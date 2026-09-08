Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gönüllülük çalışmalarını "İyilik Var" ile dijital ortama taşıyacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 12 Eylül'de lansmanı yapılacak "İyilik Var" dijital gönüllülük platformuyla, gönüllülük faaliyetlerine katılımın artırılması ve bireylerle kurumların toplumsal dayanışmaya katkı sunmasının sağlanması amaçlanıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık, sosyal hizmet alanındaki çalışmalara gönüllü katkısının artırılması ve gönüllülüğün sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Bakanlıkça hayata geçirilecek "İyilik Var" adlı dijital gönüllülük platformunun lansmanının 12 Eylül'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Platform aracılığıyla bireysel ve kurumsal gönüllülerin, Bakanlığın bağlı kuruluşları ve il müdürlükleri tarafından belirlenen ihtiyaç alanlarına yönelik etkinliklere katılması sağlanacak.

Çocuk, yaşlı ve kadınlar için faaliyetler düzenlenecek

Türkiye genelindeki ihtiyaçların analiz edilmesiyle oluşturulan tematik etkinlik havuzunda çocuklardan yaşlılara, kadınlardan engelli bireylere, şehit yakınları ve gazilerden sosyal yardım alan vatandaşlara kadar farklı gruplara yönelik gönüllülük faaliyetleri yer alacak.

Bu kapsamda Çocuk Evleri'nde kalan gençlerin üniversiteye hazırlık süreçlerine destek verilmesi, yaşlılara yönelik sanat, müzik ve ebru gibi kültürel etkinliklerin düzenlenmesi, kadınlara finansal okuryazarlık, kişisel gelişim ve mesleki eğitimler gibi yüzlerce farklı gönüllülük faaliyetinin sunulması planlanıyor.

Ayrıca platformda şehit yakınları ve gazilerle sosyal paydaşlık etkinlikleri düzenlenmesi, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını destekleyecek erişilebilirlik, sanat ve sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Gönüllülere yönelik eğitimler verilecek

Gönüllüler, platform üzerinden ilgi alanları ve sahip oldukları yetkinliklere uygun etkinlikleri görüntüleyerek katılım sağlayabilecek. Faaliyetlerin daha nitelikli ve güvenli şekilde yürütülmesi amacıyla platformda çeşitli eğitim modülleri de bulunacak.

Bu kapsamda gönüllülere, engelli bireylerle iletişim, ilk yardım, kadın hakları ve yaşlı mahremiyeti gibi konularda eğitimler verilecek.

Bakanlığın il müdürlükleri ve bağlı kuruluşları da platforma entegre edilerek, etkinliklerin planlanması, gönüllülerin yönlendirilmesi ve faaliyetlerin takibine ilişkin süreçlerin koordinasyonu sağlanacak.

"İyilik Kapısı" ile esnaf ve meslek erbabı da sisteme dahil olacak

Öte yandan platformun önemli bileşenlerinden biri olan "İyilik Kapısı" ile ülke genelindeki tüm ilçelerde esnaf ve serbest meslek erbabının ayni mal ve hizmet desteğinde bulunabilmesine imkan sunulacak.

Bakkal, terzi, tamirci, diş hekimi ve psikolojik danışman gibi farklı meslek gruplarından gönüllüler, sahip oldukları imkan ve uzmanlıkları ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetine sunabilecek. İhtiyaç sahibi vatandaşlar ise kendilerine tanımlanan tek kullanımlık dijital kodu kullanarak sunulan hizmetlerden yararlanabilecek.

Bu uygulamayla esnaf ve meslek erbabının desteğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşların doğrudan buluşturulması ve geleneksel ahilik anlayışının dijital imkanlarla gönüllülük sistemine taşınması amaçlanıyor.

Düzenli gönüllülük teşvik edilecek

Platformda düzenli gönüllülüğü teşvik etmek amacıyla kademeli bir ödüllendirme sistemi de uygulanacak.

Gönüllülerin katıldıkları faaliyetlerin takip edilebildiği sistem sayesinde gönüllülük çalışmalarının daha planlı, izlenebilir ve ölçülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Web sitesi ve mobil uygulama üzerinden hizmet verecek platformla, Türkiye'nin farklı illerindeki gönüllülük imkanlarının tek bir dijital altyapıda buluşturulması ve vatandaşların ihtiyaç duyulan alanlarda gönüllü faaliyetlere daha kolay erişebilmesi sağlanacak.

Bakanlık, platform aracılığıyla gönüllülük kültürünün toplumun farklı kesimlerine yaygınlaştırılmasını ve bireylerin yanı sıra kurumların da sosyal sorumluluk çalışmalarına daha etkin şekilde dahil edilmesini amaçlıyor.

Ayrıca platforma ilişkin bilgilere "www.iyilikvar.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. İnternet sitesinde, 12 Eylül'de gerçekleştirilecek lansman için geri sayım başlatıldı.