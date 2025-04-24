DEM heyetinden sürpriz "tecrit" çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir - Son Dakika
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DEM heyetinden sürpriz "tecrit" çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti İmralı heyeti arasındaki görüşme sona erdi. Basına açıklamada bulunan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, ''Öcalan'ın tecrit koşullarında bu sürece katkı sunamayacağını ifade ettik. Önümüzdeki günlerde bu konuda bazı gelişmeler görme şansımız olacak'' ifadelerini kullandı.

24.04.2025 12:38  Güncelleme: 13:06
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DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, İmralı Cezaevi'nde tutulan Abdullah Öcalan'ın mevcut koşullarının siyasi sürece katkı sunmasına engel teşkil ettiğini belirtti. Parti yetkilileri, önümüzdeki günlerde bu konuda bazı gelişmelerin yaşanabileceğini ifade etti.

Sırrı Süreyya Önder'in yaşadığı kalp sorunu nedeniyle geçtiğimiz hafta ertelenen DEM Parti'nin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmesi tamamlandı. Saat 10.30'da başlayan görüşmede DEM Parti heyetinde Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan yer aldı.

"SÜRECİN İLERLETİLMESİ İÇİN ÖCALAN'IN KOŞULLARI EN ÖNEMLİ BAŞLIK"

Görüşme sonrası açıklama yapan Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Öncelikli konuşma başlığımızın Sayın Öcalan'ın çalışma koşulları, sağlık koşulları olduğunu ifade etmek isterim. Sayın Bakan'a tecrit koşullarında Sayın Öcalan'ın bu sürece katkı sunamayacağını, sürecin ilerletilmesi açısından koşullarının en önemli başlık olduğunu ve derhal artık bu koşulların amasız fakatsız düzeltilmesi gerektiğini ifade ettik. Bu konuda sanırım önümüzdeki dönemde bazı gelişmeler görme şansımız olacak" dedi.

DEM heyetinden sürpriz 'tecrit' çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir

"ÖCALAN BAZI GAZETECİLERLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR"

Koçyiğit şöyle devam etti: "Bunun dışında oraya farklı heyetlerin gitmesi, farklı milletvekillerinin, farklı siyasi partilerin, aydınların, yazarların, gazetecilerin gitmesi ve yine Sayın Öcalan'ın görmek istediği, görüşmek istediği bazı aydınların, yazarların, gazetecilerin adaya gitmesi, onunla temasta bulunmasının çok önemli olduğunun altını çizdik. Bu anlamıyla, bu konuda da bakanlığın hızla adım atması gerektiğini ifade ettik."

DEM heyetinden sürpriz 'tecrit' çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi. Bahçeli'nin açıklamasından sonra DEM Parti heyeti 26 Kasım 2024'te terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti'nin talebine olumlu yanıt verdi. DEM Parti'nin PKK elebaşı Öcalan ile ilk görüşmesi 28 Aralık Cumartesi, ikinci görüşmesi ise 22 Ocak Çarşamba günü yapıldı. Ardından DEM Pearti heyeti, partileri ziyaret etti. Heyet,16 Şubat Pazar günü Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

Ardından Öcalan'la bir görüşme daha yapan DEM Parti heyeti, İmralı Adası'ndaki görüşmenin ardından bir açıklama yaparak Öcalan'ın mesajını okudu. Öcalan mesajında "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum." ifadelerini kullandı. Açıklama öncesi Öcalan'ın İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı da paylaşıldı.

DEM heyetinden sürpriz "tecrit" çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir
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Son Dakika Güncel DEM heyetinden sürpriz 'tecrit' çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • 4433875Bolu:
    yanii salıverilmesini talep ettik. AKP -Mhp -Erdoğan Türkiye'nin beka SORUNUDUR. ve tarih sizi AFFETMEYECEK 145 46 Yanıtla
  • Hakan Duztas:
    45 yaşındayım doğdum doğalıatadan dededen MHP liyim . bu köpeği salarlarsa benim için MHP biter . 100 28 Yanıtla
  • subutay baybars:
    açık açık konuşun türkiyede demokrası daha önce yağlı ip atanlar dem kapatılsın vatandaşlıktan çıkarılsın hatta milletin meclisinde konuşssun diyecekkadar hatta sayın diyecek kadar alçalanlar ne hesap içerisinde yunan sahil güvenlik botu ege adalarına kadar cüretkar olanlar devlet aklı ile hareket ediyorlar bu devlet aklı terörün belini kırıcamı devreye geçete yoksa beyindeki noron bağları kısa devremi oldu…. 89 12 Yanıtla
  • Hamza Aktaş:
    Yani Türkçesi şu orda çalışamıyor makam odasında olsun ordan katkı sağlasın diyor dem midir nedir 69 9 Yanıtla
  • Erol AY:
    Bu süreçten hiç bir olumlu sonuç çıkmayacağı kanaatindeyim. 41 11 Yanıtla
  • Alp Uganer:
    seçim var koltuk varsa herşeyi yaparlar 34 4 Yanıtla
  • Osman A:
    Yüz verince taleplerin ardı arkası kesilmiyor demek ki.Akılları sıra Devletimize şantaj yapmaya çalışıyorlar. 20 11 Yanıtla
  • kenan sar:
    bırakın demek bu işte. bunlara oy verenler burdamısınız. troller değil 22 7 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    be basliyor asil olacak olanlar... 15 1 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    barış gelsin huzur gelsin memleketime 10 3 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    vatandaşlıktan çıkarıp sınır dışı etmeniz gereken insanlarla oturdunuz pazarlık yapıyorsunuz ya bunların hesabı birgün elbet sorulacak. amerikanın kalkıp el kaide ile pazarlık yaptığı nerde görülmüş! 4 1 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    yani diyorsunuz ki teröristbaşı dışarı çıkmadan hiç bir halt yiyemeyiz...havanızı alırsınız. hele bir deneyin bakalım Türkiye ayağa kalkıyor mu kalkmıyor mu 0 0 Yanıtla
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