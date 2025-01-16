Adana'da Kaza Sonrası Zorlu Hayat Mücadelesi: Aileye Kızılay'dan Yardım - Son Dakika
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Adana'da Kaza Sonrası Zorlu Hayat Mücadelesi: Aileye Kızılay'dan Yardım

Adana\'da Kaza Sonrası Zorlu Hayat Mücadelesi: Aileye Kızılay\'dan Yardım

Adana'da motosiklet kazası geçiren Fuat Çağatay ve ailesi, rutubetli ve sobasız evde yaşam mücadelesi verirken, DHA'nın haberi üzerine Türk Kızılay aileye yardım ulaştırdı.

16.01.2025 10:58  Güncelleme: 11:55
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ADANA'da kazada yaralanıp bacağından ameliyat olan kurye Fuat Çağatay'ın (31), dini nikahla birlikte yaşadığı Nilgün Korucu (35) ve oğlu Aziz'in (3), tavanı çöken, rutubetli ve sobasız evdeki yaşam mücadelesini anlatan DHA'nın haberi üzerine aileye yardım eli uzatıldı.

Kaza, 6 Ocak'ta öğle saatlerinde Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi. Bir fırında kurye olarak çalışan Fuat Çağatay, motosikleti ile sipariş götürdüğü sırada iddiaya göre, karşıya geçmek için yaya geçidini kullanmadan aniden yola çıkan 2 kadına çarpmamak için manevra yaptı. Çağatay'ın kontrolünü yitirdiği motosiklet refüje çarptı. Motosikleti sol bacağının üzerine devrilen Çağatay, kadınlardan yardım istemesine rağmen, karşılık alamadı. Kadınlar uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fuat Çağatay ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyat olup bacağına platin takılan Fuat Çağatay, 10 gün sonra ikinci ameliyatın tarihi verilerek taburcu edildi. Fuat Çağatay, kazaya sebebiyet verdiklerini öne sürdüğü 2 yayadan şikayetçi oldu.

Alçıya alınan bacağının iyileşmesini bekleyen Fuat Çağatay'ın, oğlu Aziz ve maddi sorunlar nedeniyle resmi nikah yapamadığı Nilgün Korucu ile rutubetli ve sobasız bir evde yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı. Aile, bir odanın tavanı çökük, salonun ise çökme riski altında olması nedeniyle evin bir köşesinde yaşamlarını sürdürüyor. Sosyal güvencesi olmayan Çağatay, elektrik ve su faturalarını ödeyemediğini, mutfak tüpü ve sobalarının olmadığını anlattı. Korucu ise salonun da tavanının çökmek üzere olmasından dolayı evin bir köşesine koydukları koltukta yaşamlarını sürdürdüklerini, odun ve kömür olmadığından ısınamadıklarını anlattı.

AİLEYE YARDIM ELİ UZANDI

Fuat Çağatay ile ailesinin yaşam mücadelesini anlatan DHA'nın haberi üzerine aileye yardım eli uzatıldı. Haber üzerine harekete geçen Türk Kızılay, ailenin yaşadığını eve gelerek ihtiyaçlarını tespit edip; hijyen malzemelerinden gıdaya, kıyafetten battaniyeye kadar olan eksiklikleri tamamladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de eve gelip inceleme yaptı. Aileye gerekli sosyal yardımların yapılması için işlemler başlatıldı.

Aileyi bizzat ziyaret eden Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, "Medya bizim gözümüz kulağımızdır. Fuat kardeşimizin haberini gördük. Kurye kardeşlerimiz pandemi sonrası önemli bir iş görüyorlar. İnsanların ihtiyaçlarını ulaştırma konusunda dakikalarla yarışıyorlar. Kaza yapan Fuat kardeşimizin ailesinin ihtiyaçlarını karşılama noktasında Türk Kızılay'ın ödevi ve rolü olan malzemeleri teslim ettik. Küçük Aziz'in babasıyla bir an önce koşup oynamasını diliyoruz. İnşallah bir an önce Fuat kardeşimiz iyileşip, evine ekmek getirmeye başlar. Ama bu süreçte Kızılay olarak elimiz sürekli üzerlerinde olacak. Yardımlara devam edeceğiz" diye konuştu.

ZOR GÜNDE YARDIMIMIZA KOŞTULAR

Türk Kızılay'ın zor günde yardımlarına koştuğunu belirten Nilgün Korucu da "Bize yardım eli uzatan Kızılay çalışanlarına ve başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ellerinden geldiği kadar yardımcı oldular. Bize bu zor günümüzde el uzattılar, yardımımıza koştular. Allah onlardan ve devletimizden razı olsun" dedi.

Kaynak: DHA

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