Adana\'da Park Kavgası Kanlı Bitti

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde kan donduran bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre; Hasan Akgün (39) ile komşusu D.Y. arasında araç park etme nedeniyle tartışma çıktı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Kavgaya dönüşen olayda D.Y'nin tabancayla ateş açması sonucu Hasan Akgün ve kızı A. Akgün (14) yaralandı. Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 7 kurşunla ağır yaralanan Hasan Akgün, özel araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine, ayağından vurulan kızı A. Akgün ise Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BABA HAYATINI KAYBETTİ, KIZI YARALANDI

Hasan Akgün, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A. Akgün ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Ekipler, girişleri zırhlı polis araçlarıyla kapatılan sokakta ve bazı park halindeki araçlarda delil topladı. Hasan Akgün'ün cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli D.Y'yi gözaltına aldı.