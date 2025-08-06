AK Parti\'nin "Türkiye Yüzyılı" buluşmaları 8 Ağustos\'ta başlıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, bu hafta itibarıyla "Türkiye Yüzyılı" buluşmalarına başlayacaklarını belirterek, "Terörsüz Türkiye sürecine dair gelişmeler, bu konunun detaylarının milletimizle paylaşılması, dün itibarıyla başlayan komisyon çalışmalarının anlam ve kapsamının nasıl ilerleyeceğine dair sahada anlatacaklarımız bu program serimizin önemli başlıklarından birini oluşturacak." dedi.

Büyükgümüş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, 8 Ağustos Cuma günü başlayacak, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Büyükgümüş, 3 Kasım 2002'den bu yana ülkeye kazandırdıkları hizmet ve eserlerin millete doğrudan anlatılmasına önem verdiklerini belirterek, ağustos ve eylül aylarında da Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yapılanları sahada anlatacakları bir program serisi başlatacaklarını aktardı.

Yaz ayları boyunca Türkiye Yüzyılı vizyonunun sahada anlatılacağına işaret eden Büyükgümüş, ağustos ve eylül ayları itibarıyla 81 il, 973 ilçenin tamamında program yapacaklarını söyledi.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi genel başkan yardımcıları ve bakanların başkanlığında heyetlerin illeri ziyaret edeceğini ifade eden Büyükgümüş, bu hafta itibarıyla "Türkiye Yüzyılı" buluşmalarına başlayacaklarını bildirdi.

Büyükgümüş, AK Parti'nin, milletin odağında, büyük ve güçlü Türkiye davasının taşıyıcısı olma misyonunu bu faaliyetle bir kez daha perçinlemeyi hedeflediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"O yüzden başlığımızı da 'Hep Birlikte Güçlü Türkiye' olarak seçtik. ve bu inançla bu kararlılıkla sahada çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bu ifade bizim açımızdan sadece bir çağrı değil. Sadece bir kuru siyasal retorik değil. Aynı zamanda ortak akılla milletimizin ortak iradesiyle ve yine milletimizin fikirlerinden aldığımız ilhamla belirlediğimiz ortak hedeflerimiz için siyaset yaptığımızın yeniden ifadesi olarak bu başlığı değerlendiriyoruz. ve burada gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla, ana kademesiyle, belediye başkanlarıyla, milletvekilleriyle, mahalle teşkilatlarıyla yani görev fonksiyonu bakımından 360 derece her kademesinde büyük bir kararlılıkla ve adanmışlıkla bu programı icra etmeyi hedefliyoruz. Bu program çerçevesinde özel olarak, arkadaşlarımızın yürüteceği bazı faaliyetler de olacak."

Programın sonunda İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kapanış etkinliği yapılacağını aktaran Büyükgümüş, "Burada da sivil toplum temsilcileriyle yine aynı şekilde muhtarlarımızla ve bu manada tüm siyasi aktörlerle İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımız buluşmuş olacak." dedi.

Türkiye'nin gündeminde çok sayıda başlık bulunduğunu, dünyada önemli değişimlerin yaşandığı bir zaman diliminde siyaset yaptıklarını dile getiren Büyükgümüş, "Bunun bilinciyle ve anlam çerçevesini kavrayarak bu programımızı da icra edeceğiz. 'Terörsüz Türkiye' sürecine dair gelişmeler, bu konunun detaylarının milletimizle paylaşılması, dün itibarıyla başlayan komisyon çalışmalarının anlam ve kapsamının nasıl ilerleyeceğine dair sahada anlatacaklarımız bu program serimizin önemli başlıklarından birini oluşturacak." ifadelerini kullandı.

"Enflasyonda kalıcı düşüş"

En önemli gündemlerinin enflasyonda kalıcı düşüş ve refah artışı olduğunu vurgulayan Büyükgümüş, "Ekonomi yönetimimiz başta olmak üzere tüm bakanlarımız bu konuda bir seferberlik halinde Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde gayret gösteriyorlar. Biz de teşkilatlar olarak burada geldiğimiz noktayı, atacağımız adımları, ilerleyeceğimiz başlıkları bu program çerçevesinde milletimizle detaylı bir şekilde paylaşma imkanımız olacak." şeklinde konuştu.

