Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Birleşmiş Milletler'de "İsrail" protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Birleşmiş Milletler'de "İsrail" protestosu

Geniş Video İzle

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Birleşmiş Milletler'de "İsrail" protestosu Göktaş, Kadının Statüsü Komisyonunun 68'inci Oturumu'nda İsrail Sosyal Eşitlik ve Kadının Gelişimi Bakanı May Golan'ın konuşmasına başladığı sırada Genel Kurul Toplantı Salonu'nu terk ederek,...

12.03.2024 09:12  Güncelleme: 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Birleşmiş Milletler'de "İsrail" protestosu

Göktaş, Kadının Statüsü Komisyonunun 68'inci Oturumu'nda İsrail Sosyal Eşitlik ve Kadının Gelişimi Bakanı May Golan'ın konuşmasına başladığı sırada Genel Kurul Toplantı Salonu'nu terk ederek, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına Türkiye'nin tepkisini gösterdi

İsrailli Bakan'ın konuşmanın ardından tekrar salona giren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerinin bir sonucu olarak süregelen ve büyük insani acılara yol açan krizi görmezden gelemeyiz"

" Gazze'deki saldırıları şiddetle kınayan Türkiye, derhal ateşkes sağlanması ve insani yardımların hızlı ve engelsiz bir şekilde ulaştırılması çağrılarını yinelemekte ve Filistin halkının yanında olduğunu belirtmektedir"

NEW YORK - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonunun 68'inci Oturumu'nda İsrailli Bakan söz aldığı sırada salonu terk ederek, İsrail'in Gazze saldırılarına yönelik Türkiye'nin tepkisini gösterdi. İsrail Sosyal Eşitlik ve Kadının Gelişimi Bakanı May Golan'ın konuşmasının ardından yeniden salona gelen Göktaş, "İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerinin bir sonucu olarak süregelen ve büyük insani acılara yol açan krizi görmezden gelemeyiz. Gazze'deki saldırıları şiddetle kınayan Türkiye, derhal ateşkes sağlanması ve insani yardımların hızlı ve engelsiz bir şekilde ulaştırılması çağrılarını yinelemekte ve Filistin halkının yanında olduğunu belirtmektedir" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ndeki Kadının Statüsü Komisyonunun 68'inci Oturumu'na katılan Göktaş, toplantıda söz alan İsrail Sosyal Eşitlik ve Kadının Gelişimi Bakanı May Golan'ın konuşmasına başladığı sırada Genel Kurul Toplantı Salonu'nu terk ederek, İsrail'in Gazze saldırılarına yönelik Türkiye'nin tepkisini gösterdi.

Golan'ın konuşması bitmesinin ardından yeniden Genel Kurul Toplantı Salonu'nu giren Bakan Göktaş, küresel zorlukları ele alırken, başta yoksulluk ve kurumsal kırılganlık olmak üzere temel nedenlerle yüzleşmenin önemini vurguladı.

"Eşitlik konusunu tartışırken, İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerinin bir sonucu olarak süregelen ve büyük insani acılara yol açan krizi görmezden gelemeyiz" diyen Göktaş, şunları söyledi:

"Gazze'deki saldırıları şiddetle kınayan Türkiye, derhal ateşkes sağlanması ve insani yardımların hızlı ve engelsiz bir şekilde ulaştırılması çağrılarını yinelemekte ve Filistin halkının yanında olduğunu belirtmektedir. Bu vesileyle, silahlı çatışmaların kadınlar üzerindeki orantısız ve benzersiz etkisinin ele alınmasında önemli bir dönüm noktası olan BM Güvenlik Konseyi'nin 1325 Sayılı Kararı'nı hatırlatmak isterim. BM'nin 1325 Sayılı Kararı'nın temel hükümlerinin uygulanması hayati önem taşımaktadır. Filistin'de devam etmekte olan katliamı küresel gündemin en üst sıralarında tutmalı ve bu trajediye son vermek için çabalarımızı iki katına çıkarmalıyız. Ortak acı duygumuzda birleşmeli ve sesimizin daha güçlü ve daha yüksek duyulmasını sağlamalıyız."

"Cesur ve kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz"

Göktaş, kadınların geleceği şekillendirmeye aktif katılımlarının sağlanmasının önemine değinerek, "Türkiye'de hayata geçirdiğimiz her düzenlemeyle kadın haklarının daha da güçlendirilmesi yönünde adımlar atarken, sosyal politikalar aracılığıyla aile değerlerimizi ön planda tutuyoruz." diye konuştu.

Eşitsizlik ve yoksullukla mücadelede insan merkezli bir yaklaşım benimsediklerini ifade eden Göktaş, 12. Kalkınma Planı'ndaki "Nitelikli İnsanlar, Güçlü Aileler ve Sağlıklı Bir Toplum" vurgusuna dikkati çekti.

