AFAD, Deprem Yönetiminde Risk Odaklı Yaklaşım Benimsiyor

AFAD, Deprem Yönetiminde Risk Odaklı Yaklaşım Benimsiyor
17.08.2025 17:59
AFAD Başkanı Pehlivan, afet yönetiminde kriz anlayışından risk odaklı anlayışa geçiş yaptıklarını açıkladı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, "Kriz yönetimi anlayışına dayalı bir afet yönetimi söz konusuyken AFAD'ın kuruluşuyla birlikte sadece kriz yönetimi anlayışıyla değil, afetleri bir bütün olarak ele alıp, risk odaklı bir yönetim anlayışına geçildi" dedi.

Balıkesir'de 10 Ağustos saat 19.53'te merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğündeki depremde Ege, Marmara, Akdeniz ve İç Anadolu bölgesindeki bazı iller sallandı. Depremde 12'si metruk, 16 ev yıkıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, bölgede incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Pehlivan, daha sonra Sındırgı Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümüne ilişkin konuşan Pehlivan, "Bugün Gölcük'te gece saat 03.02'de 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin 26'ncı dönümü. Depremin 26'ncı yıl dönümünde Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeyiz. 10 Ağustos'ta akşam saatlerinde 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bu vesileyle Kocaeli depreminde, Gölcük depreminde 99 yılında hayatını kaybetmiş olan 18 binin üzerinde vatandaşımızı saygı ve rahmetle anıyorum. O depremde 45 bine yakın vatandaşımız yaralanmıştı. 112 bin bina ağır hasarlı hale gelmişti. Toplamda 16 milyon insan etkilenmişti. Bir kere daha kaybettiğimiz vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyorum ve böyle afetleri Allah bir daha göstermesin diliyorum" ifadelerini kullandı.

99 DEPREMİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLDU

Pehlivan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1999 depremi 17 Ağustos'ta ve arkasından 12 Kasım'da da Düzce'de meydana gelmişti. O günün şartlarında imkanların daha kısıtlı olduğu, özellikle arama kurtarma faaliyetlerinden ulaşım, haberleşme, diğer faaliyetlere yönelik değerlendirmeler yapıldığında, sonraki süreçte o depremlerden çıkartılan sonuç ve de sonrasında ortaya konulan anlayış ve çalışmalar, 99 depreminin bir dönüm noktası olarak değerlendirilmesine vesile oldu. AFAD kurumumuzun da kuruluş sürecinin başlangıcı olarak da görebiliriz. AFAD kurulmadan önce üç ayrı genel müdürlük vardı. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık bünyesinde kurulmuş olan Afet Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü. Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde kendilerinin talimatıyla AFAD Başkanlığı kuruldu."

'BAKIŞ AÇIMIZI ŞEKİLLENDİRİYOR'

AFAD'ın kurulmasıyla birlikte bir anlayış, bir paradigma değişimi ve dönüşümü de yaşandığına dikkat çeken Pehlivan, "Kriz yönetimi anlayışına dayalı bir afet yönetimi söz konusuyken AFAD'ın kuruluşuyla birlikte sadece kriz yönetimi anlayışıyla değil, afetleri bir bütün olarak ele alıp, risk odaklı bir yönetim anlayışına geçildi. Bu deprem, sel, taşkın ve benzeri afetlerin öncesinde risklerin belirlenmesi, azaltılması, yönetilmesi ve afetlere hazırlıklı olunmasını ifade ediyor. AFAD olarak bu anlayışı bütünleşik afet yönetimi anlayışı olarak ifade ediyoruz. Özellikle de en son yaşadığımız 6 Şubat asrın felaketi, buralardan edinilen tecrübeler bakış açımızı daha da şekillendiriyor. Hem kurumsal kapasitemizi insan kaynağı anlamında arttırıyoruz hem de teknolojik donanım, ekipman ve benzeri donanımımızı da daha iyi noktalara ilerletiyoruz" açıklamalarında bulundu.

'BARINMAYLA İLGİLİ ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'

Pehlivan, 10 Ağustos'ta Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Pehlivan, "Hemen arama kurtarma çalışmaları başladı. Bir binada 4 vatandaşımız canlı olarak kurtarıldı. 1 vatandaşımız çıkarıldıktan sonra hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum. Akabinde barınma ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili AFAD Başkanlığı olarak 250 konteyneri bölgeye sevk ettik. Saatler içerisinde konteynerlerimiz kurulmaya başlandı. İlk 36 saat içerisinde 50'ye yakın konteyner kurmuştuk. Bugün itibarıyla 175 konteyneri kurmuş durumdayız. Ayrıca 331 vatandaşımıza da nakdi barınma desteği sağladık. Vatandaşımıza iki seçenek sunmuştuk. Konteyner almak isteyenlere konteyner, nakdi olarak talep edenlere ise aile başı 110 bin TL civarında destek verdik. Karar vermesini beklediğimiz 200'ün üzerinde vatandaşımız var. Onların talepleri doğrultusunda da çalışmalarımız devam edecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız hasar tespit çalışmalarını tamamladı. Dün itibarıyla askıya çıktı. Biz de diğer barınmayla ilgili çalışmaları yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

