AKINCI'dan İHA-300 süpersonik balistik füze atışı, 300 kilometre menzil aşıldı - Son Dakika
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AKINCI'dan İHA-300 süpersonik balistik füze atışı, 300 kilometre menzil aşıldı

AKINCI\'dan İHA-300 süpersonik balistik füze atışı, 300 kilometre menzil aşıldı
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI Taarruz İnsansız Hava Aracı'ndan (TİHA) 300 kilometrenin üzerinde menzile sahip İHA-300 süpersonik balistik füzesinin atıldığını duyurdu. Bayraktar, bunun milli bir hava aracından bugüne kadar gerçekleştirilen en uzun menzilli füze atışı olduğunu bildirdi.

(ANKARA) - Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI Taarruz İnsansız Hava Aracı'ndan (TİHA) 300 kilometrenin üzerinde menzile sahip İHA-300 süpersonik balistik füzesinin atıldığını duyurdu. Bayraktar, bunun milli bir hava aracından bugüne kadar gerçekleştirilen en uzun menzilli füze atışı olduğunu bildirdi.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKINCI TİHA ve ROKETSAN tarafından geliştirilen İHA-300 füzesine ilişkin bilgi verdi.

Bayraktar, paylaşımında, "AKINCI ve 300 km'nin üzerinde menzilli süpersonik balistik füze İHA-300... Milli bir hava aracından bugüne kadar atılmış en uzun menzilli füze. Türk savunma sanayi için tarihi bir eşik. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

İnsansız Hava Aracı, İhlas Haber Ajansı, Selçuk Bayraktar, Havacılık, Teknoloji, Güncel, TİHA, Son Dakika

Son Dakika Güncel AKINCI'dan İHA-300 süpersonik balistik füze atışı, 300 kilometre menzil aşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AKINCI'dan İHA-300 süpersonik balistik füze atışı, 300 kilometre menzil aşıldı - Son Dakika
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