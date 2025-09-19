Adana'da Park Kavgası Kanlı Bitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adana'da Park Kavgası Kanlı Bitti

Adana\'da Park Kavgası Kanlı Bitti
19.09.2025 03:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Araç park etme tartışmasında baba öldü, kızı yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltında.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde kan donduran bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre; Hasan Akgün (39) ile komşusu D.Y. arasında araç park etme nedeniyle tartışma çıktı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Kavgaya dönüşen olayda D.Y'nin tabancayla ateş açması sonucu Hasan Akgün ve kızı A. Akgün (14) yaralandı. Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 7 kurşunla ağır yaralanan Hasan Akgün, özel araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine, ayağından vurulan kızı A. Akgün ise Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Park yeri kavgasında komşusunu silahla öldürdü, kızını yaraladı

BABA HAYATINI KAYBETTİ, KIZI YARALANDI

Hasan Akgün, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A. Akgün ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Ekipler, girişleri zırhlı polis araçlarıyla kapatılan sokakta ve bazı park halindeki araçlarda delil topladı. Hasan Akgün'ün cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli D.Y'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Olaylar, Cinayet, Yüreğir, 3-sayfa, Güncel, adana, Olay, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Park Kavgası Kanlı Bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şizofren doktorun döverek komalık ettiği annesinden acı haber geldi Şizofren doktorun döverek komalık ettiği annesinden acı haber geldi
Ali Koç maç sonu çıldırdı Futbolcuları yanına alıp ’’Buraya gelemez, binlerce kişi sahaya iner’’ dedi Ali Koç maç sonu çıldırdı! Futbolcuları yanına alıp ''Buraya gelemez, binlerce kişi sahaya iner'' dedi
Pensilvanya’da silahlı saldırı: 3 polis hayatını kaybetti Pensilvanya'da silahlı saldırı: 3 polis hayatını kaybetti
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
İngiltere, Filistin devletini tanıyacak İngiltere, Filistin devletini tanıyacak
Erdoğan imzaladı, çok sayıda fakülte ve yüksek okul kapatıldı Erdoğan imzaladı, çok sayıda fakülte ve yüksek okul kapatıldı

08:04
Galatasaray taraftarını kızdıran Can Uzun: Benim golüm maçı açtı
Galatasaray taraftarını kızdıran Can Uzun: Benim golüm maçı açtı
07:57
Vergi yüzsüzleri açıklanıyor Maliye tebliği yayınlandı
Vergi yüzsüzleri açıklanıyor! Maliye tebliği yayınlandı
07:37
Kassam Tugayları İsrail’e meydan okudu: Askerlerinizi cehenneme göndermeye hazırız
Kassam Tugayları İsrail'e meydan okudu: Askerlerinizi cehenneme göndermeye hazırız
07:32
Galatasaray taraftarı yıldız futbolcuya öfke kusuyor: Onun yüzünden kaybettik
Galatasaray taraftarı yıldız futbolcuya öfke kusuyor: Onun yüzünden kaybettik
07:18
Araç sahipleri dikkat Benzine 1 lira zam geliyor
Araç sahipleri dikkat! Benzine 1 lira zam geliyor
22:51
ABD’den ’Gazze’de acil ateşkes’ tasarısına bir kez daha veto
ABD'den 'Gazze'de acil ateşkes' tasarısına bir kez daha veto
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2025 08:27:35. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da Park Kavgası Kanlı Bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.