AK Partili Güneş, komisyonda HPV aşısı için ücretsiz ulusal takvim çağrısında bulundu

AK Partili Güneş, komisyonda HPV aşısı için ücretsiz ulusal takvim çağrısında bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı'nın 2027 bütçesi görüşülürken AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, HPV aşısının ücretsiz ulusal aşı takvimine alınmasını istedi. Güneş, menenjit aşılarında da benzer çalışma yapılmasını istedi.
Haber: Berfin BAYIR
(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, HPV aşısının ücretsiz ulusal aşı takvimine alınmasını ve zorunlu sevk zincirinin hayata geçirilmesini istedi. Güneş, "Menenjit aşıları yönünden de benzer çalışmalar yapılmalıdır" dedi. MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ise koruyucu sağlık hizmetlerine bütçeden daha fazla pay ayrılması, Ruh Sağlığı Kanunu çıkarılması ve sağlık çalışanlarının mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.
AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçesi, 2025 yılı kesin hesabı ve Sayıştay raporlarının görüşmeleri sürüyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun sunumunun ardından gruplar adına milletvekilleri söz aldı.
AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, konuşmasında birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve sağlık sistemindeki randevu sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'de 2010 yılında aile hekimliği sistemine geçildiğini belirten Güneş, "Bugün 8 bin 413 aile sağlığı merkezinde toplam 31 bin 123 aile hekimi hizmet vermektedir. 2002'lerde kişi başına sağlığa müracaat 3,1 iken bugün bu rakamlar 12,2'lere ulaşmış olup 6,5 olan OECD ortalamasının çok üzerindedir. Müracaat sayılarının çokluğu erişimin kolaylığından mı yoksa başka nedenlerden mi kaynaklanmaktadır? Mutlaka araştırılmalıdır" dedi.
Hekime başvuruların yüzde 41'inin birinci basamakta gerçekleştiğini kaydeden Güneş, bu oranın artırılması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Bunun için mesai sonrası birinci basamak sağlık hizmetleri yaygınlaştırılmalı, mümkünse sevk zinciri hayata geçirilmelidir. Randevu sisteminde büyük ilerlemeler olmasına rağmen özellikle göz, cildiye, kardiyoloji gibi bazı branşlarda randevuya ulaşımda hala sıkıntılarımızın olduğunu görmekteyiz. Ayrıca randevu alması imkansız olan hastaların rahatlıkla muayene olabileceği imkanlar sağlamalıyız."
Aile hekimlerinin temel görevinin yalnızca hastaları tedavi etmek olmadığını, hastalıkların önlenmesinin de önemli olduğunu ifade eden Güneş, aile hekimlerinin değerlendirilmesinde nüfusun yanı sıra yaş dağılımı, kronik hastalıkların takibi, aşılama oranları, gebe ve bebek takibi gibi kriterlerin de dikkate alındığını söyledi.
Güneş, aile hekimlerinin yetkilerinin genişletildiğini belirterek, "Bu değişim ve dönüşümlerle vatandaşlarımız hastaneye gitmeden pek çok problemini birinci basamak sağlık kuruluşlarında çözebilmektedir" dedi.
Anne ve çocuk sağlığına yönelik hizmetlere ilişkin verileri paylaşan Güneş, 2025 yılında en az bir kez izlenen gebe oranının yüzde 99,8 olduğunu, anne ölüm hızının ise 100 bin canlı doğumda 64'ten 11,5'e düşürüldüğünü söyledi. Yenidoğan tarama oranının yüzde 96'ya ulaştığını belirten Güneş, bebek ölüm oranının da her bin canlı doğumda 31,5'ten 7,7'ye indirildiğini kaydetti.
Güneş, aşılama hizmetlerine ilişkin değerlendirmesinde, genişletilmiş bağışıklama programı kapsamında 13 hastalığa karşı rutin aşıların aile sağlığı merkezlerinde ve devlet hastanelerinde ücretsiz uygulandığını, aşılama oranlarının yüzde 95 ile yüzde 98 arasında değiştiğini belirtti.
