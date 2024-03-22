Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Darbeci ve vesayetçi anlayış hortlamayacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı; 'Gençler darbe yaparsa ben o darbecilere şapka çıkarırım, teslim olurum' diyor. Bunlardan siyasetçi olabilir mi? Darbecinin yaşlısı genci mi olur? Sivili, askeri mi olur? Bunların ruhuna işlemiş, bunların bu vesayetçi ruhtan kurtulmaları mümkün değil. Bunlar Yassıada zihniyetidir." dedi.
Bartın'ın Hasankadı beldesinde seçim irtibat ofisi açılışında konuşan Tunç, doğa harikası beldeyi daha yaşanılır hale getirmek için çalışacaklarını söyledi.
Hasankadı-Yenice kara yolu etüt çalışmalarının sürdüğünü, beldenin doğal gaza kavuşmasını da sağlayacaklarını anlatan Tunç, "Gerçek belediyecilik; AK Parti'dir, Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğidir. Gerçek belediyecilik, 31 Mart'tan itibaren Hasankadı'da uygulanmaya devam edecek inşallah." diye konuştu.
Tunç, AK Parti'nin 22 yıldan bu yana iktidarda olduğunu, 17 seçimde milletin tercihini AK Parti'den, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Cumhur İttifakı'ndan yana kullandığını dile getirerek, 18'inci sandıkta da milletin yine en doğru kararı vereceğine inandıklarını kaydetti.
Eğitimden sağlığa, kültürden sosyal politikalara, adalete, güvenliğe varıncaya kadar her alanda insanı güçlendirmek için çalıştıklarını anlatan Tunç, şöyle devam etti:
"O nedenle insanımız, milletimiz, her sandığa gittiğinde 'Recep Tayyip Erdoğan' dedi. Boşuna demedi. Muhalefet seçimleri kazanamadı. Her seçim öncesi çok konuştular. Her şeyi söylediler. Ama ne oldu? Hepsi dağıldı gitti. 10 ay önce bir seçim oldu. O seçimde genel başkanları vardı, cumhurbaşkanı adayları, şu anda ortalıkta yok. Kendi partilerine genel başkanlığa layık görmediler. Cumhurbaşkanı yardımcıları vardı. Her partinin başkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktı. Neredeler şimdi? Birbirlerine düştüler. Bunlar iktidara gelselerdi şimdi Türkiye nasıl olurdu? Nasıl bir kaosa girerdi? Her kafadan bir şey çıkardı. İktidarı paylaşamazlardı. Hemen tekrar seçim telaşı. Öyle olmaz mıydı? Ama milletimiz dedi ki; 'Ben kaos istemiyorum, ben icraat istiyorum. Ben eser siyasetinin devam etmesini istiyorum' dedi. Milletimiz tercihini tekrar AK Parti'den, Cumhur İttifakı'ndan yana kullandı. Muhalefet ne oldu? dağıldı gitti."
Tunç, Türkiye Yüzyılı'nda güçlü Türkiye'yi inşa edeceklerini vurgulayarak, terörün her türlüsüyle mücadelenin kökü kazınıncaya kadar devam edeceğini dile getirdi.
"Hiç kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
Bakan Tunç, 22 yıldan bu yana vesayetçi ve darbeci anlayışın AK Parti'nin önünü kesmek istediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kesebildiler mi? Sizler müsaade etmediniz. Her zaman bizim önümüzü açtınız. O darbeci, vesayetçi anlayışı tarihe gömdük. Muhtıralarda da başarılı olamadılar. Krizler çıkarmaya çalıştılar, başarılı olamadılar. Gezi olaylarında da başarılı olamadılar, 17-25'te (Aralık) de. 15 Temmuz karanlık gecesini de onların başlarına sizler sayesinde çevirdik ve aydınlık bir güne kavuştuk. Bundan sonra bu ülkede bir daha darbeci, vesayetçi anlayış hortlamasın diye Anayasa'mızda reformlar yaptık. Bundan sonra darbeci, vesayetçi anlayış, hiçbir zaman bu ülkede hortlayamayacak.
Ama zihniyet gitti mi? İşte geçenlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı; 'Gençler darbe yaparsa ben o darbecilere şapka çıkarırım, teslim olurum' diyor. Bunlardan siyasetçi olabilir? Darbecinin yaşlısı genci mi olur? Sivili askeri mi olur? Bunların ruhuna işlemiş, bunların bu vesayetçi ruhtan kurtulmaları mümkün değil. Bunlar Yassıada zihniyetidir. Bunlar Adnan Menderes'i asıp maliye bakanını, dışişleri bakanını darağacında idam edenlerdir ve o günü 'Demokrasi Bayramı' diye yıllarca kutlatanlardır. Dolayısıyla herkes her şeyi görüyor. O nedenle bu ülkede bu millet bir daha darbeci, vesayetçi anlayışa ve onların destekçilerine, siyasi uzantılarına hiçbir zaman fırsat vermeyecek. Milli irade bayrağını hiçbir zaman yere düşürmeyeceğiz. 31 Mart'ta vereceğimiz kararla hep beraber yine bunların da cevabını vermiş olacağız."
Seçmenlerin 31 Mart'taki kararlarıyla Türkiye Yüzyılı'nın inşasına destek vermiş olacağına işaret eden Tunç, "Önümüzde 4 yıllık bir kalkınma süreci olacak. Emeklinin, memurun, işçinin refahının arttığı, depremin, salgının, pandeminin etkilerinden kurtulduğumuz, ekonomik gelişmenin artarak devam ettiği bir dönem olacak. Bunu hep beraber göreceğiz. Hiç kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz, emeklimiz de dahil. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da bunu defalarca ifade ediyor ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da insanımızın her bir ferdinin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ile AK Parti Hasankadı Belediye Başkan adayı Süleyman Özgün'ün de konuşma yaptığı programın ardından Tunç, seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı.
Son Dakika › Güncel › Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Darbeci ve vesayetçi anlayış hortlamayacak - Son Dakika
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