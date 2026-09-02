Adalet Bakanı Gürlek: Hukuk ve Somut Delillerle Maddi Gerçek Ortaya Çıkarılacak

(İSTANBUL) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Biz hiçbir dini yapılanmaya, milli oluşuma veya toplumsal fayda amacı taşıyan insani ve sosyal projeye karşı değiliz. Bizim karşı olduğumuz, toplumumuzun değerlerini istismar eden, insanların iyi niyetini ve güvenini kötüye kullanan, hukuki boşluklardan yararlanarak haksız menfaat sağlayan, milletimizin vicdanını zedeleyen ve kamu düzenine zarar veren kişilerdir. Bu yapılara karşı yürütülen mücadelede ucu nereye giderse gitsin hukukun ve somut delillerin gösterdiği istikamette maddi gerçeğin ortaya çıkarılacağına inanıyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çağlayan'da İstanbul Adliyesi'nde düzenlenen Adli Yıl Açılış Programı'na katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, adaletin sadece devletin vatandaşına sunduğu hizmetlerden biri olmadığını belirterek, "Adalet, hukuk devletinin temelidir. Vatandaşın devlete duyduğu güvenin en güçlü teminatıdır" ifadesini kullandı.

Dönmez, adliye kapısından içeri giren her vatandaşın yalnızca bir dosyanın tarafı olmadığını, arkasında bir hayat, aile ve adalet beklentisi bulunduğunu kaydetti. Bu bilinçle görev yapılması gerektiğini vurgulayan Dönmez, adalet anlayışlarını hakkın sahibine teslim edilmesi, suçlunun korunmaması, suçlunun hukuk içinde hesap vermesi ve mağdurun adalete olan inancının güçlendirilmesi olarak tanımladı.

Yargı mensuplarının görevinin yalnızca uyuşmazlıkları çözmek veya suçla mücadele etmekten ibaret olmadığını dile getiren Dönmez, yargı mensubunun hukukun üstünlüğünü gözeten, maddi gerçeği araştıran, hak ve özgürlükleri koruyan, mağdurun ve toplumun adalet beklentisini karşılayan ve görevlerini tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük ve hukuka bağlılık ilkeleri çerçevesinde yerine getiren bir adalet görevlisi olduğunu söyledi.

"SUÇUN HER TÜRÜYLE HUKUK İÇERİSİNDE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Yeni adli yıldaki çalışmalara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Dönmez, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olarak terör ve organize suçlardan uyuşturucu ve yasa dışı bahis suçlarına, bilişim suçlarından suç gelirlerinin aklanmasına kadar suçun her türüyle etkin, kararlı ve hukuk içerisinde mücadelelerini sürdüreceklerini bildirdi.

Dönmez, özellikle yeni nesil suç örgütlerine karşı mücadeleyi daha kararlı hale getireceklerini aktararak, "Suç örgütlerinin ekonomik damarlarını hedef alan soruşturmalarla, mal varlıklarına ve finansal ağlarına yönelik tedbirlerle bu yapılara art arda darbeler vurulacak, onları hukuk içinde etkisiz hale getirmek için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz" dedi.

"HUKUKA BAĞLILIĞIMIZDAN ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Suçla mücadelede kararlılığın yanında hukuka bağlılığın da korunacağını vurgulayan Dönmez, hukuk devletinin yalnızca suçlunun cezalandırılmasını değil, devletin suçla mücadele ederken dahi hukuk içerisinde kalmasını gerektirdiğini belirtti. Dönmez, bu anlayışın yeni adli dönemde de sürdürüleceğini kaydetti.