Türk medeniyetinde kadının saygın bir yeri olduğunu, kadın-erkek eşitliğini daha da geliştirmek için çalıştıklarını aktaran Göktaş, şöyle konuştu:

"Bu bağlamda, son yirmi yılda genel istihdam oranı yüzde 12 artarken, Türkiye'de kadın istihdamının yüzde 25 arttığının altını çizmek isterim. Ayrıca eğitim ve KOBİ destek programları aracılığıyla kadın girişimciliğini destekliyoruz. Kadınların iş gücüne aktif katılımını kolaylaştıran 0-3 yaş arası çocuklar için Mahalle Odaklı Okul Öncesi Modelimiz gibi gündüz bakım hizmetlerini geliştirerek ebeveynlere destek sağlıyoruz. 'Genç Kadınlar Geleceğini İnşa Ediyor Projesi' ile eğitim alamayan ve istihdam edilemeyen genç kızlara yönelik eğitim ve danışmanlık çalışmaları yürütüyoruz. Amacımız, Türkiye genelinde genç kadınların istihdam, staj, eğitim ve girişimcilik desteklerine erişmelerinde yardımcı olmaktır. 'Türkiye'de Eşitliğe Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Projesi' ile planlama ve bütçelemenin tüm aşamalarının kadın-erkek eşitliği ilkesi temelinde yapılandırılmasını hedefliyoruz. Kapsamlı yasal çerçevelerimiz kadına yönelik şiddetle mücadele etmektedir ve devam eden çabalarımız arasında 'Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans' hedefine ulaşma yolundaki Dördüncü Ulusal Eylem Planı ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi de yer almaktadır."

Kadınların özerkliğinin ve güçlendirilmesinin hem Türkiye'de hem de küresel düzeyde desteklenmesine öncelik verdiklerini bildiren Göktaş, bunun toplumsal ilerleme ve uluslararası kalkınma için önemini kabul ettiklerini söyledi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele etme ile kadın-erkek eşitliğini teşvik etme konusundaki kararlılıklarını yineleyen Göktaş, "Toplumsal eşitsizliklerin ve yapısal engellerin etkin bir şekilde aşılması, çözüm üretme sürecini hızlandırmak için elzemdir. Türkiye olarak, daha adil bir dünya için dikkatimizi vermemiz gereken her alanda cesur ve kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş\'tan Birleşmiş Milletler\'de "İsrail" protestosu
Kaynak: İHA

Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Birleşmiş Milletler'de 'İsrail' protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Tercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Dart Takımı Bölge Birincisi Oldu
    09:59 Tercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Dart Takımı Bölge Birincisi Oldu

    Tercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dart takımı, Gümüşhane'de düzenlenen dart müsabakalarında bölge birincisi oldu. Erzincan'da yapılan müsabakalarda da birinci olan takım, Türkiye finallerinde Erzincan'ı temsil etmeye hak kazandı.

  • Adıyaman'da Eşini Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Adliyeye Sevk Edildi
    09:59 Adıyaman'da Eşini Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

    Adıyaman'da 71 yaşındaki eşini öldüren şahıs, adliyeye sevk edildi. Şahsın cinayet sonrası evin penceresinden dışarıyı izlediği anların görüntüleri ortaya çıktı. Şahıs, pişman olmadığını söyleyerek dehşete düşüren sözler sarf etti.

  • Kumluca Belediyesi Ramazan Etkinlikleri Başladı
    09:59 Kumluca Belediyesi Ramazan Etkinlikleri Başladı

    Kumluca Belediyesi, 11- Mart-9 Nisan arasında her yaştan ilçe sakininin Ramazan geleneklerini doyasıya yaşayabileceği etkinlikler düzenliyor. İlk gün çocuklar ve aileleri eğlenceli danslarla keyifli saatler geçirdi. Karagöz ile Hacivat/Gölge Oyunu da yoğun ilgi gördü.

  • Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde pazar ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi
    09:59 Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde pazar ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi

    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde yer alan kapalı pazar yerini ziyaret etti, ardından da Akdeniz ilçesinde yer alan Hastane Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı. Başkan Seçer hem Toroslar pazar ziyaretinde hem de Akdeniz esnaf ziyaretinde Mersin halkına 'Hayırlı Ramazanlar' diledi.

  • Mersin Erdemli'de Jandarma Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı
    09:56 Mersin Erdemli'de Jandarma Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

    Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekipleri silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada ise 7 adet tabanca, 233 adet fişek, 12 adet şarjör ile bir miktar esrar ele geçirildi.

  • Mıhlı Çayı'nın iki yakasındaki komşular 3 dakika arayla oruçlarını açıyor
    09:56 Mıhlı Çayı'nın iki yakasındaki komşular 3 dakika arayla oruçlarını açıyor

    Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sınırında bulunan Mıhlı Çayı'nın iki yakasındaki komşular 3 dakika arayla oruçlarını açıyor. Edremit tarafındaki vatandaşlar 19.21'de iftar yaparken, Çanakkale tarafındaki komşuları ise 19.24'te oruçlarını açıyor.

