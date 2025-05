Ali Mahir Başarır'dan Erdoğan'a: "Senin Kendi Yaptığın Anayasaya Göre Bir Daha Aday Olma İmkanın Yok. Sen Aday Olamazsın Zaten"

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını kastederek, "'Bir daha aday olmayacağım' diyerek bana lütufta bulunmuyorsun. Senin kendi yaptığın anayasaya göre bir daha aday olma imkanın yok. Sen aday olamazsın zaten. Gelin kasımda seçim olsun bu ülkeyi kurtaralım ve halk rahatlayabilir dedik. Buna da izin vermiyorsun o zaman demek ki sen aday olmayacaksın, yeni anayasayı da ilk seçimde gelecek olan iktidar milletvekilleri bu Meclis'te yapacak" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de yaptığı basın toplantısında, "Dün HDK soruşturması kapsamında Ataşehir, Kartal belediye başkan yardımcılarımız, belediye meclis üyelerimiz İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmaları yapıldı. Bir utanç kararı daha verildi. Söz konusu arkadaşlarımızın tutukluluk hallerinin devamı yönünde karar çıktı. Biz bu 4-5 aylık duruşma günlerini nerede gördük? Devlet Güvenlik Mahkeme'sinde, Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri'nde gördük. Maalesef ülkemizde muhalefete düşman hukuku uygulanıyor. Hukukun üstünlüğü yargı bağımsızlığı ilkeleri, kuralları ayaklar altına alınıyor. Şimdi bunu sadece biz muhalefet partileri olarak söylemiyoruz. Maalesef ki bir yerde çözüm, barış süreci yürürken diğer taraftan muhalefetin siyasetçilerine hukuki bir zulüm uygulanıyor" dedi. Başarır, şunları kaydetti:

"Maalesef Türkiye'de hukuk düzeni ortadan kalkmıştır"

"19 Mart Darbesinde Cumhurbaşkanı adayımız İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları da gizli tanıklarla, itirafçılarla bir hukuk darbesi yapılsın. Ama şimdi savcılara buradan sesleniyorum AKP'deki kokuşmuş, kirli düzeni ortaya koyan bir isim var, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan. Çok önemli itiraflarda bulunuyor. Diyor ki, 'bir isim var Cumhurbaşkanına çok yakın birisi, PKK ve FETÖ'yü dizayn ediyor'. Bunu gizli tanık söylemiyor, bunu açıkça itiraf eden AKP'de siyaset yapan önemli görevler yapan Savcı Sayan. Ey savcılar, Savcı Sayan'ın beyanı hakkında soruşturma açtınız mı? Sizi göreve davet ediyorum. Kim bu Cumhurbaşkanına, AKP'ye yakın, yüzde 50 ile şirketlere ortak olan, arazilere konan, ihaleleri alan kim? Kuş uçsa bize soruşturma açan savcılar neredesiniz? Haydi göreve. Hemen Savcı Sayan'ı çağırın ifadesini alın soruşturmayı başlatın. Maalesef Türkiye'de hukuk düzeni ortadan kalkmıştır. Sarayın düzeni tamamen bir film gibi işletilmektedir ve sarayın verdiği talimatlarla yargı siyasi dizayn etmektedir. Bir tarafta yolsuzluklar yapılacak bir tarafta hırsızlıklar yapılacak ülke soyulacak onlara hiç kimse dokunmayacak. Kendi içlerindeki arkadaşları bile ihbarda bulunsa görmezden gelinecek ama suçsuz günahsız insanlar Silivri'de tutulacak, hayır. Buna direneceğiz, bunu kabul etmeyeceğiz.

"Bu ülkenin komuta kademesini tek adam keyfi bir şekilde dizayn edemez"

Subayların ihraç düzenlemesiyle ilgili uyarılarda bulunduk. Tek adama bu ülkenin subaylarına kademe atlatma, indirme ve ihraç yetkisi veriliyordu. Bu düzenleme geri çekildi ama eksik olarak çekildi. Bu terfi düzenlemelerinde de Cumhurbaşkanına yetki veremeyiz, bunu da düzeltin. Bu ülkenin komuta kademesini tek adam keyfi bir şekilde dizayn edemez. Bunu hukuk, kurullar, askerin iç mevzuatı yasaya uygun olarak yapabilir bunun da geri çekilmesini bekliyoruz."

"Yusuf Tekin yine ülke gündemini kirli açıklamalarıyla maalesef kirletti"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i istifaya davet eden Başarır, " Türkiye Cumhuriyeti'ne gelmiş geçmiş en kötü Milli Eğitim Bakanı, eğitimden başka her şeyi konuşan bu ülkenin gençlerinin geleceğini karartan, laik eğitimi sürekli eleştiren, öğrencileri kız/erkek öğrenci diye ikiye bölmeyi hedefleyen ve o planını uygulamaya çalışan, Yusuf Tekin yine ülke gündemini kirli açıklamalarıyla maalesef kirletti. Ne demek 'bazı veliler erkeklerle kızlarını aynı okula göndermek istemiyor.' Çünkü senin dünyanda kızlarla erkekleri ayrı okullara göndermek, ayrı okullarda eğitim vermek gibi bağnaz bir düşünce var. Bunu 86 milyon kabul etmiyor. Okullardaki hijyen, güvenlik sorunlarını görmezden geleceksin bu ülkede veliler okulları temizlemek zorunda kalacak ama sen karma eğitimden değil erkek ve kız öğrencileri ayırmaktan bahsedeceksin. Sen bu ülkeye yakışmıyorsun. Senden utanç duyuyoruz. Sen o koltuğu kirletiyorsun. Ne yaparsan yap laik eğitimden 86 milyon da biz de vazgeçmeyeceğiz. Kurucu değerlerden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu ülkedeki okulları kız/erkek diye bölemeyeceksin. Ülkenin eğitimindeki sorun bu değil. Güvenlik sorunu var, atanamayan öğretmen sorunu var. Laik, çağdaş, bilimsel eğitimden sürekli uzaklaşma sorunu var, sen bunları konuşmuyorsun. Sen ülke gündemini o yobaz kafanla kirletip meşgul ediyorsun. O yüzden biz bu bakanı bir kez daha istifaya davet ediyoruz. Bu bakan Türkiye Cumhuriyeti'nin milyonlarca öğrencisine, öğretmene yakışmıyor" diye konuştu.

"Kayyum uygulamalarının kalkması için sonuna kadar mücadele vereceğiz"

Başarır, "Sandıkta kazanamadığı belediyeleri vali ile kaymakamla yönetmek istiyor. Ben kendisine sormak istiyorum, 23 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsun İstanbul, Ankara, Mersin, Adana sendeyken hiç bunlar aklına gelmemişti. Bugün sosyal demokrat belediyeler CHP'li belediyeler yönetilirken kayyum aklına geliyor ama aklından bile geçirme. Sen demokrasinin tüm kuram ve kurallarını alt üst ettin, bir kenara bıraktın biz buna izin vermeyeceğiz. Bu halk buna izin vermeyecek. Kayyumu yasalaştırmayacağız. Kayyumu normalleştirmeyeceğiz. Kayyum uygulamalarının kalkması için de sonuna kadar mücadele vereceğiz" dedi. Başarır, şunları kaydetti:

"Ülkenin itibarını düşünüyorsan Türkiye'nin hukukunu adaletini o hale getirmeyeceksin"

"Bu ülkenin itibarını düşünüyorsa Silivri'ye dönüp bakacak. Milletvekili orada, 15,5 milyon insanın oyuyla Cumhurbaşkanı adayı gösterilen Ekrem İmamoğlu orada, Şişli, Esenyurt, Beşiktaş belediye başkanlarımız, sanatçılar orada. Bu ülkenin itibarını düşünüyorsan Türkiye'nin hukukunu adaletini o hale getirmeyeceksin. Türkiye'den yatırımcılar kaçıyor. Kimsenin hukuki güvenliği yok. 'Bir daha aday olmayacağım' diyerek bana bir lütufta bulunmuyorsun. Senin kendi yaptığın anayasaya göre bir daha aday olma imkanın yok. Sen aday olamazsın zaten. Gelin kasımda bir seçim olsun bu ülkeyi kurtaralım o zaman erken bir seçim olabilir ve bu halk rahatlayabilir dedik. Buna da izin vermiyorsun o zaman demek ki sen aday olmayacaksın, yeni anayasayı da ilk seçimde gelecek olan iktidar milletvekilleri bu Meclis'te yapacak. Ülkenin itibarını düşünüyorsan yargı bağımsızlığını, şeffaflığı getireceksin. Parlementoyu, denetimi güçlendireceksin. Yolsuzluğun, haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin üzerine gideceksin. İtibarı bunlarla kaybediyoruz.

" 15 Temmuz'da Meclis'i kapatmayı düşünüyorlar"

15 Temmuz'da Meclis'i kapatmayı düşünüyorlar ve önümüzde 2 torba yasa bir de infaz yasası var. Tatil olacak mı olmayacak mı hala bilmiyoruz. Bayram ikramiyesi ne olacak? Her ay enflasyon artıyor, her ay her şeye zam geliyor hala 4 bin lira mı vereceğiz. Bu kanunla geliyor. Demek ki bu bayramda da 4 bin lira vereceksin. Meclis'i 15 Temmuz'da kapatıyoruz Ekim'e kadar Meclis çalışmayacak emekli, işçi 14 bin ve 22 bin liraya mahkum mu olacak? Ekim'e kadar nasıl gidecek bu ülke? İnsanların mutfağı, dolabı, filesi nasıl dolacak? Emekli Ekim'e kadar idare edebilecek mi, yok. Meclis'te bunları konuşmuyoruz. AYM'nin iptal ettiği yasaları bir torbaya koyuyoruz onu düzeltmeye çalışıyoruz. Meclis'in görevi bu değil 86 milyon bizi buraya, kendi dertlerini sorunlarını dert edinmemiz için getirdi. Meclis'in de yargının da yürütmenin de itibarı diplerde. Nerede AKP milletvekili merak ediyorum. Meclis'te yok, komisyonlarda yok sokakta yok. Neredesiniz? Yüz kişi ile yasa yapmaya çalışıyorlar."