Ali Mahir Başarır: Recep Bey Diplomayla Uğraşma, Sandığı Getir

Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(ERZİNCAN) Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ön seçimle belirlenecek cumhurbaşkanı aday adayı Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çıktığı yolculuğun 10'ncu durağı Erzincan oldu. Erzincan buluşmasını yerinde takip eden CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat ANKA'ya değerlendirmede bulundu. Başarır, "Binlerce yurttaşımız var. Dün Trabzon, Diyarbakır, bugün Erzincan. Türkiye seçim istiyor, Türkiye artık yeter diyor. Recep Bey diplomayla uğraşma. Tayyip Bey belediye başkanlarıyla uğraşma sandığı getir. Eğer kendine güveniyorsan, sen Rize'de bile fark yiyeceksin." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ön seçimle belirlenecek cumhurbaşkanı aday adayı Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çıktığı yolculuğun 10'ncu durağı Erzincan oldu. Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda yoğun ilgiyle karşılanan İmamoğlu, iftarda, 19 Mayıs 2016 tarihinde, Van'ın Gürpınar ilçesinde, askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Fırat Kılıç'ın Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evlerine konuk oldu. Acılı aileyle birlikte orucunu açan İmamoğlu; anne Azime Kılıç, baba Özel Kılıç ile şehidin kardeşleri Burak ve Murat Kılıç'la sohbet etti.

Erzincan'da İmamoğlu buluşması

İmamoğlu, iftarın ardından, CHP Erzincan İl Başkanlığı önündeki caddede; Ağrı, Ardahan, Elazığ, Erzurum, Iğdır, Kars ve Tunceli illerinden gelen CHP'lilerle ve vatandaşlarla buluştu. CHP TBMM Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcıları Sevgi Kılıç, Deniz Yavuzyılmaz, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları da Erzincan buluşmasında İmamoğlu'na eşlik etti. Konuşmanın yapılacağı caddeye bakan sokakları dolduran vatandaşlar, cep telefonlarının ışıklarıyla görsel şölen yaşattı. Coşkulu buluşmada, sırasıyla; CHP Erzincan İl Başkanı Yalçın Tanrıverdi, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ve İmamoğlu birer konuşma yaptı. Yoğun ilgi altında yaptığı konuşmasında çarpıcı mesajlar vermeye devam eden İmamoğlu, ilk olarak vatandaşların Ramazan aylarını tebrik etti.

Erzincan buluşmasını yerinde takip eden CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat ANKA'ya değerlendirmeleri şöyle:

"Recep Bey diplomayla uğraşma"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: "Şimdi Erzincan'dayız. Binlerce yurttaşımız var. Ben çok teşekkür ediyorum. Dün Trabzon, Diyarbakır, bugün Erzincan. Türkiye seçim istiyor, Türkiye artık yeter diyor. Gündem ekonomi, adaletsizlik gelir de eşitliği olmayan gelir dağılımı diyor. İşte seçim zorunlu seçim. Recep Bey diplomayla uğraşma. Tayyip Bey belediye başkanlarıyla uğraşma sandığı getir. Eğer kendine güveniyorsan, sen Rize'de bile fark yiyeceksin.

"İktidar yürüyüşü değil bu. Bu iktidar koşusudur"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz: "Evet iktidar koşumuzu şu anda Erzincan'da da sürdürüyoruz. Son üç günde ben de önce Kastamonu'daydım. Sonra Maraş'a gidip geldim. Trabzon'a gittik ve şu anda Erzincan'dayız. Arada Ekrem Başkan daha fazla ilde birçok mitinge katıldı. İktidar yürüyüşü değil bu. Bu iktidar koşusudur. İktidara doğru Cumhuriyet Halk Partisi ön seçimine doğru koşuyor ve ardından da Türkiye'de insanların yüzünü güldürecek o neticeyi hep birlikte alacak bir duruma geleceğiz. ve hep birlikte başaracağız.

"Türkiye'nin yeni Cumhurbaşkanını belirleyeceğiz 23 Mart'ta"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: "Burada çok büyük bir coşku var. Diyarbakır'dan geliyoruz buraya gündüz Diyarbakır'daydık. Ekrem Başkan, Diyarbakır'da çok tarihi bir konuşma yaptı. Çok önemli mesajlar verdi. Hem Türkiye'nin toplumsal barışı açısından çok önemli mesajlar verdi. Hem Türkiye'nin içerisinde bulunduğu süreç açısından çok önemli mesajlar verdi. Erzincan'da çok coşkulu bir kalabalık Ekrem İmamoğlu'nu şu anda bağrına basıyor. Ne için yapıyoruz bu toplantıyı Erzincan'da? 23 Mart'ta sandıkları kuruyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet Halk Partisi olarak partimizin cumhurbaşkanı adayını üyelerimizle beraber seçiyoruz. Şu anda Erzincan'da ve çevre illerden gelen üyelerimiz altı yedi ilin üyeleri burada şu anda Erzincan'da. Ekrem Başkanı karşıladılar. 23 Mart'ta sandığı kuracağız. Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı adayını değil Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanını belirleyeceğiz 23 Mart'ta. Ükemize hayırlı uğurlu olsun diyorum"

"Halkın büyük bir isteği var"

Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat: "Alanlar dolmaya başladı hınca hınç müthiş bir coşku var. Halkın büyük bir isteği var. Bunu sizler de şahit oluyorsunuz görüyorsunuz. Erzincan'da böyle bir coşkuyu ben hiç yaşamadım bir kere onun mutluluğunu yaşıyorum. Tabii burada asıl vatandaşın artık bıkkınlık noktasında, işsizi, emeklisi, genci ekonominin kötü oluşu, insanların evini geçindirememesi. Yani artık vatandaşın sınırlarını aşmış vaziyette ve alanlar gerçekten dolu"