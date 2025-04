Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'den İlbank Genel Kurulu'nda 17. Madde Eleştirisi: "Seçilmiş Başkanlara Sadece Noter Görevi Veriliyor"

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İller Bankası (İLBANK) 2024 Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, bankanın ana sözleşmesinde yer alan 17. maddeyi eleştirdi. Söz konusu maddenin belediye başkanlarının devre dışı bırakılmasına neden olduğunu belirten Tutdere, "Seçilmiş başkanlara sadece noter görevi veriliyor. Yarın sistemler değişir, iktidarlar değişir, kim gelirse gelsin, hukuk açısından baktığımızda bu demokratik değil, adil değil, hukuki değil" dedi.

İLBANK Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Burak Demiralp, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yanı sıra çok sayıda belediye başkanı ve il özel idare temsilcisi katıldı.

Yıllık faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporlarının oylandığı toplantıda konuşan Adıyaman Belediye Başkanı ve TBB Encümen Üyesi Abdurrahman Tutdere, demokratik temsiliyete zarar verdiğini vurgulayarak, banka ana sözleşmesinde yer alan 17. maddenin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Söz konusu maddenin, halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarına sadece noter görevi verdiğinin altını çizen Başkan Tutdere, şunları kaydetti:

"17. madde, gerçekten hem Anayasamız açısından hem yerel yönetimlerin demokratik yapılar olması anlamında çok sakıncalı ve tehlikeli bir madde. Sebebi şu: Yürütmeye dört tane yönetimi seçme yetkisi verdik. Buraya kadar tamam; bu da aslında antidemokratik ama bundan sonra, Ey Sayın Bakan, sen iki belediye başkanı, iki tane il genel meclisi arasından da dört taneyi de bize bildir; biz de bu haziruna yani Türkiye'de milyonların temsilcisi olan, halkın iradesi olan bunca belediye başkanına sadece noter görevi verelim, onlar tescil etsinler! Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Gerçi şu an bu konu tartışmalıdır; ancak eğer gerçekten bir hukuk devleti isek, temsil ve demokrasi açısından Türkiye'yi temsil eden, milli iradenin sahipleri olan belediye başkanlarına, İller Bankası gibi –kendilerinin ortağı oldukları bir kuruma– bir yönetici seçme hakkı bile tanınmıyor. Bunu neyle açıklayacağız? O zaman bir oylamaya hiç gerek yok aslında. Sayın Bakan dört seçeceğine altı kişiyi seçsin, biz de buralara gelmeye de gerek duymayalım, bu kadar yorulmaya da gerek kalmasın. Bu, doğru değil. Bugün için de, gelecek için de, ülkemiz için de doğru bir şey değil. Yarın sistemler değişir, iktidarlar değişir, kim gelirse gelsin, hukuk açısından baktığımızda bu demokratik değil, adil değil, hukuki değil. Dolayısıyla hazır genel kurulumuz buradayken, bankamızın ana sözleşmesinin, özellikle 17. maddesinin Türkiye'nin demokratik kültürüne, Anayasası'na uygun bir şekilde yeniden kaleme alınması ve yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Bu görüşümü sizlerle paylaşmak istedim."

İLBANK'ın belediyelere kaynak aktarımında daha adil ve şeffaf bir tutum sergilemesi gerektiğine de dikkati çeken Başkan Tutdere, şöyle devam etti:

"Belediyelere kaynak aktarımında adil ve şeffaf olunmalı"

"6 Şubat Depremleri'nde büyük bir yıkım yaşayan, binlerce evladını kefensiz toprağa veren Adıyaman Belediye Başkanı olarak söz aldım. Bütün belediyelerimiz deprem sürecinde ve sonrasında büyük bir dayanışma örneği gösterdiler, büyük bir yardımlaşma örneği gösterdiler. Depremzedelere ilk çayı, ilk çorbayı belediyeler getirdi. Çadırları belediyeler kurdu. Onun için aslında depremde biz belediyeciliğin ne kadar büyük bir güç olduğunu da görmüş olduk. Zeydan Başkan da söyledi: 'Belediyesi güçlü, yerel yönetimi güçlü bir ülke, güçlü bir devlet olur.' Bu konuda belediyecilik ve belediye hizmetleri anlamında, gerçekten belediye başkanlarımızın önündeki bütün engellerin kaldırılması ve belediyelerimizin İller Bankası başta olmak üzere kamu kaynaklarından yardım alma konusunda daha adil, daha şeffaf bir şekilde desteklenmesi gerektiğine inananlardanım."

"Halkın seçtiği belediye başkanları bir an önce görevlerinin başına dönmelidir"

Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarının da bir an önce görevlerinin başına dönmeleri gerektiğini dile getiren Başkan Tutdere, "Bugün bu genel kurulu eksik yapıyoruz. İstanbul'un iradesi, Türkiye'nin sevgilisi Sayın Ekrem İmamoğlu Belediye Başkanımız maalesef şu anda cezaevinde. Keşke burada olsaydı, bu kürsüde o da düşüncelerini, ifadelerini dile getirseydi. Buradan çağrımız; bir an evvel bu haksızlığın, hukuksuzluğun giderilmesi ve tüm belediye başkanlarının –partisi, fikri, görüşü ne olursa olsun– halkın seçtiği belediye başkanlarının halkına hizmet için görevlerinin başına bir an evvel dönmeleridir" diye konuştu.

İLBANK'ın deprem bölgelerine destekleri için teşekkür eden ve desteklerin artırılması gerektiğini kaydeden Başkan Tutdere, şunları dile getirdi:

"Deprem illerine destekler artırılmalı"

"Deprem şehri olan Adıyaman'ın belediye başkanı olarak, hakkı da teslim etmek lazım. İl bankımızın hem Sayın Genel Müdürü, hem bürokratları, hem de tüm çalışanları gerçekten deprem şehirlerinin yeniden ayağa kalkması konusunda büyük bir gayret içerisinde. Bu gayreti zaman zaman sahada birlikte çalışırken de görüyoruz. Bu gayretlerin daha da artırılmasını ve yaraların sarılması konusunda hem bakanlığın hem de İLBANK'ın bürokratlarının da bundan sonra aynı özveriyle daha çok çalışmasını halkımız bekliyor. Onlara da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum."

17. madde nedir?

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, Genel Müdür dahil yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun dört üyesi Bakanlık tarafından idarelerini temsilen; üçer yıllık görev süresiyle Bakanlık temsilcileri arasından İçişleri Bakanlığı tarafından önerilen iki üyesi de belediyeleri ile özel idareleri temsilen Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri arasından Genel Kurul tarafından birer üye başkan ve başkan vekili olarak seçilir. Yönetim Kurulu, Genel Müdürü dahil üyeleri ile toplanır ve karar alır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler tekrar atanabilir veya seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesinde 5411 sayılı Bankacılık Kanununda aranan nitelikleri haiz olması şarttır. Ancak, Genel Kurul tarafından seçilecek üyeler bakımından en az on yıllık mesleki deneyime sahip olma şartı aranmaz. Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak, alın veya alınmakta olan kararları imzalamak, toplantıların kurulmasına katılmamış olan üyeler için zorunluluktur. Herhangi neden veya zorunluluk ile olursa olsun Yönetim Kurulundan izin almaksızın üst üste üç toplantıya katılmamış olan veya altı toplantı dönemi içerisinde yapılan toplantıların yarısından fazlasına katılmamış olan yönetim kurulu üyeleri istifa etmiş sayılırlar.