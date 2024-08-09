Altındağ'da Köpek Cesetleri Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Altındağ'da Köpek Cesetleri Bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yasaklı ırkların da bulunduğu onlarca köpeğin cansız bedeninin bulunması olayının tanıklarından yaşam hakkı savunucusu Mehmet Işılar, olayı anlattı.

09.08.2024 20:02  Güncelleme: 21:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: KADİR DEVİR

(ANKARA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde aralarında yasaklı ırkların da bulunduğu onlarca köpeğin cansız bedeninin bulunması olayının ilk tanıklarından yaşam hakkı savunucusu Mehmet Işılar o anları ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde köpek cesetlerinin bulunduğu ilk anlarda olay yerinde olan yaşam hakkı savunucusu Mehmet Işılar olayın öncesini ve sonrasını ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Aldıkları ihbar üzerine Altındağ Belediyesi Veterine Müdürlüğü'ne gittiklerini belirten Işılar, barınak görevlilerinin hareketlerinden şüphelenmeleri üzerine barınaktan kovulduklarını vurguladı.

Barınak görevlilerine sordukları sorulara cevap alamadıklarını belirten Işılar, yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Barınağa alındık, padogları gezdik, padoglardaki az sayıdaki kalmış köpekleri gördük. normalde oraya giden gönüllüler bu padoglarda en az on on beş köpeğin olduğunu ve kalanların nereye gittiğini sordular cevap veremedi barınak görevlileri. Ondan sonra yerlerin yeni yıkandığını gördük. Neden bu saatte yıkıyorsunuz yerleri dedik. "Yıkasak bir dert yıkamasak bir dert her türlü şikayet ediyorsunuz" dediler. Biz de dedik ki niye bu saatte özellikle ve niye padoglarda az hayvan var. Bu soruları sorduktan sonra bir endişe ve panik hali aldı yürüdü bundan sonra bağırışmalar, sesler yükseldi, saygısızlık arttı ve ordan kovulduk."

Yayılan kokudan şüphelenerek bölgede arama yaptıklarını ve köpek cesetleriyle karşılaştıklarını aktaran Işılar açıklamasına şöyle devam etti:

"Bizden önce oraya gelen arkadaşlar, orada bir şey olmadığını ancak yukarıda bir koku olduğunu söylediler. Tepedeki kokuya şüphelendik ve yukarı çıktık. Koku gelen çukuru bulduk ve içeri girdik. Orada hayvanların kesilmiş, şişmiş ve kanlarının fışkırdığı cesetlerini gördük. Ayrıca, poşetlerin içinde danaların başları, koyunlar ve yasaklı köpek ırklarına ait cesetler vardı. Gördüğümüz köpeklerin bazıları kesik izleri, vücutlarında delik izleri vardı. Kazı sonucunda vücut bütünlüğü bozulmuş köpeklerin çukurdan çıkarıldığı internette yayınlandı. Ben görmedim, boğazları mı sıkılmış, çamaşır suyu mu verilmiş ama inşallah varsa bunların gerçeklik payı otopsiden umarım hepsi çıkar. Bunun günümüz Türkiye'sinde yaşanıyor olması, insanların hiçbir canlıya acımayacak kadar vicdansız bir hale gelebildiğini gösteriyor. Umarım bu yayılarak başka alanlara da sıçramaz."

Kaynak: ANKA

Altındağ, Ankara, Hayvan Hakları, İnsan Hakları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altındağ'da Köpek Cesetleri Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:34 Brezilya’da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
19:45 Erdoğan’dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir Erdoğan'dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir
19:21 İsrail suikastlara devam ediyor Hamas’ın üst düzey ismine füzeli saldırı İsrail suikastlara devam ediyor! Hamas'ın üst düzey ismine füzeli saldırı
16:28 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram açıklaması: Ufak ayrıntılar kaldı, biz de bir an önce çözelim istiyoruz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: Ufak ayrıntılar kaldı, biz de bir an önce çözelim istiyoruz
15:18 Putin’i küplere bindirecek iddia Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu 400 asker öldü Putin'i küplere bindirecek iddia! Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu; 400 asker öldü
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
11:01 Chicago O’Hare Havalimanı’nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti Chicago O'Hare Havalimanı'nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti
10:49 Resmen deprem ülkesi 7.1’lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı
10:31 ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ’’şimdi ne yapıyorum’’ diye sordu ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu
10:19 İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB’yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB'yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım
10:17 Altının gramı yükselişle başladı Altının gramı yükselişle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 21:52:50. #1.13#
SON DAKİKA: Altındağ'da Köpek Cesetleri Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement