Adapazarı\'nda Adli Yıl Töreni: Baro Başkanı Adıyaman\'dan Anayasa Mahkemesi Kararlarının Uygulanması Çağrısı

Sakarya, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Kocaeli'de yeni adli yılın başlaması dolayısıyla törenler yapıldı.

Adapazarı ilçesi Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na avukatların çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Sakarya Baro Başkanı Musa Adıyaman, burada yaptığı konuşmada, adaletin temelinin, bağımsız ve tarafsız yargı, bağımsız yargının güvencesinin ise özgür ve güçlü savunma olduğunu dile getirdi.

Hukukun üstünlüğünün, kuvvetler ayrılığının ve adil yargılanma hakkının demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez unsurları olduğunu bir kez daha hatırlattıklarını belirten Adıyaman, "Yargının her türlü etki ve müdahaleden uzak, bağımsız ve tarafsız biçimde görev yapması, toplumun adalete olan güveninin ve hukuk devletine bağlılığının temel dayanağıdır. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının eksiksiz ve gecikmeksizin uygulanması, tercihe bağlı bir tutum değil, hukuk devleti ilkesinin ve anayasal düzenin gereğidir." dedi.

Adıyaman, güçlü bir adalet sisteminin bağımsız barolar, güvenceli avukatlar ve etkin savunma makamıyla mümkün olacağını vurgulayarak, Sakarya Barosu olarak hukukun üstünlüğünü, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını, savunma hakkını, baroların özerkliğini ve insan onurunu koruma mücadelesini kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

Bolu

Bolu Barosu tarafından Kent Meydanı'nda düzenlenen tören Baro Başkanı Sinan Barut'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Barut, yeni adli yılın Türkiye'ye, Türk milletine, yargı camiasına ve adalet arayan tüm yurttaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Barut, adli yıl açılışının, hukukun üstünlüğüne, yargının bağımsızlığına, savunma hakkına ve adalete olan bağlılığın yeniden ifade edildiği önemli günlerden biri olduğuna değinerek, "Biz hukukçular açısından değişmemesi gereken tek bir şey vardır. Adalete olan inancımız ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığımız. Bir devletin gücü sadece ekonomisiyle, kurumlarıyla veya sahip olduğu imkanlarla ölçülemez. Bir devletin gerçek gücü vatandaşına sunduğu hukuk güvenliği ile ölçülür." diye konuştu.

Bolu Barosuna kayıtlı avukatların katıldığı tören, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Zonguldak

Zonguldak Valiliği önündeki törende Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan ile Zonguldak Barosu Başkanı Türker Kapkaç, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Başsavcı Kapağan, burada yaptığı konuşmada, "Adalet, vatandaşın devletine güvenmesidir. Hakkını ararken kendisini yalnız hissetmemesidir. Bir suçun karşılıksız kalmayacağını, masumun ise haksız yere cezalandırılmayacağını bilmesidir. Bu nedenle biz yargı mensuplarına düşen temel görev, hukukun üstünlüğünden, tarafsızlıktan, bağımsızlıktan, vicdani kanaatten ve insan onuruna saygıdan taviz vermeden görev yapmaktır." şeklinde konuştu.

Kapkaç da yeni adli yılın ülkeye, millete, yargı camiasına ve meslektaşlarına hayırlı olmasını dileyerek, adli yıl başlangıcının, yalnızca yeni bir dönemin başlaması değil, adalet duygusu, hukuka bağlılık ve mesleki sorumluluğun yeniden değerlendirildiği bir süreç olduğunu söyledi.

Törene, Zonguldak Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve avukatlar katıldı.

Karabük

Karabük Adliyesi bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Vali Oktay Çağatay, yeni adli yılın hayırlı olmasını temenni ederek, "Devletimizin gücüne güç katsın, verdiğimiz kararlarla inşallah vatandaşımızın devletine olan güveni giderek artsın." dedi.

Kısa süre önce Karabük'e yeni hakim ve savcıların tayin edildiğini hatırlatan Çağatay, "Arkadaşlar, vatandaşlarımız bize baktığında devleti görüyor. Yani bizler taşıdığımız ünvanlarla aslında devleti temsil ediyoruz. Hasbelkader, birimiz hakim, birimiz savcı, birimiz zabıt katibi, birimiz avukat oluyoruz. Devletimiz adına vazife yapıyoruz. Hakikaten de çok özel ve aslında sorumluluk gerektiren bir iş icra ediyoruz." diye konuştu.

Çağatay, sonuç olarak bazı kararlar verdiklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Sizler bu kararları verirken böyle tabiricaizse iğneyle kuyu kazıyorsunuz, araştırıyorsunuz, soruşturuyorsunuz, tanık dinliyorsunuz. Bir sürü hazırlık yapıyorsunuz ama neticede bir karar veriyoruz. Aslında o verdiğimiz kararlarla hak dağıtıyoruz. Yani vatandaş bize geldiğinde diyor ki 'Benim hakkımı tespit et, tayin et, varsa başkasında onu al bana ver, bunu bir yönlendir' diyor. Arkadaşlar bu çok kıymetli bir iş. Çok özel bir iş ama çok da veballi bir iş. Devlet nezdinde ciddi sorumluluğu var çünkü vatandaş bize baktığında işte o verdiğimiz kararla hukuk devleti miyiz, değil miyiz? Devletimize güvenimiz olsun mu olmasın mı baz almaya başlıyor. İnşallah sizlerin, bizlerin aldığı kararlar hem devletimizin hukuk devleti kimliğine katkıda bulunur hem de Rabb'imize karşı sorumluluk doğurmaz."

Karabük Başsavcı Vekili Musa Ustaoğlu, Adalet Komisyonu Başkanı Aynur Çelik, Karabük İdare Mahkemesi Başkanı Sefa Savaş Kan ve Baro Başkanı Emrah Köklü'nün de konuşma yaptığı törene, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, hakim ve savcılar, avukatlar ve adliye personeli katıldı.

Bartın

Bartın Adalet Sarayı önünde düzenlenen törene, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Tuğrul, Bartın Barosu Başkanı Nail Öztürk ve baro üyeleri katıldı.

Öztürk, törende yaptığı konuşmada, yeni adli yıla başlarken adaletin temel değerlerinin hatırlanmasının önemli bir sorumluluk olduğunu, adaletin devlet düzeninin temelini oluşturduğunu belirtti.

Vatandaşların hukuk ve adalet sistemine duyduğu güvenin devletin ayakta kalmasında önemli rol oynadığına dikkati çeken Öztürk, Bartın Barosu olarak hukuku, adalete yönelmiş toplumsal bir yaşam düzeni olarak görmeye devam edeceklerini, insan hakları, özgürlükler ve hukukun üstünlüğünü savunmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Yeni adli yılın Türk milletine, devlete, hakimlere, savcılara, avukatlara ve adliye personeline hayırlı olmasını dileyen Öztürk, tüm hukukçulara ve adliye çalışanlarına başarı temennisinde bulundu.

Kocaeli

Kocaeli Sanayi Odası'nda adli yıl açılışı dolayısıyla düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, burada yaptığı konuşmada, yeni dönemin herkes için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Törende, Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı Kamil Kaya ve Baro Başkanı Caner Karakadılar da konuşma gerçekleştirdi.

Programa, Vali İlhami Aktaş, Yeni Parti Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şevket Avcı, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, siyasi parti temsilcileri, kurum ve kuruluş yetkilileri ile hakim, savcı ve avukatlar katıldı.

Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.