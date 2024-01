Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Sivil Toplumun Çeşitliliği ve Dinamizmi Kıymetli

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sivil toplumun dinamizminin ve çeşitliliğinin çok kıymetli olduğunu belirterek, " Cumhuriyet'imizin 100. yılında atacağımız her adımın tarihi bir adım olduğunun farkında olarak çalışıyoruz. Bu açıdan çalıştayımızın ve bu çalıştay neticesinde şekillenecek yol haritamızın da tarihi bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum." dedi.

Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF işbirliğinde İstanbul'da düzenlenen 100. Yıl Sivil Toplum Vizyon Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, toplantı kapsamında bugünün ve yarının Türkiye'sinde daha etkin bir sivil toplum yapısının nasıl inşa edileceğini konuşacaklarını söyledi.

Her toplumun yardımlaşma ve sivil toplum faaliyetlerine dair geçmiş tecrübesi olduğunu belirten Göktaş, "Biz de sivil toplum açısından zengin bir mirasa sahibiz. Nitekim geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldığımızdan beri, asrın felaketini asrın fedakarlıklarıyla aşmaya çalışıyoruz. Yaralarımızı el birliğiyle sarmaya çalışıyoruz. Kamu, özel sektör, sivil toplum hep birlikte sahaya indik ve birbirimize güç verdik." diye konuştu.

Bakan Göktaş, sivil toplumun Bakanlık olarak her zaman yakın çalıştıkları bir alan olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Fakat özellikle afetler, depremler gibi acil durumlarda işbirliğimiz hayati bir önem kazanıyor. Bakanlığımız, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) gereğince afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetlerinin koordinasyonundan ana çözüm ortağı olarak sorumlu. Sahada ayni yardımların koordinasyonundan da biz sorumluyuz. Afet ve acil durumlarda ilgili hizmetlerimizi destek çözüm ortağı kurum, kuruluş ve STK'ler ile ortak yürütüyoruz."

"Her bir katılımcımızın ve temsil ettiğiniz kurumların katkısı bizim için çok kıymetli"

Sivil toplumun sorunlara yönelik taleplerinin tespiti, taleplerinin dile getirilmesi ve politika yapım süreçlerine katılımının kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Göktaş, bu talepler doğrultusunda politika yapım süreçlerinde sivil toplum kuruluşların olmasının önemli olduğunu ifade etti.

Bakan Göktaş, 2024-2028 yıllarını kapsayan 12. Kalkınma Planı kapsamında, yeni dönem Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı hazırlıklarına başladıklarını dile getirerek, "Çalıştayımızda ve sonraki çalışmalarımızda sivil toplumla işbirliğimizi artırmak için geçmiş tecrübelerimiz ışığında yeni dönemin stratejilerini belirleyeceğiz. Bu noktada her bir katılımcımızın ve temsil ettiğiniz kurumların katkısı bizim için çok kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık olarak tüm sosyal taraflarla her alanda yakın ilişki içinde çalıştıklarını belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz dönem çok verimli bir dönem oldu. 2022 yılında kamuoyuna duyurduğumuz 2022-2023 yıllarını kapsayan Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planımız kapsamında 5 hedef ve 28 faaliyet altında çalışmalarımızı yürüttük. Aile danışmanlığı, çocuğa yönelik sunulan hizmetler, kadının güçlendirilmesi gündemleriyle Sosyal Taraflarla İş Birliği Kurulumuzu topladık. 2021 yılında 'Sivil Toplum Buluşmaları' başlığıyla başlattığımız toplantılar serisini, 2022 yılında 'Akademi Buluşmaları' olarak devam ettirdik. Kadın, aile, çocuk, yaşlı ve engelli temalarında akademi buluşmalarımızı düzenledik."

Çalıştayda geçmiş dönem değerlendirilip gelecek dönem planlanacak

Geniş bir yelpazede, paydaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 250'den fazla tematik etkinlik düzenlediklerini belirten Göktaş, raporlar, eğitimler ve çeşitli programlarla 145 STK, 96 uluslararası kuruluş ve 284 akademisyeni bir araya getirdiklerini söyledi.

Bakan Göktaş tüm bu çalışmalarla sivil toplum kuruluşlarının ve diğer paydaşların politika geliştirme süreçlerine daha etkin katılımlarını hedeflediklerini dile getirdi.

Çalıştayda, geçmiş dönemi değerlendirip gelecek dönemi planlayacaklarını kaydeden Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her bir oturum, alanında uzman isimlerin katılımıyla sektörde karşılaşılan zorlukları tartışmak, çözüm yolları bulmak ve bu alandaki politikaları şekillendirmek amacıyla yapılandırıldı. Politika üretme süreçlerimizde bu çalıştay ve istişarelerimizin etkisi çok büyük oluyor. O nedenle her bir katılımcının katkısını oldukça önemsiyoruz. Sivil toplumun dinamizmi ve çeşitliliği bizim için çok kıymetli. Cumhuriyet'imizin 100. yılında atacağımız her adımın tarihi bir adım olduğunun farkında olarak çalışıyoruz. Bu açıdan çalıştayımızın ve bu çalıştay neticesinde şekillenecek yol haritamızın da tarihi bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum."

Çalıştaya, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Temsilci Yardımcısı Malti Gandhi de katıldı.