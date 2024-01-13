Alanya\'da Şehitlere Saygı Filistin\'e Destek Yürüyüşü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Alanya Dayanışma Platformu (ALDAP) tarafından 'Şehitlerimize Saygı Filistin'e Destek' yürüyüşü gerçekleştirildi.

ALDAP öncülüğünde düzenlenen 'Şehitlerimize Saygı Filistin'e Destek' yürüyüşü etkinliğine yaklaşık 500 kişi katıldı. Ellerinde Türkiye ve Filistin bayrağı taşıyanlar mehter takımı eşliğinde pankartlarla slogan atarak Atatürk Anıtı önünden yürüyüşe başladı. Şelale Meydanı'na kadar süren yürüyüş sonrası etkinliğe katılanlar Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki şehit askerler ile Gazze'de hayatını kaybedenleri andı. Meydana sembolik olarak Mescid-i Aksa'nın maketi konuldu. Etkinlik Kur'an-ı Kerim Tilaveti, şiir okundu. Sanatçı Ömer Karaoğlu konser verdi. Etkinlikte konuşan ALDAP Başkanı Murat Ersin Kaplan Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerlere rahmet, yaralılara şifa diledi. Terörü lanetlediğini belirten Kaplan, Gazze'de yaşananlardan dolayı İsrail'i kınadıklarını ifade etti.İsrail saldırıları durdurulması ve ateşkes sağlanmasını talep eden Kaplan, "Filistin'de on yıllardır zulmeden işgalci İsrail'e karşı gereken yaptırımlar derhal uygulanmalıdır. Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır. İsrail, hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında hapsedilmeli" diye konuştu. (DHA)