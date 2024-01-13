Afyonkarahisar\'daki termal otellerin doluluk oranı yüzde 50 civarında

KIŞ turizmi merkezlerinden, 25 bin yatak kapasitesinin bulunduğu Afyonkarahisar'da termal oteller geçen yılı yüzde 50 civarında dolulukla geçirdi. Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, 2023'teki genel doluluk oranlarına baktığınızda yüzde 50- 52 civarında. 5 yıldızlı otellerde doluluk oranı daha yüksek ama küçük otellerimiz var onlar düşük. 5 yıldızlı otellerimize baktığımız zaman ise doluluk oranı 70 civarındadır dedi.

Afyonkarahisar'daki 5 yıldızlı termal otellerin 3 günlük yıl başı tatilinde yüzde 85- 90 arasında doluluk oranı yakaladığını belirten ZAFTODER Başkanı Ali Gümüşhan, 2023'ün nasıl geçtiğini ve sektör temsilcilerinin yeni yıldan beklentilerini anlattı. Başkan Gümüşhan, Bu yılbaşı 3 gündü, cuma, cumartesi ve pazar günüydü. Yine bir tatil olduğu zaman Afyonkarahisar'a ilgi yüksek oluyor. 5 yıldızlı otellerimiz yaklaşık yüzde 85- 90 doluluk sağladı. Çünkü her otelde yılbaşı etkinliği vardı. Zaten bu etkinlikler de biliyorsunuz şehitlerimiz vardı. Bu yüzden içeride yapıldı, dışarıda etkinlik yapılmadı. Ben bu vesileyle tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, Allah bir daha şehitlerimizi göstermesin, Allah herkese sağlık sıhhat versin. Dini bayramlar, milli bayramlar, özel günler, gerçekten bu yılbaşı da Afyonkarahisar'da çok iyi geçti. İyi bir şekilde 2023'ü kapattılar. 2024'e 'merhaba' dedik. 2024 yılında da Afyonkarahisar'a tekrar misafirlerimizi bekliyoruz dedi.

'3 GÜNDE 60- 70 BİN KİŞİ KONAKLADI'

Afyonkarahisar'da 25 bin yatak kapasitesi bulunduğunu, yılbaşı tatili sürecinde 5 yıldızlı otellerde etkinlik olduğu için dolulukların yüzde 85- 90 seviyelerinde olduğunu anlatan Ali Gümüşhan, 3 gün boyunca Afyonkarahisar'da diğer otellerimizi de koyduğunuz zaman bir 60- 70 bin kişi konakladı. Nereden anlıyoruz bunu; hem doluluklarından anlıyoruz hem de buradaki alışveriş merkezlerindeki yoğunluğundan, yoldan geçen araçlardan. 3 gün boyunca 210 bin araç geçti Afyonkarahisar'dan. Zaten Afyonkarahisar'da kış turizmi çok popüler. Antalya ve Ege'den sonra en önemli destinasyonlardan birisi Afyonkarahisar. 12 ay boyunca turizm var burada. 2023'ü memnun geçirdik, inşallah 2024'ü de iyi geçiririz diye konuştu.

'YIL BOYUNCA YÜZDE 50-52 DOLULUK ORANI'

2023 yılı boyunca ise Afyonkarahisar'daki tüm otellerde yüzde 50- 52 civarında doluluk oranı olduğunu aktaran Gümüşhan, şöyle konuştu 2023'e sömestirle başladık. Çok iyi doluluklar vardı, yüzde 100 doluluk sağlandı Afyonkarahisar'daki otellerde. Ondan sonra hepimizin üzüldüğü bir deprem hadisesi oldu. Bu depremde Afyonkarahisar'daki tüm oteller misafirlerini ücretsiz olarak ağırladı, Valiliğin koordinasyonunda, AFAD'ın bilgileri dahilinde, onların da koordine ettiği şekilde. Nisan sonuna kadar depremzedeleri otellerinden ağırladılar. Tabii ki burada depremzedelerimiz otellerinde konaklarken doluluklarımız düştü, herkes üzgündü, Türkiye üzgündü, dünya üzgündü. Ben tekrar depremde kaybettiğimiz vatandaşlara Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. Zor bir dönem geçirdik, ondan sonra bir seçim arifesi girdi. Seçim de uzadı biliyorsunuz. Orada bir üç dört aylık bir kaybımız vardı ama sonradan haziran itibari ile toparladık. Doluluklarımız tekrar yükselmeye başladı. Gurbetçilerimiz gelmeye başladı. Gurbetçilerimizle birlikte yaz dönemi doluluklarımız yine yüzde 90- 95'lere çıktı. Yani kısacası 2023 yılını Afyonkarahisar'daki otellerimiz doluluklarında, karlılıklarında iyiydi, güzeldi. İnşallah 2024'te de aynısını bekliyoruz. 2023 yılındaki genel doluluk oranlarına baktığınızda Afyonkarahisar'ın zannediyorum yüzde 52 civarı. Daha raporların hepsi çıkmadı. 10 aylık dönemi değerlendirdiğimizde bu çıkıyor, 50- 52 civarında çıkıyor. Biliyorsunuz Afyonkarahisar'daki 5 yıldızlı otellerde doluluk oranı daha yüksek ama küçük otellerimiz var onlar düşük doluluklarda. Onlar bizi biraz düşürüyor ama 5 yıldızlı otellerimize baktığımız zaman doluluk oranı 70 civarındadır. Ama Afyonkarahisar ortalaması yüzde 50- 52 civarındadır. 2024'te doluluğumuzun artacağını düşünüyorum.

'SÖMESTİRDE TÜM OTELLERİMİZ YÜZDE 100 DOLULUĞA YAKIN'

2024 yılından beklentilerini de anlatan ZAFTODER Başkanı Ali Gümüşhan, 2024 yılı başladığında doluluklarımız yüksek seviyede seyretmeye başladı. İşte gördüğünüz gibi havuzda misafirlerimiz yüzüyor, yaz- kış, dış havuzlar kullanılabiliyor. Tüm otellerimizde dış havuzlar açık. Gelen misafirler, eksi 10- 12 derece de olsa, kar da olsa havuzlara girebiliyor. Sömestir tatiline ilgi çok yüksek şu anda. Bir 15 gün süre var şu anda ama rezervasyonlar hızlı bir şekilde artmakta. Zannediyorum ki 15 gün boyunca sömestrde tüm otellerimiz yüzde 100 doluluğa yakın bir doluluk olacaktır. 2024'e iyi başlamış olacağız bu seviyede. Zaten ondan sonra şubat ayı var, orada da bir hareketlilik olacaktır. Ondan sonra Ramazan ayı gelecek, sakin olur ama sonra tekrar Ramazan Bayramı ile tekrar doluluğumuz artar. Ümit ediyorum ki Afyonkarahisar bu yıl turizmde altın yılını yaşayacaktır dedi.Konya'dan tatile gelen Fatih Dilek, Yılda iki defa ortalama gelmeye çalışıyoruz sıcak sulara. Memnunuz, Afyonkarahisar yakın diye tercih ediliyor. Hafta sonunu değerlendirmek üzere buradayız diye konuştu. (DHA)