HPV aşısının ücretsiz ulusal aşı takvimine alınmasını öneren Güneş, "Human papilloma virüsünün yol açtığı kanser türlerine karşı 9-26 yaş arasındaki isteğe bağlı olarak yapılan HPV aşısının ücretsiz ulusal aşı takvimine dahil edilmelidir. Menenjit aşıları yönünden de benzer çalışmalar yapılmalıdır" dedi.
Aile hekimlerinin çocuklarda gelişimsel taramalar yaptığını ve bu kapsamda otizm gibi hastalıkların teşhis edilebildiğini belirten Güneş, 2018'den bu yana 4,2 milyon çocuğun tarandığını, 30 bin çocukta risk belirlendiğini ifade etti.
Son bir yılda 35 milyon vatandaşın kronik hastalıklar yönünden tarandığını aktaran Güneş, 4,7 milyon vatandaşa ilk kez obezite, diyabet, hipertansiyon ve kardiyovasküler risk tanısı konularak takip ve tedavi süreçlerinin başlatıldığını söyledi.
81 ildeki 366 Sağlıklı Hayat Merkezi'nde 17 farklı alanda ücretsiz hizmet sunulduğunu belirten Güneş, 2026 yılının ilk dokuz ayında 17,9 milyon kişinin bu merkezlere başvurduğunu kaydetti. Kanser taramalarının meme, rahim ağzı ve kolorektal kanserleri kapsadığını ifade eden Güneş, "Programa akciğer kanser taramaları da mutlaka eklenmelidir" önerisinde bulundu.
Obeziteyle mücadele kapsamında 2026 yılının ilk dokuz ayında beden kitle indeksi normal aralıkta olmayan 1 milyon 250 bin vatandaşa ücretsiz beslenme ve obezite danışmanlığı hizmeti verildiğini belirten Güneş, toplumda sigara kullanım oranının yüzde 28 olduğunu ve bu alanda henüz istenilen noktaya ulaşılamadığını söyledi.
ŞEHİR HASTANELERİ İÇİN "BÜYÜK AVANTAJ" DEĞERLENDİRMESİ
Kamu-özel işbirliği modeliyle yapılan şehir hastanelerini de değerlendiren Güneş, bu hastanelerin maliyetlerine yönelik eleştirilere ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Kamu özel işbirliği ile yapılan şehir hastaneleri ekonomik anlamda her ne kadar pahalı gibi görünse de döviz bazında yapım maliyetleri katbekat arttığı için bu hastanenin o dönemde yapılmış olması büyük avantaj haline geldiği gibi İzmir, İstanbul, Ankara şehir hastaneleri adeta referans hastanelere gelmiş, sağlık hizmeti yönünden önemli bir kısmını karşıladığı gibi pek çok nitelikli ameliyatlar burada yapılabilmektedir."
Mesai sonrası poliklinik hizmetlerinin merkezi randevu sistemindeki yoğunluğu bir miktar azalttığını belirten Güneş, ameliyathanelerin de mesai sonrasında çalıştırılması gerektiğini söyledi.
Bazı uzmanlık alanlarının hekimler tarafından daha az tercih edildiğine dikkati çeken Güneş, "Son zamanlarda hekimlerimizin daha çok cildiye, fizik tedavi gibi acil yoğunluğu az ve malpraktis riski düşük branşları tercih ettiğini görmekteyiz. Bundan dolayı çocuk hastalıkları, kadın doğum hastalıkları, beyin cerrahi, ortopedi gibi branşların tercih etmeleri azalmaktadır. Bu branşları daha cazip hale getirebilmek için döner sermaye sisteminde mutlaka değişiklik yapılmalıdır" dedi.
Yeni kurulan tıp fakültelerinde uzmanlık eğitimi alan doktorların daha fazla vaka görerek deneyim kazanması için son eğitim yıllarını şehir hastanelerinde geçirmelerini öneren Güneş, Uşak'a yapılmasını talep ettikleri yatırımları da sıraladı. Güneş, 200 yataklı ikinci basamak Uşak Devlet Hastanesi'nin yapım ihalesinin gerçekleştirilmesini, 60 ünitlik ağız ve diş sağlığı hastanesinin projesinin çizilmesini ve kente AMATEM yatırımı yapılmasını istedi.