Yeni adli yıldaki temel hedeflerden birinin gecikmeyen adalet anlayışını daha da güçlendirmek olduğunu dile getiren Dönmez, "Bizim hedefimiz, hızlı ama eksiksiz, etkin ama hakkaniyetli, kararlı ama hukuka bağlı bir adalet anlayışıdır" diye konuştu. Bu anlayışla soruşturmaların daha etkin yürütülmesi, ihtisaslaşma çalışmalarının güçlendirilmesi, teknolojik imkanların adli süreçlerde daha etkin kullanılması, uluslar ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

GÜRLEK: "BU MAKAMI DEVLET VE MİLLET TARAFINDAN TEVDİ EDİLEN BİR MAKAM OLARAK GÖRÜYORUM"

Adalet Bakanı Akın Gürlek de programda yaptığı konuşmada, adaletin devlet ile millet arasındaki güven ilişkisinin temel dayanaklarından biri olduğunu belirterek, vatandaşların hukukunun korunacağına, haksızlığa uğradığında hukuk düzeninin güvence sağlayacağına, suç işleyenin hesap vereceğine ve masumun korunacağına inandığını kaydetti.

Gürlek, 86 milyon vatandaşın Adalet Bakanı olarak, bu makamı bir unvan değil, devlet ve millet tarafından tevdi edilen büyük bir emanet olarak gördüğünü belirtti. Adalet hizmetlerini kişi, düşünce ve makam ayırt etmeksizin taşıdıkları ortak bir sorumluluk olarak değerlendiren Gürlek, "Kimse hukukun üzerinde değildir. Hiçbir vatandaşımız da hukukun koruması dışında değildir" ifadelerini kullandı.

ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ VE ADALET ŞEHİTLERİ ANILDI

Konuşmasında adalet camiasının şehitlerini anan Gürlek, özellikle İstanbul Adliyesi'ne ismi verilen şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı rahmet, minnet ve şükranla yad etti. Emekliye ayrılan, göreve yeni başlayan ve hayatını kaybeden teşkilat mensuplarını da anan Bakan Gürlek, hayatının büyük bir bölümünü hakim ve Cumhuriyet savcısı olarak adliye koridorlarında geçirdiğini dile getirdi. Gürlek, ayrıca aynı sorumluluğu taşımış biri olarak Adalet Bakanlığı görevini üstlenmenin kendisinde büyük bir duygu oluşturduğunu aktardı.

Teşkilatın içinden gelen biri olarak kürsünün yükünü, taşra adliyelerinin şartlarını, personel ihtiyacını ve fiziki imkanların hizmet niteliğine etkisini çok iyi bildiğini belirten Gürlek, "Yargı mensuplarımızı ve personelimizi görev yaptıkları yerde dinliyor, ihtiyaçlarını ve fiziki şartlarını yerinde bizzat gözlemliyorum. Bizim anlayışımız açıktır: Sorun yerindeyse çözüm de mümkün olduğu ölçüde yerinde aranmalıdır. Bakanlığımızın kapıları teşkilatımızın bütün mensuplarına açıktır. Çalışma şartlarını kolaylaştırmak, personel ve teknik alttyapısını güçlendirmek, fiziki imkanları geliştirmek için devletimizin imkanları doğrultusunda samimiyetle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

ALO ADALET 135 HİZMETİ EKİM AYINDA TÜM TÜRKİYE'DE FAALİYETE GEÇECEK

Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda bu dönemi "Adaletin Yüzyılı" kılmak istediklerini vurgulayan Gürlek, bu hedefin yalnızca bir slogan olmadığını, vatandaşın hakkına hızlı ulaştığı, yargılamaların makul sürede sonuçlandığı, savunmanın güçlendiği ve teknolojinin adalet hizmetine katkı sunduğu bir Türkiye vizyonu olduğunu kaydetti. Gürlek, şöyle konuştu:

"Bu nedenle reform anlayışımızı yalnızca kanun değişiklikleriyle sınırlı tutmuyor, yargının günlük işleyişini daha verimli bir hale getirecek sistemleri de kuruyoruz. Yargı hizmetlerinin etkinliği bürolarıyla uzun süren dava ve soruşturmaların sebeplerinin daha erken tespit edilmesini, hedef sürelerin daha sağlıklı takip edilmesini ve adalet hizmetlerinin verimliliğinin sürekli ölçülerek geliştirilmesini amaçlıyoruz. Yargısal kararların içeriğine değil, yargı hizmetinin daha düzenli, daha hızlı ve daha etkin işlemesine katkı sağlayacak idari ve teknik kapasitenin güçlendirilmesine odaklanıyoruz. Bu anlayışın en son adımlarından biri de Alo Adalet 135 hizmetidir.

