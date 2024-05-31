Adana\'da Sevgilisini Öldüren Şahıs Tutuklandı

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ADANA'da eski baldızı Deniz Tuncel'i (21) pompalı tüfekle yaralayıp, sevgilisi Şahan Uğurlu'yu (30) öldüren Murat Kebude (37) tutuklandı. Kebude'nin eve gittiği sırada Tuncel ile karşılaştığı, teyzesinin yanına gitmek isteyen 2 çocuğuna engel olunca tartışmanın yaşadığı ortaya çıktı. Uğurlu'nun, "Sen kimsin, benim sevgilime ters davranıyorsunö deyince büyüyen tartışmada cinayetin işlendiği belirtildi.

Olay, 29 Mayıs saat 18.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Kamyon şoförü Murat Kebude, 2023'te boşandığı eşi S.T.'den 2 kız çocuğunu alıp, marketten de yaş pasta aldıktan sonra evine gitti. Bir süre sonra Kebude'nin eski baldızı Deniz Tuncel ile sevgilisi Şahan Uğurlu da eve geldi. Burada çıkan tartışmada Kebude, evdeki ruhsatsız pompalı tüfekle Uğurlu'yu göğsünden vurdu. Çocuklarını alıp evden çıkan Kebude, merdivenlerde karşılaştığı Tuncel'i de göğsünden vurup, aşağı indi. Kebude otomobiline binip, Sarıçam ilçesi Büyük Baklalı Mahallesi'ndeki ailesinin yanına gitti.

AİLESİNİN EVİNDE YAKALANDI

Apartmanda oturanların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Uğurlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Deniz Tuncel ise ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ailesinin evine yaptığı baskında şüpheli Murat Kebude'yi gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

ÇOCUKLARI TEYZESİNİN YANINA GÖNDERMEMİŞ

Kebude'nin evine gittiği sırada eski baldızı Deniz Tuncel ile karşılaştığı, teyzelerinin yanına gitmek isteyen çocuklarını engellediği, tartışmanın bu nedenle yaşandığı ortaya çıktı. Eve gelen Tuncel'in sevgilisi Şahan Uğurlu'nun, Kebude'ye "Sen kimsin, benim sevgilime ters davranıyorsunö demesiyle tartışmanın büyüdüğü, ardından da cinayetin yaşandığı belirtildi.

'ÇOCUKLARIM YETİM KALDI'

Emniyete götürülen Murat Kebude, ifadesinde, "Çocuklarım vardı, yetim kaldılar. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Pişmanımö dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kebude, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber-Kamera: Anıl ATAR - Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,