Jeopolitik gelişmelerin, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Büyükgümüş, "Milli teknoloji hamlemiz, Türkiye'nin savunma sanayi başta olmak üzere dijital altyapıdan enerjiye kadar milli ve yerli imkanlarla yoluna devam etmesi konusundaki kararlılığımızı, bunun anlam ve çerçevesini yine milletimizle inşallah çok detaylı bir şekilde bu program çerçevesinde paylaşmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükgümüş, ziyaretlerde, bu yıl ilan edilen Aile Yılı ve nüfus politikaları gibi sosyal başlıkların da değerlendirileceğini kaydetti.

"Hep Birlikte Güçlü Türkiye"

AK Parti'nin bu yıl, "Hep Birlikte Güçlü Türkiye" temasıyla saha çalışmalarını yürüteceğini dile getiren Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"Biz bölgesinde ve küresel gelişmelerde büyük ve güçlü Türkiye'nin olması gerektiğine inanan bir kadro olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yol, hastane yaparken, eğitim, enerji altyapımızı güçlendirirken, milli teknoloji hamlesiyle yerli milli savunma imkanlarımızı geliştirirken, caydırıcılığımızı artırırken tüm başlıklarda Türkiye Yüzyılı'nı hayata geçirmek için çalışırken temel hedefimiz, büyük ve güçlü Türkiye vizyonunu hayata geçirmek."

Bu hedefin, "kuru bir cihangirlik anlayışı" olmadığını vurgulayan Büyükgümüş, "Dünyada daha adil, daha hesap verilebilir bir sistemin, ekonomiden savunmaya kadar küresel bir yapılanmanın Türkiye'nin öncülüğünde gelişmesini savunuyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit aileleri ve gazilere özel mektubu ulaştırılacak

Büyükgümüş, Türkiye Yüzyılı Buluşmalarının genel merkezinden mahalle teşkilatlarına kadar her kademede büyük bir kararlılıkla ve adanmışlıkla yapmayı hedeflediklerini de vurguladı.

Buluşmalar kapsamında genel merkez kadın kolları teşkilatlarının da yoğun şekilde şehit aileleri ve gazilere ev ziyaretleri gerçekleştireceğini belirten Büyükgümüş, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın özel bir mektubunu hem şehit ailelerimize hem gazilerimize bizzat ulaştıracaklar. Biz burada 'Terörsüz Türkiye' diyerek başlattığımız sürecin tüm gereklerini, öncelikle gazilerimizden, şehit ailelerimizden başlayarak kapsamlı bir şekilde anlatma imkanımız olacak. Onların duasını, onların göstermiş olduğu Türkiye'nin geleceği bakımından, varlığı bakımından yüksek fedakarlığı hem bir kez daha tazimle bu manada teyit etmiş olacağız. Hem de yapacağımız çalışmaların ana fikrini bizzat oradaki aktörlerimizle inşallah şehit yakınlarımızla ve gazilerimizle birinci elden paylaşıp Sayın Cumhurbaşkanımızın da onlara mesajını iletmiş olacağız."

AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar da "Terörsüz Türkiye" sürecini anlatmak üzere teşkilat olarak sahada olacaklarını söyledi. Acar, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz meclisimizde Meclis Başkanımızın başkanlığında komisyonun ilk toplantısı gerçekleşmiş oldu. 8 saat süren bir toplantı gerçekleştirildi. Biz de Cumhur İttifakı olarak, AK Parti tarafında teşkilat başkanlarımızın öncülüğünde toplumla buluşmak ve aslında arka planında detaylı bir şekilde vatandaşla hemhal olacak şekilde kafalardaki soru işaretleri ile cevabını bulmak istedikleri başlıkları mümkün olduğunca

anlatmak üzere sahada olmaya gayret göstereceğimiz bir süreç."

Konuşmaların ardından Büyükgümüş ve Acar, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin il ziyaretleri sonrası bir rapor hazırlanıp hazırlanmayacağını sorması üzerine Büyükgümüş, "Aktörlerimiz o illere gittiklerinde ayrı ayrı hem teşkilat başkanlığımıza hem de biz buradaki bilgileri bir rapor haline getirerek, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la paylaşacağımız, bir geri dönüş ve saha bilgisinin hem partimiz söylemlerine hem de politika başlıklarımıza etki edeceği bir zemin oluşturmuş olacağız." dedi.

