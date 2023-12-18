Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Özdemir, başkanlığın çalışmalarını değerlendirdi Açıklaması

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir, "Alevi ocakları nezdindeki büyük buluşmaları 2024'te gerçekleştirmeye başlayacağız." dedi.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alevi ve Bektaşiliğin yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması ve cemevlerine destek amacıyla kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının bir yaşını doldurduğunu söyledi.

"Alevi ve Bektaşi vatandaşlarımızın 500 yıllık sorunlarını çözmek üzere devlet nezdinde resmi bir muhataplık oluşturma, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığını faaliyete geçirerek Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a nasip olmuştur." ifadelerini kullanan Özdemir, atılan adımların devrim niteliğinde olduğunu belirtti.

Özdemir, devlet disiplini ve terbiyesi içinde başkanlığı kurumsallaştırmak ve Türkiye'nin güçlü kurumlarından biri yapmayı görev edindiklerini belirterek, "Bu tarihi adımı Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un da aynı hassasiyetle önemsediğini, bakanlığımızın tüm birimlerinin Alevi-Bektaşi toplumunun ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda seferber olduğunu vicdani bir borç olarak ifade etmek istiyorum." dedi.

"Hizmetlerimizi rızalık temelinde yürütüyoruz"

Alevilik-Bektaşilik sahasında cemevleriyle ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi görevinin ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığına verildiğinin altını çizen Başkan Özdemir, şunları kaydetti:

"Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı olarak hizmetlerimizi rızalık/razılık temelinde yürütüyoruz. Bunun için tüm kurumları ve ocak temsilcilerini kuruma davet ediyoruz. Sahada da onların görüşlerini büyük bir dikkatle dinliyoruz. Toplumun genelinin fikirlerini dikkate alarak yol yürümek ve genel bir uzlaşma sağlamak istiyoruz."

"Danışma Kurulu ile ilgili yönetmeliğe son halini verdik"

Özdemir, başkanlığın kurumsallaşma, cemevlerinin desteklenmesi, sosyokültürel ve yayın-araştırma faaliyetlerine ilişkin bilgiler de verdi.

Ankara'daki merkez binasının yeni tahsisle güçlendirildiğini, burada "Kaygusuz Abdal Alevilik-Bektaşilik İhtisas Kütüphanesi ve Dökümantasyon Merkezi" adında bir ihtisas kütüphanesi kurulacağını anlatan Özdemir, Alevilik ve Bektaşilik hakkında araştırma yapan herkese açık olacak kütüphaneye bireysel bağışlar için taleplerin şimdiden geldiğini bildirdi.

Özdemir, ilgili tüm kurumlardan görüş alarak Danışma Kurulu ile ilgili yönetmeliğe son halini verdiklerini ve yayın aşamasına getirdiklerini ifade ederek, Danışma Kurulunun temsil kabiliyeti yüksek, birbiriyle uyumlu çalışabilecek Alevi ve Bektaşi inanç önderlerinden oluşmasına dikkat ettiklerini vurguladı.

"Cenaze hizmetleri ve cemevi görevlilerine ilişkin çalışmalarda sona yaklaşıldı"

Sahada en fazla talebin cenaze hizmetleri ve cemevi görevlileri için geldiğini bildiren Özdemir, bu iki taleple ilgili çalışmaların sona yaklaştığını ve herkesi memnun edecek bir uygulama hayata geçireceklerini söyledi.

"Deprem bölgesinden gelen bakım, onarım ve tefrişatla ilgili taleplerin tamamı değerlendirmeye alındı. Toplam 55 cemevi için 54 milyon lira ödenek aktarıldı. Deprem bölgesindeki taleplere ilişkin ihale sürecine girildi." bilgisini veren Özdemir, diğer illerden gelen taleplerin bir kısmının karşılandığını ve ihale sürecine girildiğini, diğerlerinin de gelecek yıl değerlendirilmeye alınacağını dile getirdi.

"Mevzuat boşluğunu doldurmayı hedefliyoruz"

Başkanlık olarak Türkiye genelinde şu ana kadar 605 cemevinin aydınlatma giderlerinin karşılandığını, aydınlatma giderleriyle ilgili yeni bir yönetmeliğin hazırlandığını ve ilgili kurumlardan görüş alma aşamasına geldiklerini aktaran Özdemir, "Cemevlerinin özgün durumunu dikkate alarak, herhangi bir mağduriyet yaratmadan bu alanda doğan mevzuat boşluğunu doldurmayı hedefliyoruz." dedi.

Özdemir, başkanlığın bir ay içinde üç bilimsel ve kültürel etkinliğe ev sahipliği yaptığına, ayrıca üniversitelerde Alevilik-Bektaşilik ile ilgili eğitim yapan enstitü ve araştırma merkezleriyle işbirliği çalıştayı düzenlendiğine işaret etti.

"Alevi-Bektaşi yazılı kaynakları bugünün Türkçesine aktarılacak"

Üniversitelerdeki akademisyenlerle Alevi-Bektaşi yazılı kaynaklarının bugünün Türkçesine aktarılması projesinin başlatıldığını bildiren Özdemir, 300 kadar eserin çalışma kapsamına alındığını, çalışma alanlarıyla ilgili akademisyenlerin tespit edildiğini, bu eserleri tüm cemevlerine göndereceklerini ifade etti.

Özdemir, Alevilik ve Bektaşilik konusunda bir ansiklopedi çalışmaları olduğunu bildirerek, "Bu alanda yaratılan bilgi kirliliğinin önüne geçmek için hem online hem de matbu olarak yayınlayacağımız ansiklopedi hazırlanacak. Ansiklopedi için alanları ve editörlerini belirledik. Beş binden fazla madde tespit ettik. Akademisyenlerimiz ve inanç önderlerimiz yoğun şekilde hazırlık yapıyorlar." dedi.

Alevi ocaklarının ve talip topluluklarının araştırılmasına yönelik çalışmalar için de araştırmacıların ve yol haritasının belirlendiğini belirten Özdemir, akademisyenler ve ocak dedeleriyle işbirliği içinde bu çalışmanın da hayata geçirileceğini kaydetti.

"Büyük buluşmaları 2024 yılında gerçekleştirmeye başlayacağız"

Başkan Alirıza Özdemir, gençleri önemsediklerini, inanç merkezlerinin tanıtılması amacıyla liseli ve üniversiteli gençlere yönelik gezi programları düzenlediklerini anlattı.

İki ayda başta Nevşehir ve Hacıbektaş ilçesi olmak üzere İstanbul, Kırklareli, Edirne, Erzincan ve Tunceli'de Alevi-Bektaşi kurumları ve inanç önderleriyle istişare toplantıları düzenlediklerini ifade eden Özdemir, ziyaretlere gençlerin yakın ilgi gösterdiğini, Alevilik-Bektaşiliği anlatan kitaplar talep ettiklerini, kendilerinin de talebin yerine getirilmesi için komisyon oluşturmaya başladıklarını bildirdi. Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye Cumhuriyeti devletinin Alevi-Bektaşi toplumunun sorunlarının çözülmesi yönünde kararlı ve kesin iradesi var. Bu kararlılığı ve bizim samimiyetimizi illerdeki toplantılara katılan canlarımızın da gördüğüne inanıyorum. Aleviliğin bağışıklık sistemi olarak gördüğümüz ocaklarımızı göreve geldiğimiz ilk günden itibaren önemsedik ve bundan sonra da önemseyeceğiz. Alevi ocakları nezdindeki büyük buluşmaları 2024 yılında gerçekleştirmeye başlayacağız ve dedelerimizi Başkanlığımızda misafir ederek, istişarelerimize devam edeceğiz."