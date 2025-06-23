Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'in İran Saldırısına Tepki: Vahşette Yeni Bir Aşamaya Geçiliyor - Son Dakika
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Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'in İran Saldırısına Tepki: Vahşette Yeni Bir Aşamaya Geçiliyor

23.06.2025 23:50
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının bölgede daha geniş ve derin çatışmalara yol açabileceği endişesini dile getirdi. "En tehlikeli konulardan bir tanesi, rejim değişikliği meselesinin bu şekilde konuşulmasıdır," diyen Çelik, sivil altyapının hedef alınmasının ardından rejim değişikliği söylemlerine geçilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Özellikle İran'da dini liderin hedef alınması gibi bir yaklaşımın asla kabul edilemez olduğunu ekledi. Çelik, bu tür adımların "vahşette yeni bir aşamaya geçmek" anlamına geleceğini ve herkes için son derece tehlikeli senaryoları gündeme getireceğini belirtti.

(ANKARA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının bölgede daha geniş ve derin çatışmalara yol açabileceği endişesini dile getirdi. "En tehlikeli konulardan bir tanesi, rejim değişikliği meselesinin bu şekilde konuşulmasıdır," diyen Çelik, sivil altyapının hedef alınmasının ardından rejim değişikliği söylemlerine geçilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Özellikle İran'da dini liderin hedef alınması gibi bir yaklaşımın asla kabul edilemez olduğunu ekledi. Çelik, bu tür adımların "vahşette yeni bir aşamaya geçmek" anlamına geleceğini ve herkes için son derece tehlikeli senaryoları gündeme getireceğini belirtti.

Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, toplantıda teşkilat çalışmaları, Dışişleri Bakanlığı sunumu ve AK Parti TBMM Grubu'nun faaliyetlerinin değerlendirildiğini bildirdi.

Çelik, MKYK'de İsrail'in Gazze'deki soykırımı, Rusya- Ukrayna çatışması ve özellikle İsrail'in İran'a yönelik saldırısının kapsamlı bir şekilde ele alındığını belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sunumunun da bu çerçevede yapıldığını aktaran Çelik, söz konusu saldırının bölgede nükleer tehlikeleri de beraberinde getirebileceği uyarısında bulundu.

Çelik, "Nükleer tesislerin üzerine bomba yağdırılıyor. Atom Enerjisi Kurumu, 'Natanz'da bir sızıntı var' demişti ama bu tehlike her an bütün bölgeyi daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya bırakacak sonuçlar doğurabilir," dedi. Ayrıca, İsrail'in nükleer tesislerine yönelik uyarıların yeterince dile getirilmemesinin ibret verici olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin nükleer silahlanma karşıtı tutumu

Türkiye'nin nükleer silahlanma konusundaki duruşunu netleştiren Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bölgede hiç kimsenin nükleer silah sahibi olmasını istemiyoruz" prensibini ortaya koyduğunu hatırlattı. Çelik, İsrail'in nükleer silahlara sahip olmasına sessiz kalınmasının eleştirisini dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte Netanyahu'ya bu konuyu bizzat ilettiğini ifade etti.

Rejim değişikliği tehdidi ve sivillerin hedef alınması

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının bölgede daha geniş ve derin çatışmalara yol açabileceğini belirtti. Çelik, şöyle konuştu:

"En tehlikeli konulardan bir tanesi, rejim değişikliği meselesinin bu şekilde konuşulmasıdır. Kimsenin başka bir ülkeye saldırarak, rejim değişikliğinden bahsetmek gibi bir yaklaşımı olamaz. Yani bu, bizzat terör eylemleriyle birilerinin gerçekleştirmeye çalıştığının, İsrail'de hükümet eliyle gerçekleştirilmesi tutumudur. Rejim değişikliğinden bahsetmek, hele de bir saldırıyı rejim değişikliği hedefine doğru kaydırmak.... Önce nükleer tesisler, nükleer silahların önlenmesi deniliyordu, arkasından sivil altyapı vurulmaya başlandı. Şimdi ise rejim değişikliğinden bahsediliyor. Hele de İran'da dini liderin hedef alınması gibi bir yaklaşım asla kabul edilmez.

Ama İran'ın güvenliğine, milli egemenliğine, toprak bütünlüğüne dönük olarak bu şekilde bir sonraki aşamaya götürülmeye çalışılması, rejim değişikliği ya da herhangi bir şekilde orada dini lidere dönük olarak böyle bir tutumun ortaya koyulması, vahşette yeni bir aşamaya geçmek demektir. O zaman herkesin en çok korktuğu senaryolar gündeme gelir. Bu da herkes için son derece tehlikeli olur. Kimse güvenliğinden emin olamaz."

"Terörsüz Türkiye" hedefi ve yeni anayasa süreci

Türkiye'nin iç politikalarına da değinen Çelik, "Terörsüz Türkiye" hedefinden herhangi bir sapma olmadığını ve bu konuda olgunlaşmış bir stratejinin bulunduğunu aktardı. Silah bırakma sürecinin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından takip edildiğini ve somut adımların atıldığını söyledi.

Yeni anayasa çalışmaları hakkında ise Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarına atıfta bulunan Çelik, milletin onayının her zaman gerekli ve nihai olduğunu vurguladı. Çelik, "İlk karar verici de millettir, son karar verici de millettir," diyerek yeni anayasa sürecinde milletin onayının aranacağını ifade etti.

Muhalefete dış politika eleştirisi

Çelik, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'un " Avrupa Birliği'ne giden yol Silivri'den başlıyor. Baykar'dan başlamıyor" şeklindeki açıklamalarını "gerçeklikle ilgisi olmayan adrese teslim raporlar" olarak nitelendirdi.

Ana muhalefet partisi CHP'ye de dış politika konusunda eleştiriler yönelten Çelik, "Sayın Özgür Özel yönetiminin dış politika yazılımında problem var," ifadelerini kullandı. Çelik, bölgede yaşanan gelişmelere karşı ana muhalefetin iç cephenin güçlendirilmesine katkı sağlaması gerektiğini vurguladı ve AK Parti'nin İran'ın güvenliğini, milli egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini yineledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'in İran Saldırısına Tepki: Vahşette Yeni Bir Aşamaya Geçiliyor - Son Dakika

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