Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gönüllülük çalışmalarını "İyilik Var" ile dijital ortama taşıyacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gönüllülük çalışmalarını "İyilik Var" ile dijital ortama taşıyacak

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gönüllülük faaliyetlerine kolay katılım sağlamak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla dijital gönüllülük platformu "İyilik Var"ı hayata geçiriyor Platformda Çocuk Evleri'nde kalan gençlerin üniversiteye hazırlık süreçlerine destek verilmesi, yaşlılara yönelik sanat, müzik ve ebru gibi kültürel etkinliklerin düzenlenmesi, kadınlara finansal okuryazarlık, kişisel gelişim ve mesleki eğitimler gibi yüzlerce farklı gönüllülük faaliyetinin sunulması planlanıyor Gönüllüler, platform üzerinden ilgi alanları ve sahip oldukları yetkinliklere uygun etkinlikleri görüntüleyerek katılım sağlayabilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 12 Eylül'de lansmanı yapılacak "İyilik Var" dijital gönüllülük platformuyla, gönüllülük faaliyetlerine katılımın artırılması ve bireylerle kurumların toplumsal dayanışmaya katkı sunmasının sağlanması amaçlanıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık, sosyal hizmet alanındaki çalışmalara gönüllü katkısının artırılması ve gönüllülüğün sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Bakanlıkça hayata geçirilecek "İyilik Var" adlı dijital gönüllülük platformunun lansmanının 12 Eylül'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Platform aracılığıyla bireysel ve kurumsal gönüllülerin, Bakanlığın bağlı kuruluşları ve il müdürlükleri tarafından belirlenen ihtiyaç alanlarına yönelik etkinliklere katılması sağlanacak.

Çocuk, yaşlı ve kadınlar için faaliyetler düzenlenecek

Türkiye genelindeki ihtiyaçların analiz edilmesiyle oluşturulan tematik etkinlik havuzunda çocuklardan yaşlılara, kadınlardan engelli bireylere, şehit yakınları ve gazilerden sosyal yardım alan vatandaşlara kadar farklı gruplara yönelik gönüllülük faaliyetleri yer alacak.

Bu kapsamda Çocuk Evleri'nde kalan gençlerin üniversiteye hazırlık süreçlerine destek verilmesi, yaşlılara yönelik sanat, müzik ve ebru gibi kültürel etkinliklerin düzenlenmesi, kadınlara finansal okuryazarlık, kişisel gelişim ve mesleki eğitimler gibi yüzlerce farklı gönüllülük faaliyetinin sunulması planlanıyor.

Ayrıca platformda şehit yakınları ve gazilerle sosyal paydaşlık etkinlikleri düzenlenmesi, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını destekleyecek erişilebilirlik, sanat ve sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Gönüllülere yönelik eğitimler verilecek

Gönüllüler, platform üzerinden ilgi alanları ve sahip oldukları yetkinliklere uygun etkinlikleri görüntüleyerek katılım sağlayabilecek. Faaliyetlerin daha nitelikli ve güvenli şekilde yürütülmesi amacıyla platformda çeşitli eğitim modülleri de bulunacak.

Bu kapsamda gönüllülere, engelli bireylerle iletişim, ilk yardım, kadın hakları ve yaşlı mahremiyeti gibi konularda eğitimler verilecek.

Bakanlığın il müdürlükleri ve bağlı kuruluşları da platforma entegre edilerek, etkinliklerin planlanması, gönüllülerin yönlendirilmesi ve faaliyetlerin takibine ilişkin süreçlerin koordinasyonu sağlanacak.

"İyilik Kapısı" ile esnaf ve meslek erbabı da sisteme dahil olacak

Öte yandan platformun önemli bileşenlerinden biri olan "İyilik Kapısı" ile ülke genelindeki tüm ilçelerde esnaf ve serbest meslek erbabının ayni mal ve hizmet desteğinde bulunabilmesine imkan sunulacak.

Bakkal, terzi, tamirci, diş hekimi ve psikolojik danışman gibi farklı meslek gruplarından gönüllüler, sahip oldukları imkan ve uzmanlıkları ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetine sunabilecek. İhtiyaç sahibi vatandaşlar ise kendilerine tanımlanan tek kullanımlık dijital kodu kullanarak sunulan hizmetlerden yararlanabilecek.

Bu uygulamayla esnaf ve meslek erbabının desteğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşların doğrudan buluşturulması ve geleneksel ahilik anlayışının dijital imkanlarla gönüllülük sistemine taşınması amaçlanıyor.

Düzenli gönüllülük teşvik edilecek

Platformda düzenli gönüllülüğü teşvik etmek amacıyla kademeli bir ödüllendirme sistemi de uygulanacak.

Gönüllülerin katıldıkları faaliyetlerin takip edilebildiği sistem sayesinde gönüllülük çalışmalarının daha planlı, izlenebilir ve ölçülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Web sitesi ve mobil uygulama üzerinden hizmet verecek platformla, Türkiye'nin farklı illerindeki gönüllülük imkanlarının tek bir dijital altyapıda buluşturulması ve vatandaşların ihtiyaç duyulan alanlarda gönüllü faaliyetlere daha kolay erişebilmesi sağlanacak.

Bakanlık, platform aracılığıyla gönüllülük kültürünün toplumun farklı kesimlerine yaygınlaştırılmasını ve bireylerin yanı sıra kurumların da sosyal sorumluluk çalışmalarına daha etkin şekilde dahil edilmesini amaçlıyor.

Ayrıca platforma ilişkin bilgilere "www.iyilikvar.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. İnternet sitesinde, 12 Eylül'de gerçekleştirilecek lansman için geri sayım başlatıldı.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kişisel Gelişim, İyilik, Güncel, Müzik, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gönüllülük çalışmalarını 'İyilik Var' ile dijital ortama taşıyacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endişelendiren görüntü Yanına yaklaşanlar telefondan gelen sese odaklandı Endişelendiren görüntü! Yanına yaklaşanlar telefondan gelen sese odaklandı
Endonezya’da çarşı alevlere teslim oldu 6’sı çocuk 11 ölü Endonezya'da çarşı alevlere teslim oldu! 6'sı çocuk 11 ölü
Gyirong’daki heyelanda can kaybı 43’e çıktı, 519 kişiden haber alınamıyor Gyirong'daki heyelanda can kaybı 43'e çıktı, 519 kişiden haber alınamıyor
İspanya Başbakanı Sanchez’den Kayseri’deki liseye mektup İspanya Başbakanı Sanchez'den Kayseri'deki liseye mektup
8 yıldır firariydi Kadın kılığında yakalandı 8 yıldır firariydi! Kadın kılığında yakalandı
Vatandaşa kan kusturmuşlardı Sonunda yakayı ele verdiler Vatandaşa kan kusturmuşlardı! Sonunda yakayı ele verdiler

11:32
Fenerbahçe’nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
11:29
OVP sonrası hesaplar değişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
OVP sonrası hesaplar değişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:10
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası DEM Parti’nin başına geçebilir
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir
11:05
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’nde yok Mourinho “Kusura bakma” deyip açıkladı
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yok! Mourinho “Kusura bakma” deyip açıkladı
10:55
İstiklal Marşı’nı okuduğu için eleştirilmişti Milli voleybolcudan tokat gibi yanıt
İstiklal Marşı'nı okuduğu için eleştirilmişti! Milli voleybolcudan tokat gibi yanıt
10:53
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 11:37:43. #7.13#
SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gönüllülük çalışmalarını "İyilik Var" ile dijital ortama taşıyacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement