Aksaray'da Eşini Uykusunda Vurarak Öldüren Adam Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Aksaray'da Eşini Uykusunda Vurarak Öldüren Adam Adliyeye Sevk Edildi

Aksaray\'da Eşini Uykusunda Vurarak Öldüren Adam Adliyeye Sevk Edildi

Aksaray'da Savaş Adak, 3 çocuk annesi eşi Negül Adak'ı uykusunda tabancayla başından vurarak öldürdü. Olayın ardından polise teslim olan Savaş Adak, suçunu itiraf etti. Negül Adak'ın cenazesi defnedildi.

22.11.2024 13:32  Güncelleme: 13:35
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AKSARAY'da eşi 3 çocuk annesi Negül Adak'ı (44) tabancayla başından vurarak öldüren Savaş Adak (40), adliyeye sevk edildi. Adak'ın ifadesinde, eşini uykusunda öldürdüğünü, bir kamyona otostop çekip kaçtığını söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Negül Adak'tan haber alamayan ablası Serpil Adak, evine gitti. Adak, ablası Negül'ü kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatarken bulup, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Negül Adak'ın başından tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Çalışma başlatan polis, Negül Adak ile eşinin sık sık kavga ettikleri, güvenlik kamera kayıtlarından da evden son çıkan kişinin de eşi Savaş Adak olduğunu tespit etti. 3 çocuğundan 2'si ölen, 1 oğlu da cezaevinde olan Negül Adak'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürdü.

Negül Adak'ın cenazesi Somuncu Baba Külliyesi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Ervah Mezarlığı'na defnedilecek.

EŞİNİ ÖLDÜRÜP OTOSTOPLA KAÇMIŞ

Cinayet şüphelisi olarak aranan eşi Savaş Adak, dün Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesi girişinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Savaş Adak, polise verdiği ilk ifadesinde eşini öldürdüğünü itiraf etti. Aksaray Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Adak, eşi Negül Adak'ı uykusunda başına tabancayla ateş ederek öldürdüğünü, daha sonra bir kamyona otostop çekip kaçtığını, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

ABLADAN, CİNAYET ŞÜPHELİSİNE TEPKİ

İfadesi tamamlanan Savaş Adak adliyeye sevk edildi. Negül Adak'ın Uşak'tan gelen ablası Nurten Çelikhan, Savaş Adak'a tepki gösterdi. Polis ekipleri, Çelikhan'ı güçlükle sakinleştirdi. Nurten Çelikhan, "Eniştem ömür boyu içeride çürüsün. Bu dışarıya çıkıp ben vurdum diye sallana sallana gezecek mi? Karısını kalleşlik ederek uyuduğu yerde vurmuş. Eşini dövdüğünü de komşuları görmüş. Ben kız kardeşimin durumun biliyordum. Uşak'a gel dedim gelmemişti" dedi.

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: DHA

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