Büyükgümüş, gazetecilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı özel mektubun detaylarına ilişkin sorusunu, şöyle cevapladı:

"Onların yüksek fedakarlıklarını, kahramanlıklarını tazimle iade ettiğimizi ifade eden bir mesajımız olacak. Bununla birlikte gazilerimiz var, onları da bizzat ziyaret etmiş olacağız. Onlara da bu manada saygılarımızı ifade etmiş olacağız. ve Terörsüz Türkiye sürecimizin nasıl başladığını, neleri hedeflediğini, hangi şekilde ilerlediğini ayrıntılı bir şekilde burada ifade etmiş olacağız. Mektubumuzun da ana hatlarını hem bu kahramanlığın saygıyla bir kez daha iade edilmesi hem bu gösterilen fedakarlığın milletimizin varlığı bakımından ne kadar değerli olduğunun bir kez daha ifade edilmesi ve onlardan aldığımız fikirle, onlardan aldığımız istikametle yolumuza devam ettiğimizin bir kez daha vurgulanması şeklinde olacak."

MHP ile ortak miting olacak mı?

"MHP ile ortak bir çalışmanız olacak mı?" sorusuna ise Büyükgümüş, şu cevabı verdi:

"İttifak siyaseti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte gündemimize geldi ve biz hem ayrı siyasi partiler olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz hem de aynı zamanda Cumhur İttifakı olarak belirli alanlarda ortak programlar gerçekleştiriyoruz. Burada aslında yapacağımız temel nokta hem Milliyetçi Hareket Partisi, hem AK Parti'miz bizim açımızdan sahadaki bu konudaki fikirler, görünürlük, aldığımız yanıtlar, bu yürüteceğimiz politika başlıklarına dair tespitler nasıl? Yaz aylarında bunları ayrıntılı bir şekilde gözlemlemek, tespitlerimizi yapmak, fikirlerimizi milletimizle paylaşmak ve onlardan alacağımız geri dönüşlere ulaşmayı hedefliyoruz. Terörsüz Türkiye açısından eğer değerlendirecek olursanız komisyonda zaten birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yine aynı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında çeşitli kanun başlıklarında ve politikalarda yine birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Yerelde de Cumhur İttifakı olarak birlikte çalıştıklarına dikkati çeken Büyükgümüş, "Bunların ötesinde zaman zaman geçmişte ortak düzenlediğimiz mitingler oldu. Ortak açıklamalarımız, ortak bir şekilde irade göstermemiz gereken konularda ortak çalışmalarımız oldu. Tabii ki bu çalışmalar da önümüzdeki dönemde artarak devam edecek. Ama şu hal için planlanmış bir miting yahut ortak bir basın toplantısı, ortak bir saha çalışması planlamamız henüz yok. Yaz ayları boyunca sahadaki durumu, çalışmalarımızı değerlendirelim ve her iki tarafta liderlerine bunu ifade etmiş olurlar." diye konuştu.

AK Parti kuruluş yıl dönümü etkinlikleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar ise AK Parti'nin 14 Ağustos'taki kuruluş yıl dönümüne ilişkin soru üzerine, "AK Parti 24. yılını kutlarken yine bir coşku içinde teşkilatlarıyla buluşmak üzerine pozisyonunu konumlandıracak. Tabii ki genel merkezde Cumhurbaşkanımızın da hitaplarıyla gerçekleşecek olan bir 24'üncü yaş günü organizasyonumuz olacak, 14 Ağustos günü burada." diye konuştu.

Aynı dönemde il başkanları toplantısının yapılacağı için büyük katılımlı bir organizasyon olacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"24'üncü yaşla birlikte biz bir yıl boyunca çok yoğun bir kampanya dönemine girmiş olacağız. Çeyrek asırlık dönemi, yani 25'inci yıla kadar bir yıl boyunca devam edecek olan bir kampanya planlamamız söz konusu. 24'üncü yaş günü bunun için bir başlangıç noktası olacaktır."