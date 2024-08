Ahlat\'ta Malazgirt Zaferi\'nin 953. yıl dönümü kutlamaları başladı

Güncel

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü kutlamaları, Ahlat Recep Tayyip Erdoğan 1071 Millet Bahçesi'nde başladı. Ekinliklerin açılışında konuşan Vali Erol Karaömeroğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 25 Ağustos Pazar günü Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü vesilesiyle Ahlat'ta toplanacak. Bu toplantı, Türkiye tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçecek. Devletin zirvesini ağırlayacak olan Ahlat'ımız, bu vesileyle büyük bir onur yaşayacaktır" dedi.

Etkinliklerin başladığı Ahlat Recep Tayyip Erdoğan 1071 Millet Bahçesi'nde düzenlenen açılışa Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, diğer ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, Okçular Vakfı Genel Başkanı Haydar Ali Yıldız, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımının konseri ile başlayan açılışta, Kur'an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Açılışta konuşan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Ahlat'ın, Türk milletinin kaderini yeniden yazıldığı, Anadolu topraklarında ilerleyişinin şahlandığı kutsal beldenin adı olduğunu söyledi. Vali Karaömeroğlu, " Sultan Alparslan'ın cesareti, şanlı ordumuzun ve kadim milletimizin azim ve kararlılığıyla Anadolu'yu vatan kılmıştır. O gün atalarımız, sadece bir zafer kazanmadı. Aynı zamanda bize geleceğe inançla bakmayı, zorluklara karşı dimdik durmayı öğretti. Anadolu topraklarını milletimizin ebedi ana vatanı olmasını sağladı. Ahlat, mazisi derin, tarihi şanlı zaferlerle dolu olan kadim yerin adıdır. Ahlat geçmişte birçok savaş sahnelerine şahitlik etmiş, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve birçok farklı kültürleri bir arada barındırmış İslam dünyasının ortak mirasıdır. Bundan ötürüdür ki, 'Kubbet-ül İslam' unvanına mazhar olmuştur" ifadelerini kullandı.

Ahlat'ın 10 bin civarında abidevi eseri bünyesinde bulundurduğunu söyleyen Vali Karaömeroğlu, "Tarihte olduğu gibi günümüzde de tarihsel miras sıralamasında önemli bir yere sahiptir. Camileriyle, kümbetleriyle, abidevi mezar taşlarıyla, medrese, köprü ve zaviyeleriyle adeta bir açık hava müzesi görünümündedir. Bu topraklarda atılan her adımda, duyduğumuz her ezanda, göğsümüzü kabartan her bayrak dalgalanışında o kutlu günün izleri vardır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ı Türk milletinin tarihsel kimliğinin ve bu topraklardaki mevcudiyetimizin sicil belgesi olarak tanımlamış, burayı Belh ve Buhara ile birlikte 'Kubbet-ül İslam' ünvanına sahip üçüncü yer olarak nitelendirmiştir" diye konuştu.

AHLAT'TAKİ KABİNE TOPLANTISI TÜRKİYE TARİHİNDE BİR İLK OLARAK KAYITLARA GEÇECEK

Vali Erol Karaömeroğlu, 25 Ağustos Pazar günü Ahlat'ta düzenlenecek olan kabine toplantısına da değinerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 25 Ağustos Pazar günü Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü vesilesiyle Ahlat'ta toplanacak. Bu toplantı, Türkiye tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçecek. Devletin zirvesini ağırlayacak olan Ahlat'ımız, bu vesileyle büyük bir onur yaşayacaktır. Aynı zamanda, bu toplantı Ahlat'ın Türkiye tarihindeki önemli yerini bir kez daha vurgulayan güçlü bir sembol olacaktır. Ahlat, jeopolitik konumuyla, tarihi ve kültürel kimliğiyle hemen hemen her dönem önemini muhafaza etmeyi başarmıştır. Her karış toprağı şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış olan bu kutsal beldemizi ecdadımızdan devraldığımız gibi geleceğimizin teminatı olan gelecek kuşaklarımıza aynı hassasiyetle devretmekle mükellefiz" dedi.

KUBBET-ÜL İSLAM'DAN TÜM DÜNYAYA BİRLİK, BERABERLİK MESAJI VERİYORUZ

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ise Filistin'de yaşanan soykırıma değinerek, "Dünyanın gözü önünde hayasızca, vicdansızca bir soykırım uygulayan İsrail terörist İsrail devletini hükümetini bu mukaddes topraklardan lanetleyerek sözlerime başlamak istiyorum. Birileri bundan yüzyıllar önce bu memlekette de bu şekilde operasyon çekmeye çalıştılar. Birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize bir arada yaşama kültürümüze ve değerlerimize karşı olan birileri sürekli bu kutsal beldede bu mukaddes topraklarda operasyon çekmeye çalıştılar. Dün çektiler, bugün çekmeye çalışıyorlar. Yarın da çekmeye çalışacaklar. Ama bu toprakların, bu aziz toprakların, bu mukaddes toprakların Anadolu'nun tapusu olarak, ettiğimiz bu mukaddes beldenin insanları dün olduğu gibi bugün o planları bozdu. Yarın da bozacak. Bizler bugün Ahlat'tan sadece kurulan stantları gezme mesajı vermiyor, bizler Bugün Ahlat'ta Ahlat'tan Kubbet-ül İslam'dan tüm dünyaya birlik, beraberlik ve Türkiye'nin ne kadar büyük ve yıkılmaz bir kudret olduğunun da mesajını veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ise "Belh ve Buhara ile birlikte Kubbet-ül İslam ünvanına sahip yegane belde, en güzel hikayenin başlangıç yeri, ata şehir Ahlat'ta, her karışında bir yiğidin yattığı bu mübarek topraklarda, aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bulunmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Niksar ve Harput ile birlikte, Müslüman Türklerin Anadolu'da 3 tutunma yerinden biri olan Ahlat'ta gerçekleşen bu şenlikler ile tarihten aldığımız ilhamı gelecek kuşaklara aktarıyoruz" diye konuştu.

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ise konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Binlerce yıllık bir tarihin, bir evladı olarak atalarımızın burada Ahlat'tan bütün Anadolu'ya Malazgirt'ten bütün dünyaya bir fetih ruhuyla adaleti, barışı, huzuru, kardeşliği, muhabbeti aşıladılar. ve biz bugün ecdadımızın izinde Türkiye Yüzyılını hep birlikte inşa ederken tarihi alarak medeniyetimizden ilham alarak geçmişimizden ilham alarak inancımızdan güç kuvvet alarak hep birlikte ecdadın bize dayandığı o birlik, beraberlik, kardeşlik duygusuyla ileriye doğru gidiyoruz ve hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye'yi bu inançla inşa edeceğiz inşallah" dedi.

Açılışta, Solo Türk tarafından yapılan gösteri yoğun ilgi ve alkış alırken, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Çelik Kanatlar helikopterleri ve askerlerde gösteri yaptı. Açılan tanıtım ve el sanatları stantları protokol üyeleri tarafından ziyaret edilirken, atlı oyunlar ve çocuk oyunları da büyük ilgi gördü. Van Jandarma Atlı Birlikleri de alanda atlarla yürüyerek vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.