  • Erzincanlı sporcu Galip Berat Afal Türkiye şampiyonu olarak yeni Türkiye rekorunu kırdı
    09:55 Erzincanlı sporcu Galip Berat Afal Türkiye şampiyonu olarak yeni Türkiye rekorunu kırdı

    Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası müsabakalarında yarışan Erzincanlı sporcu Galip Berat Afal, Türkiye şampiyonu olarak yeni Türkiye rekorunu kırdı. Aynı müsabakalarda Erzincanlı atıcılık sporcuları Yusuf Karabina, Kerim Can Karanlık ve Nisanur Özatalay da başarılı performans sergileyerek derece elde ettiler.

  • Erzurum'da Şubat Ayında 11 Trafik Kazası Meydana Geldi
    09:55 Erzurum'da Şubat Ayında 11 Trafik Kazası Meydana Geldi

    Erzurum'da jandarma bölgesinde Şubat ayında meydana gelen 11 trafik kazasında hayatını kaybeden olmazken, 23 kişi yaralandı. Ülkemizdeki trafik kazalarının önüne geçilememesi, sürücü hataları ve araç hızının şartlara uydurulmaması gibi nedenlerle açıklanmaktadır. 2024 yılında ise Erzurum Jandarma bölgesinde 26 yaralamalı-ölümlü kazada, 7 maddi hasarlı kaza gerçekleşti ve toplamda 72 kişi yaralandı.

  • Mersin'de silah ticareti yapan 5 şüpheli gözaltına alındı
    09:55 Mersin'de silah ticareti yapan 5 şüpheli gözaltına alındı

    Mersin'in Erdemli ilçesinde silah ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli, Jandarma tarafından takibe alındı. Düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 7 tabanca, 223 fişek, 12 şarjör ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Zanlıların işlemleri devam ediyor.

  • Medicana Eğitim Grubu, Kadın Liderleriyle Söyleşiler Düzenledi
    09:55 Medicana Eğitim Grubu, Kadın Liderleriyle Söyleşiler Düzenledi

    Medicana Eğitim Grubu, MBA Okulları Yenilikçi Eğitim Ekosistemi yaklaşımı çerçevesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında bir dizi söyleşi düzenledi. Medicana Grup'un kadın yöneticileri, ulusal ve uluslararası platformlarda başarıları kanıtlanmış iş dünyasının ilham veren kadınlarıyla bir araya gelerek başarı hikayelerini, işlerinin kapsama alanlarını ve kadın olmanın iş dünyasındaki yansımalarını paylaştılar. Ayrıca, lise öğrencileriyle deneyimlerini paylaşarak kariyer planlamalarına katkıda bulundular.

  • Karabük'te sokak kedilerine çarpan sürücülere yüksek ceza
    09:54 Karabük'te sokak kedilerine çarpan sürücülere yüksek ceza

    Karabük'te, sokak kedilerine çarpan ve olay yerinden kaçan 2 sürücüye, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDI) ekipleri tarafından 14 bin 432 lira idari para cezası kesildi.


08:49 Harvard’a ders olmuştu Türkiye’nin 27 yıllık dev holdingi EGS iflas etti Harvard'a ders olmuştu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi EGS iflas etti
08:23 Çetelerin kontrolüne geçen Haiti’de Başbakan Ariel Henry görevinden istifa etti Çetelerin kontrolüne geçen Haiti'de Başbakan Ariel Henry görevinden istifa etti
08:17 Sinan Ateş’in babasının oğluna son mektubu ortaya çıktı Sinan Ateş'in babasının oğluna son mektubu ortaya çıktı
07:49 8. Yargı Paketi yürürlüğe girdi Adli para cezasında alt tutar 100 liraya yükseltildi 8. Yargı Paketi yürürlüğe girdi! Adli para cezasında alt tutar 100 liraya yükseltildi
00:33 Savaşta bir ilk İsrail, Lübnan’ın doğusundaki Baalbek kentine hava saldırısı düzenledi Savaşta bir ilk! İsrail, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine hava saldırısı düzenledi
09:54 Alperen Şengün’ün sakatlığından sonra sezonu kapattığı açıklandı Alperen Şengün'ün sakatlığından sonra sezonu kapattığı açıklandı
09:29 AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeniden Refah Partisi ile ittifak görüşmelerinin ayrıntılarını paylaştı AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeniden Refah Partisi ile ittifak görüşmelerinin ayrıntılarını paylaştı
09:29 Ronaldo’nun takımı Al-Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi’nden elendi Ronaldo'nun takımı Al-Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi'nden elendi
09:17 Çete polisleri duyunca kapıyı açmadı, Özel Harekat mahzene girdi Çete polisleri duyunca kapıyı açmadı, Özel Harekat mahzene girdi
08:48 Mahzen 9 operasyonunda 6 çete daha çökertildi Mahzen 9 operasyonunda 6 çete daha çökertildi
07:18 Annesini öldürüp karakola gitti Annesini öldürüp karakola gitti
00:21 Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin TL’ye çıkarıldı Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkarıldı
23:37 Fransız gazetesi Liberation, skandal bir karikatürle Gazzelilerle dalga geçti Fransız gazetesi Liberation, skandal bir karikatürle Gazzelilerle dalga geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 09:57:29. #1.13#
SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Birleşmiş Milletler'de "İsrail" protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement