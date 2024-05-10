Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, İsrail\'in Refah\'a yönelik saldırısına tepki gösterdi

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(ANKARA)- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırısı başlatmasına tepki gösterdi. Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Samah Hamad ile çevrim içi toplantı yapan Göktaş, İsrail saldırılarını insani felaket olrak tanımlayarak Türkiye'nin her zaman Filistin'in yanında olacağını ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Samah Hamad ile Filistin'de yaşananlara ilişkin çevrim içi toplantı yaptı. İsrail'in saldırılarını insani bir felaket olarak nitelendiren Göktaş, Filistin'de kalıcı ateşkes sağlanması ve akan kanın bir an önce durdurulmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Türkiye'nin, İsrail'in ateşkesi kabulü ve Filistin'e insani yardımların arttırılması konusundaki çağrılarını hatırlatan Göktaş, "İsrail'in Gazze'nin diğer bölgelerine yaptığı gibi Refah Sınır Kapısı'na olan saldırıları da kabul edilemez" dedi. Göktaş, görüşmede "Türkiye'nin İsrail'e ticari ambargo başlattığını ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı'na açtığı soykırım davasına müdahil olacağını" da belirtti.

"ULUSLARARASI KURLUŞLARA HAREKETE GEÇMELERİ İÇİN ÇAĞRI YAPTIM"

Filistin'in haklı davasını tüm dünyaya duyurmaya kararlı olduklarını kaydeden Göktaş, "Anneler Günü vesilesiyle Filistinli kadınların durumuna dikkat çekmek, Gazze'ye yönelik saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için diğer ülkelerdeki mevkidaşlarım ile uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcilerine bir mektup göndererek, harekete geçmeleri konusunda çağrıda bulundum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye getirilen Filistinlilerin de gündeme geldiği toplantıda Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"FİLİSTİN'DEN ÜLKEMİZE GETİRİLEN KADIN VE ÇOCUKLARA PSİKOSOSYAL DESTEK VERİYORUZ"

"Savaş nedeniyle Filistin'den ülkemize getirilenler arasında 807 çocuk bulunuyor. Bunun içerisinde 2 çocuğumuz refakatsiz. Onları da Bakanlığımız koruması altına aldık. Tahliye edilen çocuklar eğitim, sağlık ve psikososyal destek hizmetlerinden yararlanırken, diğer tüm ihtiyaçları da karşılanıyor. Yetişkinler ise sık sık sağlık kontrollerinden geçiyor. Ayrıca misafir edilen Filistinli kadınlara da halk eğitim merkezlerimizde çeşitli eğitimler verilerek onların da psikososyal iyileşme süreçlerine katkı sunmaya çalışıyoruz."

"TÜRKİYE HER ZAMAN FİLİSTİN'İN YANINDA OLACAK"

Toplantıda ayrıca Türkiye ile Mısır arasında Filistinli 200 çocuğun tahliyesine yönelik hazırlanan anlaşmaya da değinilirken Bakan Göktaş, söz konusu anlaşmanın Türkiye, Mısır ve Filistin'in yer alacağı üç taraflı bir iş birliği haline getirilebileceğini kaydetti. Bakan Göktaş, Türkiye'nin her zaman Filistin'in yanında olmayı sürdüreceğini belirterek, iki Bakanlık arasındaki işbirliği imkanlarını artırmak için Filistinli Bakanı Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını da ifade etti.

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Samah Hamad da Türkiye'nin Filistinlilere yönelik çalışmaları ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.