1 Eylül itibarıyla Anadolu, Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot bölge olarak başlayan uygulamayla özellikle uzun süren dava ve soruşturmalara ilişkin vatandaşlarımızın başvurularını hızlı ve güvenli bir biçimde ilgili mercilere ulaştırabilecekleri yeni bir iletişim kanalı oluşturduk. Vatandaşlarımızı doğrudan doğruya dinleyen, gecikmelerin sebeplerini tespit eden ve çözüm üretme kapasitesini artıran bir adalet sistemini kurmayı hedefliyoruz. Alo Adalet 135 hizmeti ekim ayında tüm Türkiye'deki adliyelerde faaliyete geçecek. Adaletin zamanında tecellisi kadar maddi gerçeğin karanlıkta kalmaması da bizim için çok önemlidir"

FAİLİ MEÇHUL SUÇLAR İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA

Maddi gerçeğin aydınlatılmasının önemine değinen Gürlek, Bakanlık bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı kanalıyla geçmişte aydınlatılamamış dosyaların günümüz teknolojisi ve kriminal imkanlarıyla yeniden değerlendirildiğini ve çok sayıda olayın aydınlatılmasında mesafe katedildiğini kaydetti. Çevre suçlarına da dikkati çeken Gürlek, "Yeşil Vatanı" korumanın gelecek nesillerin haklarını korumak olduğunu vurgulayarak, kasten çıkarılan yangınlar, sabotajlar ve ihmallerle ilgili soruşturmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

SUÇ ÖRGÜTLERİ VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE MESAJI

Uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar, sokak çeteleri, organize suç yapılanmaları, suç gelirlerinin aklanması ve dijital suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirten Gürlek, şöyle konuştu:

"Biz hiçbir dini yapılanmaya, milli oluşuma veya toplumsal fayda amacı taşıyan insani ve sosyal projeye karşı değiliz. Bizim karşı olduğumuz, toplumumuzun değerlerini istismar eden, insanların iyi niyetini ve güvenini kötüye kullanan, hukuki boşluklardan yararlanarak haksız menfaat sağlayan, milletimizin vicdanını zedeleyen ve kamu düzenine zarar veren gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu yapılara karşı yürütülen mücadelede ucu nereye giderse gitsin hukukun ve somut delillerin gösterdiği istikamette maddi gerçeğin ortaya çıkarılacağına inanıyoruz.

Aynı kararlılığı kamu vicdanını yaralayan yolsuzlukla mücadelede de gösteriyoruz. Kamu gücünü, kamu kaynağını veya kendisine tevdi edilen yetkiyi kişisel ya da örgütsel menfaat için kullanan, toplumun devlete ve adalet sistemine duyduğu güveni zedeleyen her türlü yolsuzluk iddiasının hukuk içerisinde titizlikle ve somut deliller kapsamında ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Milletimizin ortak kaynaklarını ve kamu düzenini hedef alan hiçbir hukuka aykırılığın karşılıksız kalmaması, hukuk devletinin ve adalete duyulan güvenin temel gereğidir. Ancak bütün bunları yaparken temel ilkemizi hiçbir zaman unutmuyoruz: Suçlunun cezalandırılması kadar masumun korunması da adaletin görevidir. Devletimizin gücü, en ağır suçlarla mücadele ederken dahi hukuk içerisinde kalabilmesinden kaynaklanmaktadır."

Terörsüz Türkiye hedefini milli birlik ve beraberlik açısından çok önemli gördüklerini ifade eden Bakan Gürlek, terörün ülkenin gündeminden tamamen çıktığı bir Türkiye dileğinde bulundu. Gürlek, bu süreçte toplumsal huzuru bozmaya yönelik provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Savunma makamının ve avukatların adil yargılanmadaki önemine de değinen Gürlek, avukatlık mesleğini ve nüfuzunu istismar eden kişilere karşı avukatların gerekli hassasiyeti göstereceğine inandığını belirtti.