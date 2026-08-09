Akar: Şehit aileleri ve gaziler istismar ediliyor - Son Dakika
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Akar: Şehit aileleri ve gaziler istismar ediliyor

Akar: Şehit aileleri ve gaziler istismar ediliyor
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TBMM'de konuşan Hulusi Akar, şehit aileleri ve gazilerin siyasi amaçlarla istismar edildiğini belirtti, 'meşru' ifadesine açıklık getirerek Güvenpark'takilerin de görüşülen dernekler arasında olduğunu söyledi.

Kaynak: ANKA

Hulusi Akar, Güvenpark, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akar: Şehit aileleri ve gaziler istismar ediliyor - Son Dakika

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