AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Kars\'ta "Teşkilat İftarı" programında konuştu Açıklaması

13.03.2026 21:39
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Azerbaycan ile aramızdaki bağ ne bir dedikodu ne bir sosyal medya paylaşımı. Bizim aramızdaki bağ bir gönül bağı, bir kader birlikteliğidir." dedi.

Zorlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği kentte Kars Valiliği, Kars Belediyesi, Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu, AK Parti İl Başkanlığı ile Şehit ve Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

Ardından AK Parti Kars İl Başkanlığınca kentteki bir restoranda düzenlenen "Teşkilat İftarı" programına katılan Zorlu, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bugün içeride ve dışarıda hayal edilen şeyleri başarmaya, gerçeğe dönüştürmeye devam ettiğini söyledi.

Zorlu, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığının da kurulduğu günden bu yana çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "O tarihten itibaren kurucu başkan olarak, 8 Türk devletinin ve bunların yanı sıra soydaş ve akraba topluluklarımızın da içerisinde yer aldığı o büyük Türk dünyasını bir araya getirmek için gece gündüz koşturuyoruz, çalışıyoruz." dedi.

"Milli, güvenlik meselesi asla siyasete polemik konusu yapılamaz"

Ülkenin milli ve güvenlik meselesinin siyasette polemik konusu yapılmaması gerektiğini dile getiren Zorlu, şunları kaydetti:

"Bir bakıyorsunuz ana muhalefet partisine, genel başkanına bir ara balıklar ürküyor diye savunma sanayimize laf atıyordu. Ardından bir de baktık bizim savunma sanayi kapasitemizi küçümseyerek bir de bunu yurt dışına, başka devletlere, ülkelere mesajlar verme çabasında gördük. Bunlar tabii çok hazin ama en son açıklaması; bu kez de Türkiye'nin bu bölgemizde yaşanan savaş ve kaosla ilgili yaklaşımını ve buradaki politikasını eleştiriyor. Tabii eleştirebilirsiniz, hakkınızdır ama bu tür bir milli, güvenlik meselesi asla siyasete polemik konusu yapılamaz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bizim tek bir hedefimiz var; kuzeyden güneye, doğudan batıya hiçbir ayrım gözetmeksizin 86 milyon yurttaşımızın bir ve beraber olacağı ve etrafımızdaki bu ateş çemberinden onları koruyacağımız bir süreci inşa etmektir. Hamdolsun bugün Cumhurbaşkanımızın markasıyla bu güvenlik çemberini oluşturmaya devam ediyoruz."

Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye bir yandan bütün kurumlarıyla bu sürece hazırlıklıdır. Başta güvenlik mekanizması ve bölgesel diplomasiyi önceleyen adımlarımızla farklılık yaratıyoruz. Bugün Türkiye hem savaşın bir tarafıyla hem diğer tarafıyla görüşebilen nadir ülkelerden bir tanesi olmuştur. Sadece burada değil, Ukrayna-Rusya krizinde, bakıyorsunuz Etiyopya-Somali krizinde, uzak coğrafyalarda artık Türkiye sözüne itibar edilen arabuluculuk mekanizması için çağrılan bir ülke haline gelmiştir, bu da Türkiye'nin gücüdür. Kadim geçmişimizden aldığımız çok önemli bir bizim güç kaynağımız haline gelmiştir."

"Türkiye güçlü olursa Azerbaycan elbette güçlü olur"

Türkiye-Azerbaycan arasında son dönemde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara da değinen Zorlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye güçlü olursa Azerbaycan elbette güçlü olur ve biz inanıyoruz ki Azerbaycan güçlendikçe büyük Türk dünyası gücüne güç katar, taçlanır ve geleceğe ilerler. Bu bakımdan bizim aramızdaki bağ ne bir dedikodu ne bir sosyal medya paylaşımı. Bizim aramızdaki bağ bir gönül bağı, bir kader birlikteliğidir. Azerbaycan'daki kardeşlerimize de aracılığınızla selamlarımı, hürmetlerimizi iletmek istiyoruz. Kars da inşallah bu iki devletin ve günün sonunda 8 devletin güç birliğinin taçlandığı önemli merkez haline gelecek. Nasıl gelecek; Orta koridor, Çin sınırından yaklaşık 600 milyar dolarlık bir ticaret kapasitesini Azerbaycan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya götüren o koridordan bahsediyoruz. ve şimdi hamdolsun, yine bir zamanlar hayal edilemeyen gerçekleşti."

"Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ilerliyor"

Zorlu, Azerbaycan ve Türkiye'nin dayanışmasıyla Karabağ'ın işgalden kurtarıldığını hatırlatarak, şunları dile getirdi:

"Şimdi orada bir koridor çalışması artık hızlı biçimde devam ediyor. ve burası açıldığında ne olacak; Türkiye-Azerbaycan ulaşımı doğrudan 48 saate kadar azalacak. Bunun yanı sıra Orta Asya'daki o bahsettiğim pazar yüzde 30-35'lik bir zaman tasarrufuyla güçlenmiş olacak. ve dahası deniz yoluyla Süveyş Kanalı üzerinden olan o transfer de haftalarca bir azalma kapasitesine erişecek. İşte bunlar hayata geçtiğinde Doğu Anadolu Bölgemiz ama onun özelinde Kars inanıyoruz ki bu merkezin itici gücü olacak, çekim gücü olacak ve bir lojistik merkezi olacak."

İnşallah bu gelişmeler hızlandığında Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci de ilerliyor, yoluna devam ediyor. İnanıyoruz ki bu sonuçlandığında ve kapılar açıldığında Kars'ta yeniden işte bu kapının, hem ticaretin, hem dostluğun, hem barışın, hem huzurun çekim merkezi olacak. İşte bu anlamda baktığımız büyük Türk dünyasını inşallah Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 21. yüzyılı Türk dünyasının asrı hedefimiz, yapma hedefimiz var buna inanıyoruz. Bu uğurda adım adım güçlü adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz."

Programda, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ile AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar da konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sosyal Medya, Kürşad Zorlu, Azerbaycan, Diplomasi, AK Parti, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Medya, Kars, Son Dakika

AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana
Fenerbahçe’yi eleyen Pereira’nın Nottingham Forest’ı milli yıldızımıza boyun eğdi Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi
İzlemeyenler çok şey kaçırdı UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
Avrupalı vekilden İran savaşı tepkisi: Bombalarınız demokrasi getirmedi Avrupalı vekilden İran savaşı tepkisi: Bombalarınız demokrasi getirmedi
THY’nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama THY'nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
İsrail kabinesi “Lübnan’da işgali derinleştirme“ gündemiyle toplanacak İsrail kabinesi "Lübnan'da işgali derinleştirme" gündemiyle toplanacak
Macron: Irak’taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti Macron: Irak'taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti
Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı
Tokat’ta 5.5 büyüklüğünde deprem Tokat'ta 5.5 büyüklüğünde deprem
ABD’ye ait KC-135 yakıt ikmal uçağı Irak’ta düştü ABD'ye ait KC-135 yakıt ikmal uçağı Irak'ta düştü
Savaşta 14. gün Tahran’ı vuran İsrail’e sert misilleme: Onlarca yaralı var Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var
Netanyahu’dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz

21:55
Şampiyonluk yolunda dev kayıp Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu’nda buz kesti
Şampiyonluk yolunda dev kayıp! Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu'nda buz kesti
21:18
İlber Ortaylı’nın cenaze programı belli oldu
İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu
20:53
İran’dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan’dan ilk açıklama
İran'dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
20:41
Bünyamin Gezer’den Galatasaray’ın yıldızı için dikkat çeken sözler: 60 milyona bile satmam
Bünyamin Gezer'den Galatasaray'ın yıldızı için dikkat çeken sözler: 60 milyona bile satmam
20:26
New York Belediye Başkanının verdiği iftar ABD siyasetini birbirine kattı
New York Belediye Başkanının verdiği iftar ABD siyasetini birbirine kattı
20:20
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü Üreticilerden çağrı var
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü! Üreticilerden çağrı var
20:16
ABD, İran’a Saldırılar İçin 160 Askeri Uçak Gönderdi
ABD, İran'a Saldırılar İçin 160 Askeri Uçak Gönderdi
20:15
Bağdat’ta havalimanına İHA saldırısı
Bağdat'ta havalimanına İHA saldırısı
20:13
Kadın futbolculara uygunsuz mesaj göndermesinin bedeli ağır oldu
Kadın futbolculara uygunsuz mesaj göndermesinin bedeli ağır oldu
18:46
İlber Ortaylı’nın vasiyeti ortaya çıktı
İlber Ortaylı'nın vasiyeti ortaya çıktı
18:12
İsrail basını: ABD, İran’a saldırıları sona erdirmek için İsrail’e bir hafta süre verdi
İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi
18:00
Trump: İran’ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
Advertisement