GÜLSOY: "SAĞLIK HİZMETLERİNDE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ DE ÖNEMLİ"
AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy da sağlık çalışanı sayısının 1,5 milyonu aştığını, son bir yılda yaklaşık 35 milyon vatandaşa 118 milyonun üzerinde kronik hastalık taraması ve izlemi yapıldığını, 8 milyonun üzerinde kanser taraması gerçekleştirildiğini belirtti.
Sağlık hizmetlerinin yaygınlığının yanı sıra vatandaş memnuniyetinin de dikkate alınması gerektiğini ifade eden Gülsoy, "Ancak rakamların yanında vatandaşımızın memnuniyetini, randevuya ulaşım süresini ve tedavi sürecini de önemsemek zorundayız. Bu anlayışla dijital sistemlerimizi, birinci basamak hizmetlerimizi ve sağlık personeli çalışma imkanlarını birlikte geliştirmeliyiz" diye konuştu.
Deprem bölgesinde 113 acil durum hastanesi ile 27 hastanenin tamamlanarak hizmete alındığını ve 6 Şubat depremlerinden ağır etkilenen Osmaniye'de sağlık altyapısının güçlendirilmesinin önemine dikkati çeken Gülsoy, "Osmaniye'mizde sağlık altyapısını güçlendirmek bizim için yalnızca bir yatırım tercihi değil, hemşerilerimize karşı büyük bir sorumluluğumuzdur" dedi.
AKSU: "KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNE BÜTÇEDEN DAHA FAZLA PAY AYRILMALI"
MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ise sağlık harcamalarını artıran unsurlar arasında yaşlanan nüfus, kronik hastalık yükü, bakım ihtiyacı ve sağlık teknolojilerindeki gelişmelerin bulunduğunu söyledi. Yeni nesil tedaviler ve gen terapilerinin etkili olmakla birlikte maliyetli olduğuna işaret eden Aksu, sağlık harcamalarının etkinliğinin artırılması gerektiğini belirtti.
Koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Aksu, "Sağlık hizmetinin etkinliğini ve kalkınma sürecine katkısını artırmak için öncelikle koruyucu sağlık hizmetleri geliştirilmeli ve bütçenin büyük kısmı tedavi edici hizmetlerden koruyucu sağlığa ayrılmalıdır" dedi. Türkiye'de zorunlu sevk zinciri sisteminin uygulanmamasının sağlık harcamalarını ve ileri basamaktaki hastanelerin iş yükünü artırdığını ifade eden Aksu, sevk zincirinin hayata geçirilmesini istedi. Sağlık harcamalarında israf ve usulsüzlüğün önlenmesi, performans sistemi ile kamu hastanelerinin yönetim ve uygulama sisteminin gözden geçirilmesi ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.
Aksu, tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortacılığının geliştirilmesini, ilaç israfının önlenmesini ve akılcı ilaç kullanımının yaygınlaştırılmasını da önerdi. İlaç ambalajlarının küçültülmesi gerektiğini belirten Aksu, sağlık personelinin nitelik ve nicelik bakımından yeterliliğinin sağlanması, ülke genelinde dengeli dağılımının yapılması ve çalışanların mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu. Hastaların taleplerinin zamanında karşılanması ve bekleme sürelerinin azaltılması için tam gün tam kapasite çalışma sağlanmasını isteyen Aksu, sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve özlük haklarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.
İlaç, tıbbi malzeme ve sağlık hizmetlerinin doğru fiyatlandırılması ve geri ödenmesi için farklı finansman modellerinin kullanılmasını öneren Aksu, aşı, ilaç ve tıbbi cihaz alımlarında kamunun ağırlığından yararlanılarak katma değeri yüksek, yenilikçi yerli ürün üretiminin artırılması gerektiğini ifade etti. Aksu, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Ruh Sağlığı Kanunu çıkarılması gerektiğini belirterek, madde bağımlılığıyla mücadelenin etkinleştirilmesini ve tüm psikiyatrik kliniklerde ayrı birimler açılmasını istedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?