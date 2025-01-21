Amasra Maden Davasında Son Savunmalar Yapıldı

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BARTIN'ın Amasra ilçesinde 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili davada, Cumhuriyet savcısının önceki duruşmada açıkladığı mütalaasına karşı son savunmalar alındı. Duruşma öncesinde adliye önünde açıklama yapan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, "Üst düzey yetkililerin de adalet önüne çıkartılmasını bekliyoruz" dedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'nde 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin de yaralandığı patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu, Başmühendis Mehmet Tural, Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman, maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş tutuklandı; 15 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın hazırladığı 195 sayfalık iddianame, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşması 25 Nisan'da görülen davada, Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İDDİANAME

116 müştekinin yer aldığı iddianamede; Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural hakkında, yaşamını yitiren her madenci için 'Olası kast ile öldürme' suçundan 25'er yıla kadar hapis istendi. Yöneticiler hakkında ayrıca, 'Olası kast ile kişinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde kasten yaralama' suçundan da ağır yaralanan 4 kişiden her biri için 12 yıla kadar hapis talep edildi. Diğer 19 sanığın ise 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapsi istendi.

TAHLİYE EDİLEN 3 SANIĞA EV HAPSİ VERİLDİ

7'nci duruşmada mahkeme heyeti, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklu bulunan Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman, maden mühendisleri Levent Aydın ile İbrahim Hakan Mengeş'in ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılmasına karar verdi. Duruşmalarda sanıkların tamamı savunma yaptı, tanıkların tamamı da dinlendi.

ÖNCEKİ DURUŞMADA MÜTALAA AÇIKLANMIŞTI

10'uncu duruşmada ise davanın cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıkladı. Savcı, mahkemeye sunduğu 36 sayfalık mütalaada, tutuklu sanıklar Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İşletme Başmühendisi Mehmet Tural ile İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu'nun kusurlu olduğu belirtti. Savcı, 4 tutuklu sanık hakkında 43 kez 'Olası kast ile öldürme' ve yaralı kurtulan 9 işçiden 4'ünün yaşamları tehlikeye girecek şekilde yaralanmaları sebebiyle 4 kez 'Olası kast ile yaralama' suçlarından ayrı ayrı 1123'er yıla kadar hapis cezası istedi. Diğer 19 tutuksuz sanık hakkında ise 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan ayrı ayrı 22,5 yıla kadar hapis istendi.

'ÜST DÜZEY YETKİLİLERİN ADALET ÖNÜNE ÇIKARTILMASINI BEKLİYORUZ'

Davanın 11'nci duruşması bugün görüldü. Duruşma öncesinde adliye önünde CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, mağdur aileler ve avukatlarla basın açıklaması yaptı. Olayın üzerinden 829 gün geçtiğini söyleyen Bankoğlu, şöyle konuştu:

"Hepimiz adalet bekliyoruz. Amasra maden faciası ihmaller zinciriyle göz göre göre gelmiş bir faciadır, bir iş cinayetidir. Devletin kendi raporları ile bile tespit edilmiş ihmallerin sonunda 43 canımızı yitirdik. 43 canımız içinde adalet gelsin diye bekliyoruz. 11'nci duruşmasına başlayacak olan davanın artık sonuna yaklaşıyoruz. Maden ocağında keşif yapılmadı, maden ocağında keşif yapılmadan deliller tespit edilmeden bir karar verilmesini uygun bulmuyoruz ve umuyoruz ki Maden Mühendisleri Odası'nın verdiği raporla bu madende keşif yapılabileceğini hatırlatmak istiyoruz. Üst düzey yetkililerin de adalet önüne çıkartılmasını bekliyoruz" dedi.

DURUŞMADA, SAVCILIK MÜTALAASINA KARŞI SON SAVUNMALAR YAPILDI

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 11'nci duruşma için Bartın Adliyesi'nin giriş katında oluşturulan duruşma salonu çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Duruşmada, müşteki ve sanık avukatları ile sanıkların tamamı son sözlerini söyledi.

Son savunmasını yapan Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, "Ben müessessedeki eksiklikleri sürekli TTK Genel Müdürlüğü'ne bildirdim. Örneğin olayda çok önce ocak dışındaki havalandırmayı sağlayan pervane arızasını da bildirmiştim. İhale süreci ve diğer yazışmalardan dolayı bir türlü yapılmadı. Ama patlamadan hemen sonra o pervaneler yapıldı. Ben müessese müdürü olarak kurumdaki eksikliklerin hepsini bildirdim. Benim bu olayda bir suçum ve kastım yoktur. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Kurumun işletme müdürü Selçuk Ekmekçi ise son savunmasında, "İddia edildiği gibi bir üretim baskısı yoktu. Kesinlikle üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural ise iş güvenliği eğitimleri ile taş tozu uygulaması gibi yapılması zorunlu işleri yaptırdıklarını olayda bir kusurlarının olmadıklarını belirterek tahliyelerini istediler.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, dosyanın karar için incelemeye alınmasına karar vererek duruşmayı 24 Mart 2025'e erteledi.