ABD Başkanı Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Başkanı Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini anımsatarak, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurdu.

13.05.2025 21:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini anımsatarak, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurdu.

Trump, Körfez turu kapsamında Riyad'da katıldığı Suudi Arabistan-ABD Ortak Yatırım Forumu'nda konuştu.

ABD Başkanı Trump, konuşmasında Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarına değinerek yaptırımları kaldıracaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüklerini hatırlatan Trump, " Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Dün yaptığı açıklamada kendisinin de İstanbul'daki görüşmelere katılmasının söz konusu olabileceğini söyleyen Trump, "(ABD Dışişleri Bakanı) Marco Rubio yeni Suriye Dışişleri Bakanı'yla (Esad Hasan Şeybani) bu hafta Türkiye'de görüşecek." dedi.

Trump, Suriye halkının çok büyük sıkıntılar yaşadığını, sefalet ve ölüm yaşadığını belirterek "Yeni hükümetle umarım ülkeyi istikrarlı ve barış içinde tutabilir. Suriye'de görmek istediğimiz budur." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya- Ukrayna görüşmesi

Trump, İstanbul'da düzenlenecek Rusya-Ukrayna görüşmelerinin "muhtemelen çok iyi sonuçlar vereceğini" belirterek, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun bu görüşmelere katılacağını söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşının "2. Dünya Savaşı'ndan beri en fazla insanın ölümüne neden olan çatışma olduğunu" dile getiren Trump, bunu durdurmak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

Trump, geçen hafta Hindistan ile Pakistan arasında tırmanan şiddeti durdurmak için de ateşkese aracılık ettiklerini dile getirdi.

Bunu yapmak için de büyük ölçüde ticareti kullandığını kaydeden Trump, "Nükleer füzeler yerine gelin biraz ticaret yapalım, dedim" ifadesini kullandı.

"(Gazze) Bu savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için çalışmaya devam ediyoruz"

Trump, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinerek "Gazze halkı daha iyi bir geleceği hak ediyor." dedi ve bölgedeki halkın yıllar boyunca sıkıntılar çektiğini anımsattı.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin dönmesi için çaba sarf ettiklerini belirten Trump, bu hafta yürüttükleri müzakereler neticesinde bir esirin serbest bırakıldığını hatırlattı.

Trump, "Bu savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Yaşananlar korkunç şeyler." ifadelerini kullandı.

Trump, İran'la anlaşma yapmaktan çok mutlu olacağını söyledi

"Suudi Arabistan'ın, Abraham Anlaşmaları'na katılmasının hayali olduğunu" belirten Trump, "İran'ın Suriye, Lübnan, Gazze, Irak, Yemen ve ötesinde akıl almaz acılara neden olduğu" yorumunda bulundu.

İran'la ilgili konuşmasında, bölgedeki körfeze, "İran Körfezi" demeyi durdurduklarını dile getiren Trump, şöyle devam etti:

"İran ile bir anlaşma yapmak istiyorum. İran ile bir anlaşma yapabilirsem, bölgenizi ve dünyayı daha güvenli bir yer haline getireceğimizden çok mutlu olurum. Ancak İran liderliği bu zeytin dalını reddeder ve komşularına saldırmaya devam ederse, o zaman büyük bir maksimum baskı uygulamaktan ve İran petrol ihracatını daha önce yaptığım gibi sıfıra indirmekten başka seçeneğimiz kalmayacak."

İran'ın asla nükleer silaha sahip olmayacağı değerlendirmesinde bulunan Trump, müzakerelere sınırlı bir süre devam edeceklerini ve İran'ın vaktinin sınırlı olduğunu ifade etti.

Lübnan konusunda Washington yönetiminin ülkeye ekonomik gelişim ve barış konusunda destek vermeye hazır olduğunu dile getiren Trump, Husilerle varılan ateşkes mutabakatına ilişkin de konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Husilerin zorlu savaşçılar olmasına rağmen ateşkes anlaşması imzaladıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Donald Trump, Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balık Ayhan hayatını kaybetti Balık Ayhan hayatını kaybetti
İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti’nin Cumhur İttifakı’na katılma ihtimali yüksek AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali yüksek
PKK’nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada İki kentte komisyon kurulacak PKK'nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada! İki kentte komisyon kurulacak
DEM Parti MYK’sı süreci ele aldı: İmralı’yı ziyaret edenlere yasal güvence talep edilecek DEM Parti MYK'sı süreci ele aldı: İmralı'yı ziyaret edenlere yasal güvence talep edilecek
Bülent Şakrak yeni ilişkisini paylaştı Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti Bülent Şakrak yeni ilişkisini paylaştı! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti
Akaryakıta çifte zam geliyor Akaryakıta çifte zam geliyor
25 ilde dolandırıcılık operasyonu: 41 kişi tutuklandı 25 ilde dolandırıcılık operasyonu: 41 kişi tutuklandı
Otomotiv devinde kriz büyüyor 10 bin kişi daha işten çıkarılacak Otomotiv devinde kriz büyüyor! 10 bin kişi daha işten çıkarılacak
Tonlarca altın satıldı Talep patlaması var Tonlarca altın satıldı! Talep patlaması var
Ebru Gündeş’in telif davasında karar çıktı Ebru Gündeş'in telif davasında karar çıktı

23:31
Trump’ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
21:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
20:52
İstanbul’da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
20:00
Ankara’daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum
Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum
18:15
ABD Başkanı Trump: İstanbul’a Marco Rubio gidecek
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek
09:47
Kocaelispor’dan ayrılan İsmet Taşdemir memleketinin takımını çalıştıracak
Kocaelispor'dan ayrılan İsmet Taşdemir memleketinin takımını çalıştıracak
09:36
Şırnak’ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle “geçici özel güvenlik bölgesi“ ilan edildi
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
09:35
Toplaması tutku, kilosu 900 lira Altın bulan bu kadar sevinmiyor
Toplaması tutku, kilosu 900 lira! Altın bulan bu kadar sevinmiyor
09:27
Nebahat Çehre son görüntüsüyle yaşını unutturdu
Nebahat Çehre son görüntüsüyle yaşını unutturdu
09:24
Devlet Memurları Kanunu değişebilir Mobbing de gündemde
Devlet Memurları Kanunu değişebilir! Mobbing de gündemde
09:19
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
09:09
Kayıp kedisi için 15 bin lira ödül koydu: Bulamazsam eşim beni boşayacak
Kayıp kedisi için 15 bin lira ödül koydu: Bulamazsam eşim beni boşayacak
09:01
Sur cinayetleri davasında şok karar Ayşenur’un ailesi harekete geçti
Sur cinayetleri davasında şok karar! Ayşenur'un ailesi harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 00:51:07. #7.12#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.