 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ağrı'da yol açmaya giden iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 kayıp - Son Dakika
Üye Girişi

Ağrı'da yol açmaya giden iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 kayıp

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Yukarı Düzmeydan Köyü Sivrice Mezrasında kar nedeniyle kapanan yolunu açmaya çalışan iş makinesi uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, kaybolan 2 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

25.12.2023 - 07:44,  Güncelleme: 07:45
Abone Ol

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Yukarı Düzmeydan Köyü Sivrice Mezrasının kar nedeniyle kapanan yolunu açmaya çalışan iş makinesi uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, Kaybolan 2 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

İŞ MAKİNESİ İÇİNDEKİ 3 KİŞİYLE UÇURUMA YUVARLANDI

Akşam saatlerinde Taşlıçay ilçesine bağlı Yukarı Düzmeydan köyü Sivrice mezrasındaki köylülerin, sulamaya çıkardıkları koyunları etkili olan fırtına ve tipide kayboldu. Koyunlarının kaybolması üzerine yardım talebinde bulunan köylülerin yardımına İl Özel İdaresi'ne ait iş makinesi yönlendirildi. Operatör Necati Şen idaresindeki iş makinesi, yoğun kar ve tipinin olduğu köy yolunda içindeki 3 kişi ile birlikte uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kaza sonrası vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

Ağrı'da kar nedeniyle iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 kayıp

OPERATÖR UÇURUMDAN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda UMKE, jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile güçlükle başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu iş makinesine ulaşan ekipler, ağır yaralanan iş makinesi operatörü Necati Şen'i uçurumdan sedye ile yaklaşık 500 metre taşıyarak yolda bekleyen paletli ambulansa taşıdı. İş makinesinde bulunan vatandaşlardan Mustafa Taşdemir'in ise cansız bedenine ulaşıldı.

Ağrı'da kar nedeniyle iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 kayıp

KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak kurtarılan Necati Şen, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağrı'da kar nedeniyle iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 kayıp

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Öte yandan ekipler, kayıp diğer vatandaşlar Yasin Taşdemir ve Raif Aydın'ı arama ve kurtarma çalışmalarını gece geç saatlere kadar zor şartlarda sürdürürken, yoğun tipi ve fırtına nedeni ile çalışmalara ara verildiği öğrenildi.

Ağrı'da kar nedeniyle iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 kayıp
Ağrı\'da yol açmaya giden iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 kayıp
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Taşlıçay, Fırtına, Ağrı, Acil Durum, Hava Durumu, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da yol açmaya giden iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 kayıp - Son Dakika


08:34
Fadik Sevin Atasoy, 4 sezondur rol aldığı Kardeşlerim'den ayrıldı Fadik Sevin Atasoy, 4 sezondur rol aldığı Kardeşlerim'den ayrıldı
08:32
Sırrı Sakık'tan Süleyman Soylu'ya tepki: Haddini bil Sırrı Sakık'tan Süleyman Soylu'ya tepki: Haddini bil
08:10
TBMM'de şehitler için yas tutan vekillere 'alkış' tepkisi TBMM'de şehitler için yas tutan vekillere 'alkış' tepkisi
07:49
12 askerimiz şehit olurken Hande Erçel'in tatil ve yılbaşı paylaşımları tepki aldı 12 askerimiz şehit olurken Hande Erçel'in tatil ve yılbaşı paylaşımları tepki aldı
07:44
Ağrı'da yol açmaya giden iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 kayıp Ağrı'da yol açmaya giden iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 kayıp
07:43
Mısır, İsrail ve Hamas'a esirlerin serbest bırakılmasını içeren ateşkes teklifi sundu Mısır, İsrail ve Hamas'a esirlerin serbest bırakılmasını içeren ateşkes teklifi sundu
02:13
Nijerya'da kaza: 11 ölü Nijerya'da kaza: 11 ölü
00:51
İsrail ordusu Gazze'de mülteci kampını vurdu! 70 sivil hayatını kaybetti İsrail ordusu Gazze'de mülteci kampını vurdu! 70 sivil hayatını kaybetti

Son Dakika
08:34 Fadik Sevin Atasoy, 4 sezondur rol aldığı Kardeşlerim'den ayrıldı
08:32 Sırrı Sakık'tan Süleyman Soylu'ya tepki: Haddini bil
08:10 TBMM'de şehitler için yas tutan vekillere 'alkış' tepkisi
07:49 12 askerimiz şehit olurken Hande Erçel'in tatil ve yılbaşı paylaşımları tepki aldı
07:43 Mısır, İsrail ve Hamas'a esirlerin serbest bırakılmasını içeren ateşkes teklifi sundu
07:44 Ağrı'da yol açmaya giden iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 kayıp
02:13 Nijerya'da kaza: 11 ölü
00:51 İsrail ordusu Gazze'de mülteci kampını vurdu! 70 sivil hayatını kaybetti
00:07 İş adamı Muhammet Sağ: Ayhan Bora Kaplan tek değil, arkasında bürokrasi ve siyasiler var
00:01 Fenerbahçe derbisinde kale direğine çarpan Icardi'nin elmacık kemiği kırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 09:09:36. #1.12#
SON DAKİKA: Ağrı'da yol açmaya giden iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement