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ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi üyesi öldü - Son Dakika
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ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi üyesi öldü

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 mensubunun öldüğünü duyurdu. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, saldırıların başkent Sana, Hudeyde, Taiz, Hacce, Sada illerini hedef aldığını ve saldırılarda 5 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını belirtti.

ABD ve İngiltere\'nin Yemen\'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi üyesi öldü
12.01.2024 - 13:17,  Güncelleme: 13:20
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Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, televizyon kanalına yaptığı açıklamada, bölgedeki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Seri, "ABD ve İngiltere'nin, İsrail'in Gazze'de işlediği suçların devamına verdiği destek bağlamında Yemen'e 73 saldırı gerçekleştirdiğini" ifade etti.

Saldırılarda başkent Sana, Hudeyde, Taiz, Hacce, Sada illerinin hedef alındığını belirten Seri, saldırılar sonucu Husilerden 5 kişinin öldüğünü, 6 kişinin ise yaralandığını kaydetti.

ABD ve İngiliz savaş uçakları, gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırıları düzenlemişti.

Kaynak: AA
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