerine düşeni yapmalıdır. İsrail Gazze'ye daha fazla yardım girmesine izin vermeli ve insani yardım çalışanlarının çapraz ateş altında kalmamasını sağlamalıdır" çağrısında bulundu. İsrail yönetimine seslenen Biden, "İnsani yardım ikincil bir husus ya da pazarlık kozu olamaz. Masum hayatları korumak ve kurtarmak bir öncelik olmalıdır" ifadelerini kullandı.
"Tek yol iki devletli çözüm"
Biden, bölgeye barış getirecek tek yolun iki devletli çözüm olduğunu vurguladı. "Geleceğe baktığımızda tek gerçek çözümün iki devletli çözüm olduğunu görüyoruz. Bunu ömrü boyunca İsrail'in destekçisi olan biri ve savaş zamanında İsrail'i ziyaret eden tek Amerikan başkanı olarak söylüyorum" diyen Biden, "İsrail'in güvenliğini ve demokrasisini garanti edecek başka bir yol yok.
Filistinlilerin barış içinde ve onurla yaşamasını garanti edecek başka bir yol yok. İsrail ile Suudi Arabistan dahil tüm Arap komşuları arasında barışı garanti edecek başka bir yol yok" şeklinde konuştu.
Husi saldırılarına değindi
Orta Doğu'da istikrarın sağlanması için aynı zamanda İran'ın neden olduğu tehdidin kontrol altına alınması gerektiğini ifade eden Biden, "İşte bu nedenle Kızıldeniz'de uluslararası deniz taşımacılığını ve seyrüsefer özgürlüğünü savunmak üzere bir düzineden fazla ülkeden oluşan bir koalisyon kurdum. Husilerin kabiliyetlerini zayıflatmak ve bölgedeki ABD Kuvvetlerini korumak için saldırı emri verdim" dedi.
Biden, ABD ordusunun başkomutanı olarak halkını ve askeri personelini korumak adına daha fazla tedbir almakta tereddüt etmeyeceğini söyledi.
"Çin ile çatışma değil rekabet istiyoruz"
Çin-ABD ilişkilerine de değinen Biden, Cumhuriyetçilerin yıllardır "Çin'in yükselişte olduğu, Amerika'nın ise geride kaldığı" görüşünü dile getirdiğini ifade etti. "Yanlış anlamışlar. Amerika yükseliyor. Dünyanın en iyi ekonomisine sahibiz" diyen Biden, "Çin ile çatışma değil, rekabet istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › ABD Başkanı Joe Biden 'Birliğin Durumu' konuşmasıyla halka seslendi - Son Dakika
Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Aslan, mesajında kadınların önemine vurgu yaparak, onların vefakarlık, sabır ve sebatın sembolü olduğunu belirtti. Ayrıca, kadınların insanlığın var oluşundan bu yana uygarlığın gelişmesindeki en büyük görevi üstlendiğini ve geleceğimizin teminatı olduğunu ifade etti. Mesajında Nazım Hikmet'in kadınlar için söylediği sözlere de yer veren Başkan Aslan, tüm kadınların bu özel gününü kutladı.
Serbest piyasada doların alış fiyatı 31,9520 lira, satış fiyatı ise 31,9540 lira olarak belirlendi. Avronun alış fiyatı 34,9780 lira, satış fiyatı ise 34,9800 lira olarak açıklandı. Önceki gün doların satış fiyatı 31,8420 lira, avronun satış fiyatı ise 34,6550 lira idi.
Çanakkale'deki TCG Nusret Gemisi, 109 yıl önce Deniz Savaşları'nın önemli unsurlarından Nusret Mayın Gemisi'nin rotasını izleyerek, mayın dökülen hatta bu kez çelenk bıraktı. Nusret Mayın Gemisi, 8 Mart 1915 tarihinde Erenköy Koyu'nda sahile paralel döktüğü 26 mayın ile Çanakkale Deniz Zaferi'nin akışını değiştirdi.
Tokat'ın Almus ilçesinde 3 ay süren 160 saatlik hizmet içi eğitim kursu başarıyla tamamlandı. Kursu bitiren müezzin kayyımlara belgeleri törenle verildi. Almus Müftü Vekili Erol Güneş, kursun amacının güzel okuyuş kazandırmak olduğunu belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul servislerini denetledi ve personel ile öğrencilerin emniyet kemerlerini kontrol etti. Öğrencilere emniyet kemeri takmanın faydaları anlatılarak, araca biniş ve iniş konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca öğrencilere hikaye kitabı dağıtıldı. İl Jandarma Komutanlığı, okul servisi denetimlerinin devam edeceğini açıkladı.
Hatay'ın Gürcistanlı gelini Sabina Günaydın, depremin vurduğu enkaz kentin sokaklarını gezerek günde yaklaşık 300 sokak kedisini besliyor. Günaydın, deprem sonrası şehir dışında geçirdiği 3 haftanın ardından sokak hayvanları için geri döndü ve günde yaklaşık 300 sokak hayvanını besleyerek, yaralı hayvanları tedavi ettiriyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan inceleme sonucunda, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.
Rize'nin Derepazarı İlçesi Esentepe Köyünde vatandaşlar, eski camiyi yeniden inşa etmek için bir araya gelerek karar aldı. Ancak cami inşaatında kullanılacak malzemelerin taşınması için yol olmadığı ortaya çıktı. Köy halkı, arazilerini bağışlayarak yolun genişletilmesini sağladı. Caminin avlusundan ve yanında bulunan kurs binasının altından geçen taşıt yolu sayesinde köylere daha hızlı ulaşım sağlanmaktadır. Vatandaşlar, bu sıra dışı çözümü ilgiyle karşılayarak yolda fotoğraf çektiriyorlar.
Sizin düşünceleriniz neler ?